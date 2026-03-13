Sociedad

Crearon el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios

La medida busca ejercer un control más efectivo sobre el cumplimiento de los estándares de seguridad, equipamiento y funcionamiento. También fijaron cómo deberán rendir información para la liquidación de subdisidios

Mediante la Resolución 224/2026 se creo el registro nacional de entidades de Bomberos Voluntarios (NPS Fire and Aviation)

El Gobierno creó el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios con el objetivo de asegurar el adecuado funcionamiento y fortalecimiento de las entidades de Bomberos Voluntarios.

La conformación de este listado quedó establecida esta madrugada, mediante la publicación de la resolución 224/2026 en el Boletín Oficial.

De acuerdo con lo dispuesto, funcionará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, dependiente de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), del Ministerio de Seguridad. A su vez, informaron que el registro busca modernizar el control estatal sobre estas entidades y garantizar un estándar uniforme de funcionamiento, transparencia y rendición de cuentas en todo el país.

Con esto, la totalidad de las entidades de bomberos voluntarios del país deberán inscribirse y actualizar su información conforme a los nuevos requisitos. Esto permitirá al Estado ejercer un control más efectivo sobre el cumplimiento de los estándares de seguridad, equipamiento y funcionamiento, y asegurar la correcta utilización de los fondos públicos asignados al sector.

A su vez, se oficializó el reglamento con el cual se regirá este listado y fijaron cómo deberán rendir información para la liquidación de subdisidios. Será de aplicación obligatoria para todos los pagos realizados a partir de 2026. Hasta entonces, se mantendrán transitoriamente las normas anteriores, en particular la Resolución del Ministerio de Seguridad N° 871/2016 y sus modificatorias, a fin de garantizar la continuidad administrativa y evitar vacíos normativos.

En ese sentido, la resolución deja en claro que la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios tendrá a su cargolas siguientes tareas:

  • recibir y tramitar las solicitudes de reconocimiento;
  • evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos;
  • y decidir sobre el alta o el rechazo de las entidades.

Esta última función incluye controles de verificación, fiscalizaciones periódicas y la posibilidad de suspender o revocar el reconocimiento cuando existan incumplimientos.

La Resolución fue publicada hoy en el Boletín Oficial (Télam/Foto: Irma Mont)

Por otro lado, fijaron que el organismo deberá "asesorar técnicamente a las entidades de bomberos voluntarios en cuestiones administrativas, legales y procedimentales vinculadas con la Ley N° 25.054, la resolución vigente y las normas complementarias". Entre sus atribuciones, también figura la emisión de certificados de reconocimiento, el análisis de la documentación presentada en la rendición de cuentas y la intervención en la adopción de medidas preventivas.

La resolución establece que el organismo deberá mantener actualizada la plataforma TAD y podrá dictar instrucciones complementarias o aclaratorias para la correcta instrumentación del nuevo marco normativo. Además, se instruye a la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios para realizar los ajustes necesarios en el Módulo de Rendiciones Web, de modo que los procedimientos digitales se adecuen a las nuevas exigencias.

La medida introduce novedades en el sistema de subsidios estatales para los bomberos voluntarios. En este contexto, se homologa el reporte generado automáticamente por el Módulo de Rendiciones Web, que reemplaza al modelo anterior de carta de presentación, y se establecen nuevas pautas para la presentación digital de la documentación respaldatoria.

La resolución también contempla la homologación de herramientas digitales, como el Módulo de Rendiciones Web, para fomentar la transparencia y la trazabilidad en el uso de los recursos públicos. De esta manera, se busca garantizar una administración más eficiente y controlada de los fondos asignados a los bomberos voluntarios, al tiempo que se fortalece el rol del Estado en el seguimiento y la fiscalización del sistema.

