Un conductor sin licencia fue detenido en la autopista Buenos Aires-La Plata y le dio 2,73 en el control de alcoholemia

El test de alcoholemia realizado arrojó resultados que superan ampliamente el límite permitido por la ley para conducir

Un control de tránsito en la Autopista Buenos Aires–La Plata derivó en la detección de una alcoholemia extrema de 2,73 gramos por litro de sangre y la ausencia de licencia de conducir en un automovilista. El operativo, desarrollado a la altura del kilómetro 50 de la traza ascendente, estuvo a cargo de personal de la Policía Vial Hudson, en el partido de Berazategui, quienes intervinieron ante la conducción errática de un vehículo utilitario.

De acuerdo con la información difundida por Capital24, el conductor, identificado como Y.V.J.O., circulaba con su Peugeot Partner en forma zigzagueante, lo que motivó la intervención policial y la posterior realización del test de alcoholemia.

El resultado arrojó 2,73 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que constituye un serio riesgo para la seguridad vial, ya que en esta jurisdicción no está permitido conducir después de beber alcohol. Además, los agentes constataron que el involucrado no contaba con licencia habilitante, circunstancia que agravó la infracción y derivó en el labrado de las actuaciones correspondientes, indicaron en un comunicado oficial desde el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se enmarca en los controles habituales que impulsa el Ministerio de Transporte bonaerense, conducido por Martín Marinucci, que busca fortalecer la prevención y concientización sobre los peligros asociados al consumo de alcohol al volante. Según reportó el organismo provincial, este caso se suma a una serie de situaciones detectadas en diversas rutas bonaerenses mediante operativos intensivos de fiscalización.

En declaraciones publicadas en un comunicado del Ministerio de Transporte, Marinucci sostuvo: “Cada vez que detectamos un caso de estas características evitamos una tragedia. Manejar alcoholizado o en condiciones irregulares no es una imprudencia menor: es poner en riesgo la vida propia y la de todos los demás”. El funcionario remarcó también que los controles se despliegan en toda la provincia con el objetivo de “prevenir, concientizar y cuidar a las familias bonaerenses”.

En paralelo a este episodio, el Ministerio de Transporte bonaerense informó acerca de otra infracción de gravedad, registrada en la ciudad de Mar del Plata. En este caso, los agentes de Seguridad Vial interceptaron un automóvil donde viajaban diez personas, entre ellas menores de edad, excediendo por amplio margen la capacidad permitida y sin condiciones mínimas de seguridad. Al realizar el test de alcoholemia al conductor, el resultado fue positivo.

Las autoridades procedieron a labrar el acta correspondiente y a impedir la continuidad del vehículo hasta regularizar la situación, conforme a los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

Ambas intervenciones fueron ejecutadas en el marco de la política de Alcohol Cero al Volante, impulsada por la administración bonaerense para reducir la siniestralidad vial y promover conductas responsables en la conducción. De acuerdo con lo comunicado por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, los operativos buscan desalentar prácticas de alto riesgo y fortalecer la fiscalización en los principales corredores viales.

Un hombre fue detenido tras manejar haciendo zigzag por la Ruta 11

El caso derivó en la retención de su licencia y la intervención del Juzgado de Faltas

Agentes de tránsito detuvieron a un conductor sobre la Ruta Provincial 11 a la altura del kilómetro 529 tras observar que realizaba maniobras en zigzag y ponía en riesgo a otros usuarios de la vía. Al solicitarle que descendiera del vehículo, procedieron a un control de alcoholemia cuyo resultado sorprendió: el test indicó 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre.

El operativo de seguridad, organizado por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires bajo la conducción de Martín Marinucci, tuvo como objetivo prevenir accidentes y asegurar el cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero al Volante.

Durante la intervención, los agentes notaron que el automóvil circulaba de manera errática, lo que motivó su rápida actuación. La inquietud creció cuando el conductor mostró problemas para hablar y mantenerse de pie tras bajar del coche, lo que reforzó la necesidad de una revisión exhaustiva.

En la grabación tomada durante el procedimiento, se escucha a un agente preguntar: “¿Usted me entiende lo que le digo?”, a lo que el conductor responde con dificultad: “Sí, sí”. La secuencia evidencia el estado del implicado cuando, tras insistirle para que entregue su licencia, el agente recuerda: “Recuerde que en provincia de Buenos Aires, alcohol cero. ¿Tomó algo?”, y el conductor admite: “De todo”.

Al realizar el test en ese momento, la pipeta marcó 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante esa situación, se dispuso la retención inmediata de la licencia y se prohibió al conductor seguir conduciendo. Quedó a la espera de que una persona autorizada pudiera retirar el vehículo y fue puesto a disposición del Juzgado de Faltas correspondiente.

Desde la cartera provincial destacaron que estos controles forman parte de una política integral destinada a reducir los siniestros en las rutas bonaerenses, con acciones preventivas y presencia activa en el territorio.