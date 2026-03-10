Un niño de 12 años fue a buscar una pelota en la casa del vecino, tocó un portón y sufrió una descarga eléctrica

El accidente ocurrió el pasado 7 de marzo cuando el menor trepó un tapial y tocó un portón que generó la descarga

Un niño de 12 años que se encuentra gravemente herido tras recibir una descarga eléctrica en una casa de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. El menor permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil San Roque, mientras su evolución genera expectativas entre familiares, profesionales de la salud y vecinos.

La familia describió las últimas horas como un período de cambios notables en la recuperación del chico, quien fue ingresado al centro de salud tras el episodio ocurrido el pasado sábado.

De acuerdo con la información del medio local Elonce, el incidente tuvo lugar al mediodía del pasado 7 de marzo, cuando Bogado intentó recuperar una pelota que había caído en el patio de una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid, entre Maestro Normal y Gobernador Crespo.

El menor, al no obtener respuesta tras tocar el timbre de la casa, decidió trepar el tapial y alcanzar el objeto. En ese momento, una descarga eléctrica lo inmovilizó contra la estructura metálica del portón, según relataron testigos del barrio. Vecinos indicaron que el contacto con el portón energizado se extendió durante más de un minuto.

Otro residente intentó intervenir y también fue alcanzado por la electricidad. Finalmente, una mujer consiguió separar al menor del portón utilizando un palo, lo que permitió auxiliarlo y solicitar asistencia médica.

El traslado de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque resultó clave para estabilizar al menor. Los profesionales médicos iniciaron maniobras de reanimación y lo internaron en la terapia intensiva pediátrica, bajo sedación profunda y asistencia respiratoria mecánica. La situación inicial del chico generó alarma entre familiares y allegados, aunque las primeras señales de mejora no tardaron en aparecer.

Flavia Lezana, madre del menor, relató que su hijo mostró progresos inesperados en las últimas horas. “Esteban mejora minuto a minuto. Es algo increíble si pensamos en el estado en el que llegó”, expresó a Elonce. Los médicos comenzaron a probar nuevas etapas en el tratamiento, evaluando la tolerancia del organismo del paciente.

Uno de los procedimientos implementados incluyó la administración de pequeñas cantidades de agua mediante jeringas, con el objetivo de mantener una hidratación óptima que favorezca el funcionamiento renal.

El avance más notorio se produjo entre el domingo y el lunes posteriores al accidente. Hasta ese momento, el niño dependía completamente de la asistencia respiratoria. La madre explicó que el lunes recibieron la noticia de que pudo respirar sin ayuda: “El domingo estaba con ayuda respiratoria, pero desde temprano el lunes empezó a hacerlo por sus propios medios”.

Este niño es conocido entre amigos y compañeros por su afición a la actividad física. Su madre recordó que desde los cuatro años practica karate y que a los seis comenzó a jugar al fútbol. Según sus palabras, la confianza de sus amigos en la recuperación del niño fue constante. “Sus amigos estaban convencidos de que iba a poder superar esto. Todos están muy contentos”, afirmó.

El incidente, que movilizó a los vecinos del barrio, derivó también en la apertura de una investigación judicial. Según informó Elonce, el sacerdote César Smith fue citado a la sede de Fiscalía para designar abogado, dado que la vivienda donde ocurrió el hecho pertenecería al religioso. No obstante, residentes de la zona indicaron que Smith no residiría de forma permanente en ese domicilio, sino en la Residencia Sacerdotal de calle Italia.

En el marco de la pesquisa, el padre del menor aportó un dato técnico relevante: el contacto eléctrico se habría producido al tocar un rollo de malla sima, que contaba con un alambre conectado a un cable de corriente de 220 voltios. Este detalle es analizado por la fiscal Patricia Yedro, quien tiene a su cargo la causa y deberá definir la carátula judicial según la evolución del estado de salud del niño.