Córdoba: un hombre se descompensó mientras manejaba y falleció en su auto

Policías y médicos intervinieron en el kilómetro 10 del anillo interno de la Circunvalación, donde el conductor fue hallado inconsciente

Un conductor murió durante la madrugada de este lunes tras sufrir una descompensación mientras manejaba en el anillo interno de la avenida Circunvalación de Córdoba. El hecho movilizó a la Policía Caminera y a los servicios médicos en una intervención que se desarrolló en pocos minutos.

El hombre fallecido tenía 47 años y murió tras descompensarse mientras conducía un automóvil. El hecho ocurrió alrededor de las 00:15, a la altura del kilómetro 10 del anillo interno, cuando el acompañante del conductor, un hombre de 62 años, notó que algo no andaba bien y solicitó ayuda de inmediato.

En ese momento, patrullas de la Policía Caminera recorrían la zona en una ronda preventiva y se acercaron rápidamente al vehículo. Los efectivos comenzaron maniobras de primeros auxilios sobre el conductor, mientras aguardaban la llegada de un servicio de emergencias médicas.

Los profesionales de la salud continuaron con las tareas de reanimación tras su arribo, pero los intentos resultaron infructuosos y se constató el fallecimiento en el lugar.

El acompañante advirtió la situación y pidió ayuda, lo que permitió la llegada inmediata de las fuerzas de seguridad

El acompañante, testigo directo del episodio, fue quien solicitó asistencia tras advertir la gravedad de la situación. El tránsito en ese tramo de la Circunvalación quedó restringido durante varios minutos a raíz del operativo de urgencia desplegado por las autoridades y los equipos sanitarios.

Las circunstancias que originaron la descompensación del conductor permanecen bajo investigación. Tanto la identidad del fallecido como el motivo exacto del cuadro no habían sido difundidos por las autoridades. El personal policial tomó declaración al acompañante y se iniciaron actuaciones judiciales para esclarecer el caso.

El hecho puso en alerta a los servicios de emergencia locales y dejó una secuencia de actuaciones coordinadas entre la Policía Caminera y el sistema de salud de Córdoba, que intervinieron en cuestión de minutos tras el aviso.

Tragedia en Almagro: un hombre sufrió un infarto mientras manejaba, provocó un choque múltiple y luego falleció

El siniestro ocurrió en la esquina de Sánchez de Bustamante y Lavalle

Un hombre de 57 años murió el sábado por la noche luego de sufrir un infarto mientras conducía su vehículo por el barrio porteño de Almagro, lo que provocó un choque que involucró a tres vehículos y dejó además a otras personas con heridas leves.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:50 en la intersección de Sánchez de Bustamante y Lavalle, donde colisionaron un Peugeot 207 y una Peugeot Partner.

Según relataron testigos del episodio, el conductor del Peugeot 207, que circulaba por la calle Lavalle, habría perdido el control del vehículo de manera repentina, subió a la vereda y terminó impactando contra la parte trasera del lado del conductor de una Peugeot Partner que se encontraba en la intersección.

Como consecuencia del fuerte impacto, el utilitario giró sobre su propio eje y terminó chocando contra un Suzuki Fun que estaba estacionado en la zona.

Tras el siniestro, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió rápidamente al lugar para asistir a las personas involucradas. El conductor del Peugeot 207, un ciudadano argentino de 57 años, fue encontrado en estado crítico, por lo que los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar.

Posteriormente, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde ingresó con un cuadro grave. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció poco después. Según se informó oficialmente, el diagnóstico fue “politraumatismos varios y paro cardiorespiratorio”.

Por su parte, los ocupantes de la Peugeot Partner sufrieron contusiones leves a raíz del impacto. Ambos fueron trasladados también al Hospital Ramos Mejía, donde fueron atendidos y diagnosticados con latigazo cervical, aunque se encontraban fuera de peligro.

La investigación del hecho quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste (UFLA Oeste), bajo la intervención de la doctora Florencia Paglianiti, quien deberá determinar las circunstancias del episodio.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, todo indica que el conductor habría sufrido una descompensación o un infarto mientras manejaba, lo que le hizo perder el control del automóvil y derivó en el choque múltiple.