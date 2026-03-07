Tragedia en Neuquén: dos policías murieron en un choque frontal en el acceso a la ciudad de Plaza Huincul

El trágico choque frontal en la Ruta Nacional 22 conmocionó a la comunidad de Plaza Huincul (Cutral Co al Instante)

Dos muertos y tres heridos fue el trágico saldo de un choque frontal entre dos camionetas ocurrido esta mañana, cerca de las 7, en el kilómetro 1324 de la Ruta Nacional 22, a la altura de la ciudad de Plaza Huincul, 115 kilómetros al oeste de la ciudad de Neuquén.

El siniestro vial, ocurrido a la altura del sector llamado de los Dinosaurios, por su cercanía al Museo Carmen Funes, dejó como victimas fatales a dos policías. Según informó el sitio Cutral Co al instante, son el Suboficial Mayor (R) Atilio Contreras y el Oficial Ayudante Julián Zuñiega, ambos integrantes de la fuerza policial. Desde Policía de Neuquén informaron a Infobae que, por el momento, no brindarán información al respecto sobre el accidente.

A las 6:45 horas, dos dotaciones de bomberos voluntarios, junto con efectivos de la División Tránsito de Plaza Huincul y personal de salud, acudieron al lugar para prestar asistencia inmediata a los involucrados.

La violencia del impacto dejó ambos vehículos con sus frentes completamente destruidos. La colisión ocurrió en el sector entre la torre de ingreso a Plaza Huincul y el museo citado, en un tramo de la ruta con doble línea amarilla, donde las normas prohíben el sobrepaso.

Los involucrados en el accidente y su investigación

El fiscal Gastón Liotard precisó a Cutral Co al Instante la identidad de las personas fallecidas, ambos oriundos de la zona. Viajaban juntos en el interior de una Kia Sorento en sentido hacia Zapala. El Ministerio Público Fiscal amplió a Río Negro que una tercera persona, un varón, viajaba como acompañante en el mismo vehículo.

En la otra camioneta involucrada, una Toyota Hilux ocupada por cuatro jóvenes de alrededor de 20 años provenientes de Cutral Co -el conductor y tres mujeres-, tres resultaron heridas, dos en estado crítico. Una de ellas fue trasladada al hospital Castro Rendón para recibir atención médica de mayor complejidad.

El tránsito debió ser interrumpido completamente en el área del impacto, con desvíos establecidos para los conductores que salían de Plaza Huincul hacia barrio Uno.

El accidente ocurrió en un tramo de la ruta donde está prohibido el sobrepaso, aumentando la peligrosidad del sector

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal solicitó intervención de personal especializado en accidentología vial y convocó agentes desde Neuquén para realizar los peritajes necesarios in situ, informó el organismo a Río Negro.

Actualmente, la investigación y el estado de las personas heridas permanecen bajo evaluación y se aguardan las conclusiones de las pericias para determinar la dinámica exacta de los hechos.

