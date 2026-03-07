Un fuerte sismo sacudió La Rioja y se sintió en varias provincias

La onda expansiva del movimiento sísmico se sintió en San Juan, Córdoba, San Luis y Mendoza, según datos oficiales

Un sismo de magnitud 5 en la escala de Richter sacudió la región de La Rioja durante la tarde de este sábado, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El fenómeno sísmico, registrado a las 14:13, presentó su epicentro a 36 kilómetros al sudoeste de Chepes, en territorio de La Rioja, y a una profundidad de 135 kilómetros, de acuerdo con la información compartida por el instituto.

La onda expansiva de este movimiento, clasificado como un sismo intermedio por su profundidad, se sintió en distintas provincias del centro y oeste argentino, entre ellas San Juan, Córdoba, San Luis y Mendoza.

Según informó el Tiempo de San Juan, algunos habitantes sanjuaninos notaron el temblor, aunque de forma leve. La repercusión se extendió también a ciudades cordobesas como Alta Gracia, La Falda y Villa Carlos Paz, según los registros de guardias de Defensa Civil en la zona.

El INPRES especificó que el sismo tuvo lugar en las coordenadas -31,532° latitud sur y -66,893° longitud oeste, con un área de percepción calculada a 155 kilómetros al este de San Juan y a 203 kilómetros al norte de San Luis.

De acuerdo con la información compartida por el Instituto Nacional, la intensidad cambió en base a las provincias y esto se midió con una escala llamada Mercalli.

En Chepes, La Rioja, Villa San Agustín y San Juan, alcanzó un nivel medio. Esto puede generar que “objetos colgantes oscilen”, indicó la entidad. Luego, entre débil y medio, se sintió en Mendoza y Córdoba, donde, además de que se muevan los objetos que se encuentran colgados, también lo pueden percibir algunas personas en reposo.

Por último, en San Luis fue en la provincia donde menos llegó a sentirse el movimiento. Según la escala Mercalli, la percepción fue muy débil y solamente lo percibieron algunas personas en reposo. Ningún reporte oficial indicó daños materiales o personales tras el temblor, en ninguno de los sitios indicados.

Fuerte temporal en La Rioja

La Rioja sufrió graves inundaciones por un fuerte temporal previo al sismo, con calles anegadas y alteraciones en la movilidad provincial

El sismo ocurrió luego de que la provincia riojana se viera afectada por fuertes lluvias. Las intensas precipitaciones que se registraron durante la madrugada del viernes ocasionaron graves inundaciones en diferentes zonas de la capital provincial y también en localidades del interior.

El temporal impactó de forma inmediata y clara: vastas áreas cercanas a Ruta 38 y avenida Malvinas Argentinas amanecieron bajo una capa de agua que cubría completamente las calles, alterando la movilidad y el ritmo cotidiano de los habitantes.

Entre las consecuencias más severas del fenómeno se encuentra el derrumbe del puente de acceso al barrio Santa Rita, lo que generó serias complicaciones para el tránsito vehicular.

La fuerza descomunal con la que creció el Río Tajamar provocó el colapso de la estructura y dejó a varios sectores internos de Santa Rita imposibilitados de recibir tránsito, dificultando la rutina de quienes allí residen y obligando a buscar rutas alternativas o a permanecer en sus viviendas.

Las dificultades derivadas de las lluvias no se limitaron únicamente a la red vial. En la ciudad de Chilecito, la Terminal de Ómnibus resultó anegada por la acumulación de agua, lo cual causó complicaciones significativas tanto para los pasajeros como para el movimiento de los colectivos, que vieron alterada su programación y frecuencias habituales. Muchas personas tuvieron que esperar dentro de la terminal o buscar medios alternativos para continuar sus trayectos.

En medio de este escenario, se vivieron momentos de tensión en la capital riojana cuando una familia, que circulaba en camioneta, quedó atrapada frente a la rotonda de Las Banderas. Los ocupantes del vehículo solicitaron auxilio y, gracias a la rápida respuesta de vecinos y automovilistas que transitaban por el lugar, pudieron ser rescatados ilesos.

Por otra parte, efectivos de la Comisaría 7ma intervinieron para prestar asistencia a una mujer y su hija menor, luego de que su automóvil quedara atascado en una zanja ubicada en la esquina de avenida Quebracho Colorado y Flor del Aire, en el barrio Faldeo del Velazco Sur. Esta intervención permitió que ambas pudieran salir de la situación sin sufrir daños personales.