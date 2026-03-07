Liberaron a la mujer acusada de abandonar a su hijo dentro de una bolsa en Merlo

La mujer, de 32 años, había dado a luz en su domicilio. Fue identificada gracias a imágenes de cámaras de seguridad

El miércoles 4 de marzo, la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a una mujer de 32 años, identificada como Y.I.S., sospechosa de haber abandonado a su hijo dentro de una bolsa en Merlo. Luego de arrestarla, la Justicia tomó la decisión de dejarla en libertad.

En el mientras tanto, se seguirá avanzando con el proceso judicial. Según consideró el juez, la mujer no presentaba ningún riesgo de fuga que justifique mantenerla retenida. Asimismo, evaluó que no entorpecería la investigación.

De acuerdo con lo observado en las cámaras de seguridad, se cree que la madre del niño no tuvo reales intenciones de abandonarlo. Pues, el recién nacido se encontraba arropado en un lugar donde había circulación de personas.

Gracias a que los vecinos actuaron de manera inmediata, la Policía logró trasladar al niño de urgencia al sanatorio San Juan Bautista, en la localidad de Libertad. Según la información obtenida por La Voz, el niño con tan solo unos días de vida se encuentra fuera de peligro. Actualmente, permanece bajo observación para controlar su salud.

Cómo encontraron al recién nacido tras ser abandonado por su mamá

El pasado martes, una joven de 21 años se dirigía al trabajo cuando notó una bolsa plateada. Según los informes de la Policía Bonaerense, la chica, identificada como Valentina, se acercó al objeto y descubrió que en su interior había un bebé recién nacido.

La bolsa en la que el recién nacido fue encontrado

El niño fue encontrado frente a un jardín maternal. Tenía el cordón umbilical sin cortar y manchas de sangre sobre el cuerpo. Según se supo después, Y.I.S. había dado a luz en su casa antes de tomar la decisión de abandonar a su hijo en la calle.

La joven logró buscar ayuda entre vecinos, entre ellos, dos residentes del barrio identificadas con Natalia y Cinthia. “Me llamó por teléfono, me preguntó si me podía acercar, contó que había encontrado una bolsa. No sabía cómo decirme que había un bebé adentro”, relató Natalia.

Durante un diálogo con El Trece, la vecina que ayudó a rescatar al niño tras el abandono de su madre contó que “la bolsa estaba bajo los rayos del sol y la criatura podría haber estado muerta”.

De hecho, el bebé estaba dentro de la bolsa vestido con un buzo con capucha y un pantalón polar. Sin embargo, los vecinos de la zona también aclararon que no tenía pañal. “Lo primero que hicimos fue darle aire porque no sabíamos si estaba vivo”, explicó Natalia.

Los policías que participaron en el operativo de rescate

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Intrucción N°.1 de Morón. Además, realizaron un relevamiento de las cámaras de seguridad y entrevistas a los testigos del barrio. En las imágenes difundidas se logra ver a la mujer caminando con la bolsa en el barrio Rivadavia.

El brutal posteo de una de las mujeres que rescató al bebé

Poco después de que el caso ganara notoriedad mediática, una de las vecinas de la zona donde transcurrieron los hechos publicó un desgarrador posteo donde relató el momento que vivió tras el hallazgo del niño abandonado. “Un bebé que nada hizo y no es amado. Doloroso, porque soy madre y duele el instinto, duele ver a un ser tan indefenso”, expresó Polis Torrico al confesar la angustia que atraviesa tras el hecho.

“Dios nos puso ahí por algo a cada uno de nosotros. Hace tiempo venimos trabajando para nuestros niños y adolescentes del barrio”, reflexionó al valorar la actitud de sus vecinos. “Hoy me di cuenta de que hay muchísima buena gente, con un corazón gigante, que puede querer a un bebé aun sin conocerlo. Gracias a todos los que preguntan, a los que compartieron y aportaron información, a la cantidad de personas que quieren adoptarlo y a los que quieren traerle donaciones para él”, concluyó.