Gremios docentes se sumaron al paro del lunes por el 8M y no habrá clases en varias escuelas de CABA y Buenos Aires

Sindicatos docentes adhieren a la huelga del 8M de este lunes y participarán de una movilización a Plaza de Mayo

Las escuelas públicas porteñas y de la provincia de Buenos Aires tendrán una jornada atípica este lunes 9 de marzo, con ausencia de clases. Es que los sindicatos mayoritarios de ambos distritos adhirieron al paro internacional feminista del 8M, que coincide con la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el gremio mayoritario, resolvió adherir al paro internacional, al igual que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y SUTEBA en la provincia de Buenos Aires.

En un comunicado, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), adhirió a la jornada de protesta y convocó “a todas las organizaciones de base a participar y generar acciones con distintas modalidades acordes a lo que cada sindicato defina”.

“En un contexto nacional marcado por la crisis y las políticas de ajuste, rechazamos la reforma laboral, el proyecto de ley de libertad educativa y el severo desfinanciamiento del sistema educativo, que constituyen un retroceso y vulneran nuestros derechos", señala el texto con título “CTERA RUMBO AL #8M”, que lleva la firma de la titular de CTERA, Sonia Alesso, y la secretaria de Género e Igualdad de oportunidades de la entidad, Lilia López.

La convocatoria de CTERA al paro internacional feminista del #8M

El epicentro de la protesta nacional ocurrirá en el centro porteño, donde se espera que los gremios del bloque sindical, que nuclea a entidades nucleadas en la CGT, la CTA-T, la CTA-A y organizaciones sociales como la CCC y UTEP se movilicen a 16.30 en la intersección de Salta y Avenida de Mayo. Las columnas marcharán desde los alrededores del Congreso hasta Plaza de Mayo.

Durante una conferencia de prensa, estas organizaciones sindicales ratificaron la movilización y presentaron un documento titulado “Las trabajadoras en unidad contra las reformas esclavistas de Milei y el FMI”, en el que las organizaciones denunciaron que el actual contexto económico está marcado por el “ajuste, precarización laboral, cierre de fábricas y despidos”.

“Estas medidas profundizan la feminización de la pobreza, al igual que la falta de entrega de alimentos, el cierre de programas esenciales y el abandono del Estado en áreas clave para la protección y promoción de los derechos de las mujeres y diversidades. Asimismo, denunciamos las violencias ejercidas desde el gobierno nacional de Milei contra las y les trabajadores”, señala el comunicado.

El 8M se convoca habitualmente el 8 de marzo en todo el mundo, por parte de sindicatos y organizaciones sociales feministas. Esta vez, se trasladó al lunes por coincidir con un domingo, en medio de un contexto de una seguidilla de protestas contra el Gobierno de Javier Milei, a raíz del rechazo a la ley de “modernización laboral” y los reclamos sectoriales de los docentes, que resintieron el inicio del ciclo lectivo.

El inicio de clases en la provincia de Buenos Aires ya presentaba una situación anormal la semana pasada. Miles de estudiantes sólo asistieron a clases durante tres días, a causa de un paro nacional docente realizado el lunes 3 de marzo. En algunos distritos, hubo medidas de fuerza impulsadas por la agrupación SUTEBA Multicolor, el ala disidente de la conducción que encabeza Roberto Baradel.

Para este lunes, el funcionamiento habitual de las escuelas porteñas y bonaerenses se encuentra comprometido también por la adhesión de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que representa a los auxiliares educativos y encargados de tareas de limpieza, mantenimiento y asistencia.

El acuerdo salarial en Provincia de Buenos Aires

Este viernes, el Plenario de Secretarixs Generales del SUTEBA aprobó por “amplia mayoría” la propuesta salarial presentada por el gobierno de Axel Kicillof. El acuerdo contempla un aumento del 9 % sobre el salario de enero 2026, que se compone de la siguiente forma: 1,5 % en febrero, 5 % en marzo —con incrementos en bonificaciones para directivos, preceptores y profesores— y 2,5 % en abril, más una bonificación extraordinaria de $28.700 (no remunerativa ni bonificable) compensatoria por FONID y conectividad.

Un aula de la provincia de Buenos Aires, sin actividad

Según la oferta, los salarios iniciales en marzo y abril quedarían así: un maestro de grado de jornada simple percibirá $800.084 en marzo y $850.053 en abril; jornada completa, $1.600.168 y $1.700.106 respectivamente. Los docentes con quinta hora recibirán $1.005.638 en marzo y $1.060.424 en abril, mientras que los profesores con 20 módulos contarán con $1.032.198 y $1.113.838.

La propuesta incorporó una cláusula de monitoreo para la primera quincena de mayo y otra de reapertura de paritarias en junio. Además, el plenario sindical definió por unanimidad rechazar la reforma laboral, “que elimina derechos de los trabajadores en actividad y jubilados y declara la educación como servicio esencial”.

Fue en ese plenario que el sindicato con la mayor cantidad de docentes afiliados del país resolvió adherir oficialmente al paro del 9 de marzo.