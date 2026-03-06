Cuánta basura generan los porteños y por qué el sistema enfrenta un desafío creciente

La gestión de residuos en la Ciudad de Buenos Aires enfrenta un reto de gran escala: siete mil toneladas de basura por día y 2,5 millones de toneladas al año. El volumen diario sitúa a Buenos Aires como la segunda jurisdicción del país en generación de residuos, solo detrás de la provincia de Buenos Aires. La gestión de estos residuos plantea desafíos constantes para los sistemas urbanos de recolección y tratamiento. En Infobae en Vivo A las Nueve, Emma Ferrario presentó una columna y brindó detalles sobre la problemática.
“El mundo genera por día 6,3 millones de toneladas. Es decir, el mundo por día genera lo que Argentina genera en el año. Tres veces”, explicó Ferrario según fuentes del Gobierno de la Ciudad. agregó: “La ciudad de Buenos Aires genera por año tres Monumentales llenos de basura”.
Nueva Programación
INFOBAE AL AMANECER
Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.
De Lun a Vie 10 a 12 hs
INFOBAE A LAS NUEVE
La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.
De Lun a Vie 12 a 15 hs
INFOBAE AL MEDIODÍA
La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.
De Lun a Vie 15 a 18 hs
INFOBAE A LA TARDE
La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.
De Lun a Vie 18 a 21 hs
INFOBAE AL REGRESO
La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.
De Lun a Vie 21 a 0 hs
“Provincia de Buenos Aires genera entre 18 y 20 mil toneladas por día. Segunda es la ciudad de Buenos Aires con 7 mil. Tercero viene Córdoba con 5 mil”, detalló Ferrario. “Más o menos un porteño te genera 1,5 kilos de basura por día y un cordobés te genera 1,3, que es más o menos el promedio de lo que genera un ciudadano de un país desarrollado”.
Comparación internacional y reciclaje
“La ciudad de Buenos Aires genera por año tres Monumentales llenos de basura”, reiteró Ferrario. En países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, “casi tienen 2 kilos y medio de basura por día. Es uno de los que más generan, que es muy distinto a Europa, que Europa también es desarrollado, pero te genera mucho menos”. Ferrario señaló: “La política de reciclado sí funciona”.
Ferrario destacó la importancia del reciclaje y el compostaje. “Quiero que sepan que solamente el 0,5% de toda la basura de la ciudad tiene compostaje. De 7 mil toneladas, solamente 40 toneladas por día tienen compostaje”.
“En los países en desarrollo, la gran mayoría se entierra. La gran mayoría. Es más del 60%”, explicó Ferrario. “En los países desarrollados es menos del 10%”. Subrayó: “La basura también es plata. La basura es materia prima de energía”.
Tratamientos, energía y debates en torno a la basura
En cuanto a normativas, Ferrario indicó que “la ciudad tiene una ley de Basura Cero. Está aprobado, había autorizado la quema de basura. Yo creo que es un debate que hay que dar”, opinó. “Porque estamos perdiendo una oportunidad, más que nada lo que es generación de energía, porque se cree que en 25 años se va a duplicar la cantidad de basura a cielo abierto”.
“El 30% de los municipios de la Argentina no tiene un sistema de recolección formal de basura. Entonces, son basurales a cielo abierto”, indicó Ferrario. Aún así afirmó: “Cada vez eso se está discutiendo más”. “De hecho, se cree que en Argentina hay cinco mil basurales a cielo abierto”, puntualizó Ferrario.
El rol del reciclaje y la responsabilidad compartida
Ferrario respondió sobre la responsabilidad en la gestión de residuos: “Cuando vos ves qué están haciendo las ciudades para resolver el tema de la basura, apostar al reciclado definitivamente es parte de la solución. Pero tenés que lograr niveles de reciclaje muy altos. Las ciudades que la están rompiendo llegan al 70%. Buenos Aires se cree que está alrededor del 18% de reciclado".
El experto indicó que el reciclaje es un trabajo en sociedad. “Depende de todos. Yo creo que es muy importante que el Gobierno apueste a que los vecinos reciclen cada vez más”.
--
Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.
• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.
• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.
• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.
• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé
• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich
Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.