Cuánta basura generan los porteños y por qué el sistema enfrenta un desafío creciente

La gestión de residuos en la Ciudad de Buenos Aires enfrenta un desafío cada vez mayor por el volumen de basura que generan sus habitantes. Cómo funciona el sistema, qué lugar ocupa el reciclaje y cuáles son los debates sobre el tratamiento de los residuos

La Ciudad de Buenos Aires genera alrededor de 7 mil toneladas de basura por día, lo que representa un desafío clave para la gestión de residuos

La gestión de residuos en la Ciudad de Buenos Aires enfrenta un reto de gran escala: siete mil toneladas de basura por día y 2,5 millones de toneladas al año. El volumen diario sitúa a Buenos Aires como la segunda jurisdicción del país en generación de residuos, solo detrás de la provincia de Buenos Aires. La gestión de estos residuos plantea desafíos constantes para los sistemas urbanos de recolección y tratamiento. En Infobae en Vivo A las Nueve, Emma Ferrario presentó una columna y brindó detalles sobre la problemática.

“El mundo genera por día 6,3 millones de toneladas. Es decir, el mundo por día genera lo que Argentina genera en el año. Tres veces”, explicó Ferrario según fuentes del Gobierno de la Ciudad. agregó: “La ciudad de Buenos Aires genera por año tres Monumentales llenos de basura”.

“Provincia de Buenos Aires genera entre 18 y 20 mil toneladas por día. Segunda es la ciudad de Buenos Aires con 7 mil. Tercero viene Córdoba con 5 mil”, detalló Ferrario. “Más o menos un porteño te genera 1,5 kilos de basura por día y un cordobés te genera 1,3, que es más o menos el promedio de lo que genera un ciudadano de un país desarrollado”.

En la Argentina existen cerca
En la Argentina existen cerca de cinco mil basurales a cielo abierto, reflejo de la ausencia de sistemas formales de recolección (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Comparación internacional y reciclaje

“La ciudad de Buenos Aires genera por año tres Monumentales llenos de basura”, reiteró Ferrario. En países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, “casi tienen 2 kilos y medio de basura por día. Es uno de los que más generan, que es muy distinto a Europa, que Europa también es desarrollado, pero te genera mucho menos”. Ferrario señaló: “La política de reciclado sí funciona”.

Ferrario destacó la importancia del reciclaje y el compostaje. “Quiero que sepan que solamente el 0,5% de toda la basura de la ciudad tiene compostaje. De 7 mil toneladas, solamente 40 toneladas por día tienen compostaje”.

“En los países en desarrollo, la gran mayoría se entierra. La gran mayoría. Es más del 60%”, explicó Ferrario. “En los países desarrollados es menos del 10%”. Subrayó: “La basura también es plata. La basura es materia prima de energía”.

La gestión eficiente de residuos
La gestión eficiente de residuos exige la responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanos para potenciar el reciclaje en Buenos Aires (Maximiliano Luna)

Tratamientos, energía y debates en torno a la basura

En cuanto a normativas, Ferrario indicó que “la ciudad tiene una ley de Basura Cero. Está aprobado, había autorizado la quema de basura. Yo creo que es un debate que hay que dar”, opinó. “Porque estamos perdiendo una oportunidad, más que nada lo que es generación de energía, porque se cree que en 25 años se va a duplicar la cantidad de basura a cielo abierto”.

El 30% de los municipios de la Argentina no tiene un sistema de recolección formal de basura. Entonces, son basurales a cielo abierto”, indicó Ferrario. Aún así afirmó: “Cada vez eso se está discutiendo más”. “De hecho, se cree que en Argentina hay cinco mil basurales a cielo abierto”, puntualizó Ferrario.

La Ciudad de Buenos Aires
El rol del reciclaje y la responsabilidad compartida

Ferrario respondió sobre la responsabilidad en la gestión de residuos: “Cuando vos ves qué están haciendo las ciudades para resolver el tema de la basura, apostar al reciclado definitivamente es parte de la solución. Pero tenés que lograr niveles de reciclaje muy altos. Las ciudades que la están rompiendo llegan al 70%. Buenos Aires se cree que está alrededor del 18% de reciclado".

El experto indicó que el reciclaje es un trabajo en sociedad. “Depende de todos. Yo creo que es muy importante que el Gobierno apueste a que los vecinos reciclen cada vez más”.

