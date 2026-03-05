Sociedad

“Queremos que nos ayuden a salir”: el drama de los argentinos atrapados en Emiratos tras la cancelación de vuelos

La escalada del conflicto en Medio Oriente dejó a varios viajeros sin rutas de regreso. Entre incertidumbre, gastos en aumento y falta de información clara, piden asistencia para poder abandonar la región

Guardar
El conflicto en Medio Oriente obligó a cancelar vuelos, dejando varados a varios argentinos en Emiratos Árabes Unidos

Continúa le conflicto en Medio Oriente y ciudadanos argentinos se ven afectador por la situación. Virginia Luca es una de ellas. Junto a su esposo, permanecen varados en la ciudad de Sharjah desde el 28 de este mes, cuando la aerolínea canceló su vuelo tras el inicio de los bombardeos. “Lo que estamos sintiendo es que nadie nos escucha”, afirmó. En tanto, Mauro De Santis, argentino viviendo en Dubai, contó a Infobae en Vivo cómo él y su familia viven la incertidumbre del día a día.

“Lo que estamos sintiendo es que nadie nos escucha”, afirmó Luca en diálogo con Infobae en Vivo A las Nueve. Virginia relató que su vuelo de regreso se canceló mientras se encontraba en el aire. “Después de una hora y media de volar, el piloto nos informó en un árabe muy cerrado y en un inglés casi inentendible que nos estábamos volviendo por problemas políticos”, contó.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Tras aterrizar, Luca permaneció más de doce horas en el aeropuerto sin información clara. La compañía aérea no cubrió gastos debido a la modalidad de los pasajes. “Nos manejamos con la tarjeta de crédito. Cuando llegamos al hotel, veíamos las columnas de humo de las explosiones detrás”, explicó.

Según detalló la mujer, el grupo de argentinos en la zona recibió indicaciones contradictorias. La embajada recomendó a quienes no poseen ticket directo a la Argentina que se trasladen a Omán o Arabia Saudita por sus propios medios. Las autoridades locales, en cambio, ordenaron que nadie se mueva. “No hay un registro de cuántos somos ni dónde estamos”, expresó Luca. La situación generó incertidumbre entre los varados, quienes se organizan con recursos limitados y buscan opciones para regresar.

Dificultades para la evacuación y reclamos de los argentinos

Luca señaló que los precios de alojamiento aumentan cada día. “Ese hotel cuando nosotros llegamos tenía un valor. Al otro día ya salía un 40% más y al otro día ya salía un 70% más”, puntualizó. La falta de información oficial y la incertidumbre sobre el espacio aéreo complican la toma de decisiones. “No tenemos nada. El planteo es: esperamos a ver si se abre y usamos el pasaje que tenemos y esperamos que salga la reprogramación o nos arriesgamos a cruzar la ruta solos, a ir a Omán, que tampoco sabemos cuánto tiempo nos va a demandar poder adquirir un vuelo que podamos pagar”, detalló.

Viajeros argentinos atrapados en Sharjah
Viajeros argentinos atrapados en Sharjah enfrentan subas de hasta el 70% en los precios de alojamiento tras la suspensión aérea (Captura de video)

La embajada propuso que los argentinos sin vuelo directo intenten llegar a Omán o Arabia Saudita. Luca cuestionó esta alternativa: “El embajador fue a un hotel sin ningún tipo de información oficial. Nos citaron en ese hotel, pero extraoficialmente. Particularmente, yo no me animé a ir porque las indicaciones expresas son que no nos movamos de los lugares donde estamos”.

Agregó: “Hay argentinos que sí están asumiendo el riesgo. Nosotros tenemos que tomar una determinación: o no hacemos caso a las autoridades y nos desplazamos cuatrocientos kilómetros a un país que no conocemos, o nos quedamos acá”.

La situación afecta emocionalmente a quienes esperan una solución. No queremos que nos vengan a buscar. Queremos que nos ayuden a salir”, enfatizó. Luca también alertó sobre la falta de empatía y comprensión: “Vemos, por otro lado, la falta de empatía de nuestros propios conciudadanos que dicen: ‘Bueno, vuelvan a dedo. ¿Qué querés? No hay plata para los jubilados ni para los maestros y pretenden que nosotros los vayamos a buscar’”.

El día en que comenzaron los ataques y la vida bajo amenaza

Virginia Luca describió el momento en que se enteró de la gravedad de la situación: “El avión despegó 09.40 horas. Después de una hora y media de volar, nos informaron que volvíamos por problemas políticos”. Tras el aterrizaje, permaneció en migraciones más de doce horas en un aeropuerto con poca infraestructura. “Cuando logramos saber qué era lo que estaba pasando, la aerolínea nos informó que no éramos considerados pasajeros en tránsito, por lo tanto no nos iban a cubrir nada”, explicó.

La incertidumbre persiste sobre la reapertura del espacio aéreo. “La aerolínea sacó un comunicado que hasta el día nueve no había ninguna novedad. Primero fue hasta el día tres, después el cuatro, después el cinco, ahora es el nueve”, indicó. Algunos argentinos lograron comunicarse entre sí, pero la falta de información y recursos complica la organización.

Luca manifestó: “Sabemos que hubo un montón de gente que llegó y la mandaron de vuelta después de diez horas de viaje, porque tenés que tener confirmado un hotel, demostrar que tenés plata para poder estar ahí en Omán y tener un vuelo de salida”. Añadió: “En una de esas nos vamos para allá y terminamos en la misma situación que acá, habiendo contratado un hotel para estar ahí, habiendo pagado otro pasaje aéreo más, que en una de esas también termina no saliendo”.

Testimonio de un argentino residente en Dubái

Por su parte, Mauro De Santis vive en Dubái desde hace trece años. Relató cómo vivió el inicio del conflicto: “Yo estaba con mi familia en la playa y estábamos disfrutando del día y empezamos a escuchar bombas, ruidos extraños y ahí es cuando todo comenzó. Jamás imaginamos que nos íbamos a encontrar con esto”.

Mauro De Santis, un argentino que reside en Dubái desde hace 13 años, relata en primera persona cómo vivió el inicio de los ataques mientras estaba en la playa con su familia. Describe el miedo, la incertidumbre y la sorpresiva preparación de la ciudad para enfrentar el conflicto.

De Santis destacó el nivel de organización local: “Debemos agradecer al país, que realmente estaba muy preparado. Un sistema de defensa que permite tener una vida prácticamente muy normal y que no haya casualidades y fatalidades en este país”. Remarcó que la cantidad de misiles y drones lanzados hacia Emiratos Árabes supera a la del resto de los países de Medio Oriente.

Las autoridades activaron los protocolos de alarma. “Se activaron las alarmas, nos llegaron todos los mensajes a los celulares y ahí es cuando supimos que teníamos que refugiarnos”, explicó. La vida diaria se modificó, aunque persiste cierta normalidad. “Estamos trabajando remotamente desde nuestra casa. Asimismo, se adelantó lo que se llama el spring break, las vacaciones de todos los chicos de los colegios”, precisó.

Cambios en la vida cotidiana y perspectivas de los residentes

De Santis relató: “Podemos transitar sin ningún problema, realizar nuestra vida diaria. Yo voy al gimnasio, salgo a comer con mi familia, voy a ver amigos. Sin ningún inconveniente”. A pesar del conflicto, continúa con su trabajo como asesor financiero: “Tengo incluso más trabajo. Mi actividad no se vio afectada en ese sentido y puedo trabajar remotamente, así que no hay ningún inconveniente”.

Consultado sobre la posibilidad de abandonar Dubái, De Santis respondió: “Lo pensamos con mi mujer porque tengo un hijo de cuatro meses, pero obviamente pensar en irnos significa dilatar el regreso. Y la verdad que el país nos está dando muchísimas seguridades. Dentro de la situación en la que vivimos se vive bien y por el momento no pensamos dejar el país”.

El futuro de los argentinos en Emiratos Árabes Unidos queda atado a la evolución del conflicto y a las gestiones oficiales que puedan facilitar el regreso o la seguridad de quienes permanecen en la región.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

Temas Relacionados

Argentinos VaradosEmiratos Árabes UnidosEmbajada ArgentinaConflicto Medio OrienteCancelación De VuelosMovilidad InternacionalInfobae A las NueveInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Tres camiones y un colectivo chocaron en la Ruta 9: hay un muerto y un herido

El colapso vehicular afectó a numerosos automovilistas, mientras los equipos de emergencia continuaban retirando unidades involucradas y reorientando el tránsito

Tres camiones y un colectivo

Un detenido por el abuso sexual de una nena de 11 años se tiró al vacío en los Tribunales de La Plata y murió

Cayó sobre el auto de un juez. Fue identificado como Miguel Zacarías y estaba acusado por el ataque a una nena de 11 años

Un detenido por el abuso

Horror en un hogar de La Plata: el testimonio del chico que denuncio a un ex empleado del Gobierno bonaerense por cuatro años de violaciones

Gustavo Docters fue arrestado por los supuestos hechos cometidos en el Hogar del Padre Cajade de la capital provincial. La causa está a cargo del fiscal Álvaro Garganta. Una segunda víctima también lo acusó

Horror en un hogar de

El Gobierno de Mendoza implementó controles obligatorios de sustancias psicoactivas en embarazadas

La administración pública provincial realizará pruebas a mujeres hospitalizadas en maternidades. El objetivo es identificar posibles consumos de drogas y prevenir complicaciones para la salud materna y neonatal

El Gobierno de Mendoza implementó

Alarma por un paquete sospechoso frente al Congreso: la Policía verificó que era una mochila vieja abandonada

La Policía interrumpió la circulación en la calle Combate de los Pozos y montó un operativo especial en medio de la preocupación por la tensión en Medio Oriente

Alarma por un paquete sospechoso
DEPORTES
Franco Colapinto saldrá a pista

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

El particular análisis de Di María sobre Atlético Madrid del Cholo Simeone: “Es raro, apagan a los jugadores y desaparecen”

Franco Colapinto habló sobre la tensa escena que vivió con Flavio Briatore en la serie Drive To Survive: “Ni siquiera sé cuándo lo filmaron”

Una figura del golf cayó tres pisos por el hueco de un ascensor en Sudáfrica: “Es un milagro poder caminar”

El plan del Real Madrid para después del Mundial: un reconocido entrenador en el radar y el regreso de una leyenda

TELESHOW
La sugestiva foto que publicó

La sugestiva foto que publicó Wanda Nara después de la propuesta de casamiento de Martín Migueles

Ernestina País habló después del accidente: “El teatro es el mejor lugar para enfrentar temas que nos duelen”

La actitud de Brian Sarmiento que enfureció a Andrea del Boca en Gran Hermano: “Está buscando roña”

El desafortunado comentario de Yanina Zilli contra Daniela de Lucía, tras la muerte de su padre: “Jugamos con lo personal”

La preocupación de Juana Repetto por su cambio físico tras el nacimiento de su hijo: “Engordé un montón”

INFOBAE AMÉRICA

Miles de personas reciben orden

Miles de personas reciben orden de permanecer en casa por niveles peligrosos de contaminación en un estado de EEUU

Israel ordenó la evacuación urgente de Dahiyeh, bastión de Hezbollah en el sur de Beirut: “Salven sus vidas”

Combustibles registrarán fuerte aumento en Panamá desde este viernes

Condenan al femicida que secuestró y asesinó a joven de 16 años en Uruguay: seis meses antes había matado a otra mujer

Piden sobreseimiento de intendente uruguayo imputado por varios delitos de corrupción: “Me hicieron pasar mal”