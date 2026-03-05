“Queremos que nos ayuden a salir”: el drama de los argentinos atrapados en Emiratos tras la cancelación de vuelos

El conflicto en Medio Oriente obligó a cancelar vuelos, dejando varados a varios argentinos en Emiratos Árabes Unidos

Continúa le conflicto en Medio Oriente y ciudadanos argentinos se ven afectador por la situación. Virginia Luca es una de ellas. Junto a su esposo, permanecen varados en la ciudad de Sharjah desde el 28 de este mes, cuando la aerolínea canceló su vuelo tras el inicio de los bombardeos. “Lo que estamos sintiendo es que nadie nos escucha”, afirmó. En tanto, Mauro De Santis, argentino viviendo en Dubai, contó a Infobae en Vivo cómo él y su familia viven la incertidumbre del día a día.

“Lo que estamos sintiendo es que nadie nos escucha”, afirmó Luca en diálogo con Infobae en Vivo A las Nueve. Virginia relató que su vuelo de regreso se canceló mientras se encontraba en el aire. “Después de una hora y media de volar, el piloto nos informó en un árabe muy cerrado y en un inglés casi inentendible que nos estábamos volviendo por problemas políticos”, contó.

Tras aterrizar, Luca permaneció más de doce horas en el aeropuerto sin información clara. La compañía aérea no cubrió gastos debido a la modalidad de los pasajes. “Nos manejamos con la tarjeta de crédito. Cuando llegamos al hotel, veíamos las columnas de humo de las explosiones detrás”, explicó.

Según detalló la mujer, el grupo de argentinos en la zona recibió indicaciones contradictorias. La embajada recomendó a quienes no poseen ticket directo a la Argentina que se trasladen a Omán o Arabia Saudita por sus propios medios. Las autoridades locales, en cambio, ordenaron que nadie se mueva. “No hay un registro de cuántos somos ni dónde estamos”, expresó Luca. La situación generó incertidumbre entre los varados, quienes se organizan con recursos limitados y buscan opciones para regresar.

Dificultades para la evacuación y reclamos de los argentinos

Luca señaló que los precios de alojamiento aumentan cada día. “Ese hotel cuando nosotros llegamos tenía un valor. Al otro día ya salía un 40% más y al otro día ya salía un 70% más”, puntualizó. La falta de información oficial y la incertidumbre sobre el espacio aéreo complican la toma de decisiones. “No tenemos nada. El planteo es: esperamos a ver si se abre y usamos el pasaje que tenemos y esperamos que salga la reprogramación o nos arriesgamos a cruzar la ruta solos, a ir a Omán, que tampoco sabemos cuánto tiempo nos va a demandar poder adquirir un vuelo que podamos pagar”, detalló.

Viajeros argentinos atrapados en Sharjah enfrentan subas de hasta el 70% en los precios de alojamiento tras la suspensión aérea (Captura de video)

La embajada propuso que los argentinos sin vuelo directo intenten llegar a Omán o Arabia Saudita. Luca cuestionó esta alternativa: “El embajador fue a un hotel sin ningún tipo de información oficial. Nos citaron en ese hotel, pero extraoficialmente. Particularmente, yo no me animé a ir porque las indicaciones expresas son que no nos movamos de los lugares donde estamos”.

Agregó: “Hay argentinos que sí están asumiendo el riesgo. Nosotros tenemos que tomar una determinación: o no hacemos caso a las autoridades y nos desplazamos cuatrocientos kilómetros a un país que no conocemos, o nos quedamos acá”.

La situación afecta emocionalmente a quienes esperan una solución. “No queremos que nos vengan a buscar. Queremos que nos ayuden a salir”, enfatizó. Luca también alertó sobre la falta de empatía y comprensión: “Vemos, por otro lado, la falta de empatía de nuestros propios conciudadanos que dicen: ‘Bueno, vuelvan a dedo. ¿Qué querés? No hay plata para los jubilados ni para los maestros y pretenden que nosotros los vayamos a buscar’”.

El día en que comenzaron los ataques y la vida bajo amenaza

Virginia Luca describió el momento en que se enteró de la gravedad de la situación: “El avión despegó 09.40 horas. Después de una hora y media de volar, nos informaron que volvíamos por problemas políticos”. Tras el aterrizaje, permaneció en migraciones más de doce horas en un aeropuerto con poca infraestructura. “Cuando logramos saber qué era lo que estaba pasando, la aerolínea nos informó que no éramos considerados pasajeros en tránsito, por lo tanto no nos iban a cubrir nada”, explicó.

La incertidumbre persiste sobre la reapertura del espacio aéreo. “La aerolínea sacó un comunicado que hasta el día nueve no había ninguna novedad. Primero fue hasta el día tres, después el cuatro, después el cinco, ahora es el nueve”, indicó. Algunos argentinos lograron comunicarse entre sí, pero la falta de información y recursos complica la organización.

Luca manifestó: “Sabemos que hubo un montón de gente que llegó y la mandaron de vuelta después de diez horas de viaje, porque tenés que tener confirmado un hotel, demostrar que tenés plata para poder estar ahí en Omán y tener un vuelo de salida”. Añadió: “En una de esas nos vamos para allá y terminamos en la misma situación que acá, habiendo contratado un hotel para estar ahí, habiendo pagado otro pasaje aéreo más, que en una de esas también termina no saliendo”.

Testimonio de un argentino residente en Dubái

Por su parte, Mauro De Santis vive en Dubái desde hace trece años. Relató cómo vivió el inicio del conflicto: “Yo estaba con mi familia en la playa y estábamos disfrutando del día y empezamos a escuchar bombas, ruidos extraños y ahí es cuando todo comenzó. Jamás imaginamos que nos íbamos a encontrar con esto”.

Mauro De Santis, un argentino que reside en Dubái desde hace 13 años, relata en primera persona cómo vivió el inicio de los ataques mientras estaba en la playa con su familia. Describe el miedo, la incertidumbre y la sorpresiva preparación de la ciudad para enfrentar el conflicto.

De Santis destacó el nivel de organización local: “Debemos agradecer al país, que realmente estaba muy preparado. Un sistema de defensa que permite tener una vida prácticamente muy normal y que no haya casualidades y fatalidades en este país”. Remarcó que la cantidad de misiles y drones lanzados hacia Emiratos Árabes supera a la del resto de los países de Medio Oriente.

Las autoridades activaron los protocolos de alarma. “Se activaron las alarmas, nos llegaron todos los mensajes a los celulares y ahí es cuando supimos que teníamos que refugiarnos”, explicó. La vida diaria se modificó, aunque persiste cierta normalidad. “Estamos trabajando remotamente desde nuestra casa. Asimismo, se adelantó lo que se llama el spring break, las vacaciones de todos los chicos de los colegios”, precisó.

Cambios en la vida cotidiana y perspectivas de los residentes

De Santis relató: “Podemos transitar sin ningún problema, realizar nuestra vida diaria. Yo voy al gimnasio, salgo a comer con mi familia, voy a ver amigos. Sin ningún inconveniente”. A pesar del conflicto, continúa con su trabajo como asesor financiero: “Tengo incluso más trabajo. Mi actividad no se vio afectada en ese sentido y puedo trabajar remotamente, así que no hay ningún inconveniente”.

Consultado sobre la posibilidad de abandonar Dubái, De Santis respondió: “Lo pensamos con mi mujer porque tengo un hijo de cuatro meses, pero obviamente pensar en irnos significa dilatar el regreso. Y la verdad que el país nos está dando muchísimas seguridades. Dentro de la situación en la que vivimos se vive bien y por el momento no pensamos dejar el país”.

El futuro de los argentinos en Emiratos Árabes Unidos queda atado a la evolución del conflicto y a las gestiones oficiales que puedan facilitar el regreso o la seguridad de quienes permanecen en la región.

