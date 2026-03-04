Guerra, petróleo y dólar: por qué el conflicto de Medio Oriente puede cambiar el rumbo de la economía argentina

El conflicto en Medio Oriente provoca una alta volatilidad en los mercados internacionales y afecta directamente a la economía argentina

La reciente escalada militar en Medio Oriente, con Estados Unidos e Irán como protagonistas, coloca a Argentina frente a un escenario de alta volatilidad en los mercados internacionales y replantea su posición en materia energética y de seguridad. En diálogo con Infobae en Vivo A las Nueve, José Siaba Serrate, economista y analista de Mercados Internacionales brindó su perspectiva acerac de cómo influye el conflicto bélico al país.

El gobierno argentino, con vínculos reforzados con Washington, observa el conflicto desde una posición vulnerable pero también con potenciales ventajas en el mercado energético global. Las principales variables económicas y geopolíticas se redefinen a partir del impacto sobre el petróleo, el gas y la seguridad financiera.

El conflicto actual comenzó sin una justificación clara por parte de Estados Unidos y generó preocupación sobre su duración y alcance real. La ofensiva militar previa, conocida como Operación Martillo de Medianoche, duró doce días y finalizó con un acuerdo de paz forzado por Washington, pero la reciente reanudación de hostilidades evidencia una falta de estrategia definida y un contexto mucho más incierto. La opinión pública estadounidense exige explicaciones, mientras la región se ve envuelta en una incertidumbre geopolítica prolongada.

Argentina, en este contexto, experimenta impactos inmediatos en sus condiciones financieras y energéticas, independientemente de su grado de involucramiento. Las reservas del Banco Central reflejan la volatilidad del dólar y la caída del valor del oro, mientras los precios internacionales del petróleo y el gas se convierten en factores centrales para la economía local.

Primer impacto: condiciones financieras y reservas en riesgo

“El primer impacto son las condiciones financieras, porque Argentina además es muy vulnerable y en estas circunstancias más. Por fortuna, algunos cambios recientes, como la compra de dólares, etcétera, nos han operado en una dirección que hoy sirve de amortiguador. Pero el primer cambio, el impacto directo que nos llega, aunque no hagamos nada, aunque estemos distraídos, es un cambio en las condiciones financieras que repercuten en el dólar. Estamos viendo el valor de las reservas que cae automáticamente por las variaciones del precio del, del oro, etc”, explicó Siaba Serrate.

La escalada militar entre Estados Unidos e Irán impacta sobre el valor del dólar, las reservas del Banco Central y el precio del oro en Argentina (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

El movimiento de los mercados internacionales y la incertidumbre sobre el desenlace del conflicto generan tensiones sobre el peso y sobre la estabilidad macroeconómica local. Argentina depende de la evolución del dólar y de la capacidad de sostener las reservas en medio de la volatilidad global. Las fluctuaciones de las commodities energéticas y la reacción de los inversores internacionales agravan la vulnerabilidad financiera nacional.

Energía, petróleo y la oportunidad exportadora

“La transformación apunta a darnos más autonomía, más capacidad exportadora en los productos que circulan por el estrecho de Ormuz. Y a diferencia de junio, donde la operación militar fue muy impresionante, pero el estrecho de Ormuz estuvo liberado su navegación y no se interrumpió, ahora, ayer vimos que por prudencia los barcos no estaban avanzando ahí”, detalló el especialista.

Al mismo tiempo aseguró que, “el segundo aspecto que me parece importante es, poner en perspectiva la importancia del desarrollo y la pujanza que estamos teniendo en lo que tiene que ver con petróleo, gas y con la creación de una infraestructura para exportar. Porque tenemos capacidad de proveer esos productos fuera de una zona de conflicto, que es algo importante.”

En tanto, el desarrollo de Vaca Muerta y los proyectos de exportación de gas natural licuado cobran mayor relevancia. Argentina se posiciona como un proveedor alternativo, lejos de áreas de conflicto y con potencial para abastecer mercados que buscan diversificar el origen de sus importaciones. La crisis en el estrecho de Ormuz subraya la importancia estratégica de la infraestructura energética local y de los acuerdos de largo plazo con grandes consumidores.

Argentina enfrenta riesgos financieros inmediatos ante el aumento de la volatilidad del dólar y la caída de las commodities internacionales REUTERS/Stringer

Riesgos geopolíticos y amenazas para Argentina

“Entendamos que nosotros tenemos una alianza, que el presidente Milei ha enfatizado con Estados Unidos e Israel, que son los dos países que iniciaron la ofensiva. Recordemos nuestro pasado reciente, hemos sido sujetos de atentados terroristas organizado por Irán en un par de veces. Entonces, lo primero que se abre en una circunstancia así es el riesgo de sufrir un ataque terrorista de ciberseguridad. Eso, claramente, porque Irán va a usar todos los recursos que tenga a mano.”

La posición política y diplomática de Argentina implica riesgos adicionales en materia de seguridad. La alianza regional y la historia de atentados terroristas en el país obligan a reforzar la vigilancia y la protección de infraestructuras críticas. El conflicto puede derivar en amenazas de ciberseguridad y otras formas de represalia indirecta.

El precio del petróleo y la viabilidad de los proyectos energéticos

Consultado por el precio del petróleo, el especialista sostuvo que “si la navegación se interrumpe por un periodo de dos o tres meses, vamos a tener un problema serio”. Siaba Serrate explicó que el futuro de los proyectos de exportación de gas y petróleo depende de la evolución de los precios internacionales. Si la crisis se prolonga y los precios superan los ochenta dólares el barril, la viabilidad de grandes obras y acuerdos internacionales se fortalece. Los mercados buscan proveedores estables y lejanos a zonas en conflicto, lo que incrementa el atractivo de la producción argentina.

El conflicto en el estrecho de Ormuz aumenta la importancia de Argentina como proveedor alternativo de petróleo y gas fuera de zonas de conflicto

Oportunidad y límites de la estrategia exportadora

“Buscar un proveedor lejos de zonas de conflicto es muy importante. Y que ese proveedor no sea únicamente Estados Unidos también es importante. Argentina no es un jugador que pueda tomar el tipo de represalias de Estados Unidos y entonces no es muy bueno depender exclusivamente de una fuente. Esa fuente, aun cuando fuera Estados Unidos, genera estos problemas de represalias, de fricciones geopolíticas.”

La diversificación de mercados y la construcción de relaciones comerciales con diferentes países resultan claves para aprovechar el contexto internacional. El atractivo de la oferta energética argentina radica en su distancia de los principales focos de tensión, pero el país no puede asumir el rol de potencia global ni tomar represalias ante eventuales conflictos.

