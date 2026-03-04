Un motociclista con antecedentes penales murió tras chocar contra un patrullero que cortaba una calle en Mar del Plata

Un motociclista con antecedentes penales murió tras chocar contra un patrullero en Mar del Plata

Un grave accidente vial ocurrido en la noche del martes en Mar del Plata terminó con la vida de un motociclista identificado como Marcelo Fabián Campos, de 50 años. El siniestro tuvo lugar en el cruce de las avenidas Rodríguez Peña y Arturo Alió, cuando la víctima colisionó violentamente contra un patrullero que cortaba la calle tras un choque previo. El hombre, quien poseía múltiples antecedentes penales, murió en el acto, mientras que una agente policial resultó herida al intentar advertirlo sobre el corte de tránsito.

El episodio se produjo poco antes de las 20, en medio de un operativo policial destinado a preservar el área donde, más de una hora antes, dos automóviles habían chocado sin consecuencias graves para sus ocupantes. El patrullero, una camioneta Toyota, estaba estacionado de manera transversal para impedir el paso de vehículos por la avenida Alió, mientras personal policial trabajaba en la escena. Según le indicaron fuentes del caso al medio local La Capital, el motociclista avanzaba a alta velocidad en sentido Juan B. Justo – Colón, sin advertir el corte.

Testigos indicaron que Campos intentó sobrepasar un camión que circulaba delante suyo y, al hacerlo, se encontró de manera sorpresiva con el patrullero. Una policía que formaba parte del operativo intentó alertarlo de la situación, pero la advertencia no fue suficiente. La agente debió arrojarse a un costado para evitar ser embestida, sufriendo lesiones que requirieron su traslado al Hospital Privado de Comunidad (HPC). La fuerza del impacto fue tal que desplazó varios metros a la camioneta policial detenida.

Tras el choque, personal de emergencias asistió a la agente herida y constató el fallecimiento inmediato del motociclista. La víctima fue identificada mediante sus huellas dactilares tras la operación de autopsia realizada sobre el cuerpo. El fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, quedó a cargo de la investigación y recibió los primeros informes policiales y médicos sobre el episodio.

El prontuario de Marcelo Fabián Campos reveló una serie de antecedentes delictivos, aunque no trascendieron detalles sobre las causas judiciales previas. La fiscalía trabaja en la reconstrucción de los hechos, recabando testimonios de testigos presenciales, efectivos policiales y transeúntes que circulaban por la zona al momento del accidente. Los peritajes realizados en el lugar permitirán determinar la velocidad a la que circulaba la moto y las condiciones del patrullero en el momento del impacto.

El choque anterior, que motivó el corte de tránsito, había tenido lugar más de una hora antes y solo involucró daños materiales en dos vehículos. Sin embargo, la presencia policial y el operativo de seguridad continuaban activos cuando ocurrió el segundo y trágico siniestro.

La investigación continuará en los próximos días con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, los informes periciales sobre la dinámica del choque y las declaraciones de los protagonistas del operativo.

Otro motociclista muerto en Mar del Plata tras embestir a una camioneta

Tan solo dos horas más tarde del anterior accidente fatal, otro motociclista murió en Mar del Plata tras embestir a una camioneta.

Este segundo incidente ocurrió pasadas las 22 en la esquina de Juan B. Justo y Triunvirato y terminó con la vida de Matías Alberto Martín, de 24 años.

Según informó La Capital, el vehículo marca Mondial de 110 cilindradas de la víctima y la camioneta Jeep Sport colisionaron por motivos que son materia de investigación. Martín, quien iba acompañado por una mujer, salió despedido de la motocicleta y cayó sobre la cinta asfáltica.

Enfermeros que se encontraban cerca del lugar intentaron reanimar al joven, quien de todos modos murió pocos minutos después en el lugar. Su acompañante fue trasladada por una ambulancia que llegó rápidamente al sitio.