Sociedad

Un motociclista con antecedentes penales murió tras chocar contra un patrullero que cortaba una calle en Mar del Plata

La víctima fatal del accidente fue identificada como Marcelo Fabián Campos, de 50 años. Testigos afirman que circulaba a alta velocidad. Una agente quiso advertirlo y resultó herida

Guardar
Un motociclista con antecedentes penales
Un motociclista con antecedentes penales murió tras chocar contra un patrullero en Mar del Plata

Un grave accidente vial ocurrido en la noche del martes en Mar del Plata terminó con la vida de un motociclista identificado como Marcelo Fabián Campos, de 50 años. El siniestro tuvo lugar en el cruce de las avenidas Rodríguez Peña y Arturo Alió, cuando la víctima colisionó violentamente contra un patrullero que cortaba la calle tras un choque previo. El hombre, quien poseía múltiples antecedentes penales, murió en el acto, mientras que una agente policial resultó herida al intentar advertirlo sobre el corte de tránsito.

El episodio se produjo poco antes de las 20, en medio de un operativo policial destinado a preservar el área donde, más de una hora antes, dos automóviles habían chocado sin consecuencias graves para sus ocupantes. El patrullero, una camioneta Toyota, estaba estacionado de manera transversal para impedir el paso de vehículos por la avenida Alió, mientras personal policial trabajaba en la escena. Según le indicaron fuentes del caso al medio local La Capital, el motociclista avanzaba a alta velocidad en sentido Juan B. Justo – Colón, sin advertir el corte.

Testigos indicaron que Campos intentó sobrepasar un camión que circulaba delante suyo y, al hacerlo, se encontró de manera sorpresiva con el patrullero. Una policía que formaba parte del operativo intentó alertarlo de la situación, pero la advertencia no fue suficiente. La agente debió arrojarse a un costado para evitar ser embestida, sufriendo lesiones que requirieron su traslado al Hospital Privado de Comunidad (HPC). La fuerza del impacto fue tal que desplazó varios metros a la camioneta policial detenida.

Tras el choque, personal de emergencias asistió a la agente herida y constató el fallecimiento inmediato del motociclista. La víctima fue identificada mediante sus huellas dactilares tras la operación de autopsia realizada sobre el cuerpo. El fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, quedó a cargo de la investigación y recibió los primeros informes policiales y médicos sobre el episodio.

El prontuario de Marcelo Fabián Campos reveló una serie de antecedentes delictivos, aunque no trascendieron detalles sobre las causas judiciales previas. La fiscalía trabaja en la reconstrucción de los hechos, recabando testimonios de testigos presenciales, efectivos policiales y transeúntes que circulaban por la zona al momento del accidente. Los peritajes realizados en el lugar permitirán determinar la velocidad a la que circulaba la moto y las condiciones del patrullero en el momento del impacto.

El choque anterior, que motivó el corte de tránsito, había tenido lugar más de una hora antes y solo involucró daños materiales en dos vehículos. Sin embargo, la presencia policial y el operativo de seguridad continuaban activos cuando ocurrió el segundo y trágico siniestro.

La investigación continuará en los próximos días con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, los informes periciales sobre la dinámica del choque y las declaraciones de los protagonistas del operativo.

Otro motociclista muerto en Mar del Plata tras embestir a una camioneta

Tan solo dos horas más tarde del anterior accidente fatal, otro motociclista murió en Mar del Plata tras embestir a una camioneta.

Este segundo incidente ocurrió pasadas las 22 en la esquina de Juan B. Justo y Triunvirato y terminó con la vida de Matías Alberto Martín, de 24 años.

Según informó La Capital, el vehículo marca Mondial de 110 cilindradas de la víctima y la camioneta Jeep Sport colisionaron por motivos que son materia de investigación. Martín, quien iba acompañado por una mujer, salió despedido de la motocicleta y cayó sobre la cinta asfáltica.

Enfermeros que se encontraban cerca del lugar intentaron reanimar al joven, quien de todos modos murió pocos minutos después en el lugar. Su acompañante fue trasladada por una ambulancia que llegó rápidamente al sitio.

Temas Relacionados

Mar del PlataChoqueÚltimas noticias

Últimas Noticias

Entre el deseo y la imposición: Lala Pasquinelli advirtió sobre las consecuencias de la maternidad como mandato social

En diálogo con Infobae al Mediodía, la activista y escritora reveló que “el 70% de las mujeres encuestadas expresó algún grado de arrepentimiento respecto a la maternidad”. La autora de “Maternidad: ¿deseo o mandato?” cuestionó el relato único y advirtió sobre la presión social y la desigualdad en los cuidados

Entre el deseo y la

La Fiscalía de Río de Janeiro rechazó el pedido de Agostina Páez para regresar a Argentina: “Ya le queda poco dinero”

Para el Ministerio Público local, permitir que la abogada retenida en Brasil vuelva a su país podría debiliar el control judicial. Cómo sigue su caso

La Fiscalía de Río de

La Justicia sospecha que el programador detenido por robar millas de Aerolíneas operaba una agencia de viajes trucha

Juan Ignacio Veltri se negó a declarar tras se arrestado en su departamento de Ciudadela. El juez Casanello y el fiscal Marijuan descubrieron que emitió pasajes para 176 personas

La Justicia sospecha que el

Cómo es el nuevo paseo costero de Rosario de más de 3 kilómetros

Denominado “Costa Nueva”, este enclave sobre la ribera del río Paraná integra tecnología, arte y espacios verdes para transformar la experiencia urbana de la ciudad

Cómo es el nuevo paseo

Encontraron un arsenal enterrado en barriles dentro un baldío vinculado con la banda narco Los Menores

El procedimiento fue realizado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de Santa Fe. Se secuestraron cuatro fusiles, pistolas, un revólver y cartuchos de distintos calibres. Hay tres detenidos

Encontraron un arsenal enterrado en
DEPORTES
El día que el cuerpo

El día que el cuerpo dijo basta y el corazón respondió: a 15 años de las lágrimas de David Nalbandian en la Copa Davis

Lo que no se vio de la conferencia del Chacho Coudet como nuevo DT de River: la broma sobre el histórico 147 que llevó a un entrenamiento

Boca Juniors buscará volver al triunfo en su visita a Lanús por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Dieron a conocer la sanción a Franco Mastantuono tras ser expulsado en la derrota de Real Madrid ante Getafe

Siete argentinos ponen en marcha una nueva ilusión en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos en vivo

TELESHOW
Lizy Tagliani se sinceró sobre

Lizy Tagliani se sinceró sobre su continuidad en La Peña de Morfi: “Estamos en la misma”

Tato Algorta habló tras el grave choque que protagonizó en Uruguay: “Es una oportunidad para replantearme cosas”

Ivana Icardi se realizó un retoque estético y compartió el inconveniente que tuvo tras la operación

La alegría de José María Muscari por el comienzo de los estudios de su hijo Lucio: “Arrancó su sueño”

La llamativa respuesta de Rosalía cuando Mariana Enriquez le preguntó qué cualidad aprecia más en un nombre

INFOBAE AMÉRICA

Israel confirmó que soldados de

Israel confirmó que soldados de las FDI operan en el sur del Líbano

Cuánto cuesta obtener el pasaporte de EEUU en marzo de 2026: estos son los costos para trámite y renovación

El Salvador suma una parada internacional de Oceanman a su calendario deportivo

Murió Einstein, el reconocido loro africano que podía cantar el feliz cumpleaños y usar más de 200 palabras

Un grupo kurdo exiliado afirmó que Irán realizó un ataque mortal contra combatientes en Irak