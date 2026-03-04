Incidentes en la Secretaría de Trabajo: trabajadores de Fate se enfrentaron con la policía

El operativo se realizó frente a la Secretaría de Trabajo

Esta mañana se registraron disturbios y enfrentamientos entre los trabajadores de la empresa Fate, Policía de la Ciudad y Gendarmería. Los manifestantes protestaron frente a la Secretaría de Trabajo, con motivo del cierre de la empresa.

Pasadas las 11.30, Policía de la Ciudad avanzó sobre la calle Alem al 650, con los escudos y los protectores en alto. Mientras, el dirigente social y líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, yacía en el piso. Y se registraron corridas por el Metrobús que une Retiro con el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

“Estás viendo la represión ,¿no? Estábamos en la vereda y están reprimiendo en la vereda", denunció un manifestante a los móviles de tv.

Noticia en desarrollo