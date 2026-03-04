Sociedad

Detectaron un brote de influenza aviar en Córdoba

Córdoba registró casos del virus en una granja productora de huevos y Senasa activó el protocolo sanitario

Guardar
Brote de influenza aviar en
Brote de influenza aviar en aves comerciales en Córdoba

El primer brote de influenza aviar en aves comerciales registrado en la provincia de Córdoba ha obligado a suspender las exportaciones de productos avícolas argentinos. Fue confirmado en la localidad de Alejo Ledesma, tras el análisis de muestras en un establecimiento de producción de huevos, según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

SENASA implementó el Plan de Contingencia, que incluye la interdicción del establecimiento afectado y el establecimiento de una Zona de Control Sanitario de 10 kilómetros a la redonda. Entre las medidas adoptadas figuran restricción de movimientos, monitoreo epidemiológico, y el despoblamiento supervisado de las aves bajo estrictos protocolos de higiene y desinfección.

A partir de esta confirmación, la autoridad sanitaria “inició todas las acciones previstas en el Plan de Contingencia, con la interdicción del establecimiento y la delimitación de una Zona de Control Sanitario (ZCS) de 10 kilómetros alrededor del brote. Allí se aplicarán las medidas de contención, refuerzo de bioseguridad, restricción de movimientos, monitoreo y rastrillaje epidemiológico”, informó La Voz del Interior.

Tras la confirmación del brote, la Argentina quedó inhabilitada de exportar productos avícolas a la mayor parte de los países importadores, consecuencia directa de haber perdido su estatus sanitario. No obstante, más de 35 mercados que reconocen el principio de zonificación aceptan recibir productos cuya procedencia se certifique fuera de las áreas afectadas.

Por otro lado, el organismo precisó que la detección no afecta el consumo ni la producción de productos avícolas para el mercado interno, debido a que la influenza aviar no se transmite a las personas por consumir carne o huevos. El virus representa una amenaza principalmente para aves domésticas y silvestres.

No obstante, la influenza aviar también puede afectar esporádicamente a equinos, porcinos, caninos y personas. Información publicada en MedlinePlus, el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala que los virus pueden mutar y propagarse a otras especies, incluidos los humanos.

El riesgo de contagio humano, de acuerdo a MedlinePlus, es bajo, sin embargo, existen factores que lo incrementan. Estos incluyen el trabajo con aves de corral o ganado, la exposición a corrales y aves salvajes, los viajes a países donde circula el virus y el contacto directo con animales enfermos o muertos. También aumentan las probabilidades de infección la presencia de materiales contaminados por heces o desechos de aves infectadas, así como el consumo de carne de pollo, huevos, leche o queso sin pasteurizar.

Medidas preventivas para los casos de influenza aviar

El control de la enfermedad y la eventual recuperación de la certificación internacional dependen de completar las tareas sanitarias y esperar el período de vigilancia de 28 días, condición para que la Organización Mundial de Sanidad Animal acepte la reinstalación del estatus de país libre.

La vigilancia epidemiológica, las restricciones comerciales y las indicaciones para el personal que trabaja con aves o tiene contacto con animales potencialmente infectados son las principales herramientas para limitar tanto el impacto productivo como el riesgo para la salud pública argentina.

Se estará contemplando los requisitos de bioseguridad, higiene y manejo sanitario de la Resolución N° 1699/2019 donde se destaca: inspeccionar periódicamente la integridad de las mallas antipájaros; verificar el correcto lavado y desinfección de vehículos e insumos; intensificar la limpieza en zonas de acumulación de materia fecal de aves silvestres (transmisores del virus); y reducir o eliminar las zonas con agua estancada que puedan atraer otras aves.

Además, quienes poseen aves de traspatio deben mantenerlo en espacios seguros para evitar contacto con animales silvestres Por su parte, los tenedores deben utilizar ropa propia de trabajo, mantener la higiene, desinfectar las instalaciones y restringir el acceso de aves silvestres a fuentes de agua y alimento.

Temas Relacionados

influenza aviarCórdobavirusSENASA

Últimas Noticias

Un hombre mató a su hijo adolescente de una puñalada tras una pelea en Santiago del Estero

El homicida intentó escapar pero fue agredido por vecinos y detenido por la Policía. Hay un hijastro herido, en circunstancias que aún se investigan

Un hombre mató a su

Empleo joven en Argentina: entre la informalidad, las brechas educativas, la urgencia de conectar oportunidades y un caso de éxito

Las cifras son alarmantes: la desocupación de jóvenes entre 18 a 24 años ronda el 19% y casi siete de cada diez trabajan en condiciones informales. Las dificultades para ingresar al mercado laboral, la tarea de la Fundación EMPUJAR para tender ese puente y la historia de Nahir Ledezma, que permite bajar los números a un cambio real

Empleo joven en Argentina: entre

Salvaron a una joven de una presunta red de trata: iba a viajar con su novio bajo la promesa de trabajar como modelo

Luego de que el caso comenzara a ser investigado, las autoridades confirmaron que la pareja de la mujer había comprado pasajes para viajar el 4 de marzo. El hombre es de nacionalidad extranjera y residía hacía un año en Chaco

Salvaron a una joven de

Detuvieron a una mujer por su participación en el ataque a tiros a un supermercado en Rosario

Se trata de Y. E. S., identificada como la encargada de realizar tareas de vigilancia en el lugar donde ocurrió todo el pasado 22 de febrero

Detuvieron a una mujer por

Voladura de techos y árboles caídos: un temporal provocó destrozos en el sur de Córdoba

A raíz de los daños provocados por la tormenta, el Gobierno provincial habilitó el uso del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre. Algunos vecinos debieron ser evacuados

Voladura de techos y árboles
DEPORTES
Las confesiones del argentino Mattia

Las confesiones del argentino Mattia Colnaghi antes de su debut en la Fórmula 3: por qué Red Bull le puede dar la chance en la F1

Los detalles de la charla entre Scaloni y Messi que pudo haber cambiado la historia de la Selección: “Estaba débil”

“El fútbol se volvió horrible”: la sentencia de una leyenda que decidió dejar de mirar partidos

Con Racing y Huracán en zona de playoffs, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura tras el cierre de la fecha 8

Colombianos en el Vasco da Gama tienen nuevo técnico: un viejo conocido volvió al equipo carioca

TELESHOW
Quién se convirtió en el

Quién se convirtió en el primer líder de Gran Hermano Generación Dorada: los beneficios que obtuvo

Juana Repetto apuntó contra sus haters y mostró cómo está su cuerpo a dos semanas del parto: “Tengo otras prioridades”

Denise Dumas recordó la muerte de su hermana y contó cómo le afectó en su vida: “Fue un antes y un después”

Tato Algorta, el excampeón de Gran Hermano, sufrió un fuerte accidente automovilístico en Uruguay: cómo se encuentra

La divertida amenaza de Sabrina Rojas a su hija Esperanza al llevarla a la escuela: “No me aguanta”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: El régimen iraní

EN VIVO: El régimen iraní lanza una segunda oleada de misiles hacia Israel

El descenso de la vacunación impulsa la expansión del VPH y reaviva la amenaza de enfermedades prevenibles

El régimen iraní intensificó su ofensiva contra Arabia Saudita, Kuwait y Qatar con ataque combinados

Exoneran impuestos al proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

Del cine a la fotografía, Yorgos Lanthimos se aleja de una cámara y toma la otra