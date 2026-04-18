El histórico gol que sufrió Atlético de Madrid a los 14 segundos ante Real Sociedad en la final de la Copa del Rey

Los de San Sebastián vencen desde el amanecer a los dirigidos por el Cholo Simeone

El Atlético de Madrid tuvo el peor comienzo posible en la final de la Copa del Rey con un gol de la Real Sociedad a los 14 segundos de juego en el partido disputado en el estadio La Cartuja de Sevilla, y deberá remontar el resultado para levantar un trofeo que no conquista desde 2013.

Todo surgió a partir del saque inicial desde mitad de cancha. El pitazo de Javier Alberoja Rojas derivó en un pase atrás hacia el arquero de La Real, Unai Marrero. El envío largo del guardameta pasó por encima de las cabezas de Nahuel Molina y Giuliano Simeone hasta que fue controlado por Goncalo Guedes. El portugués elevó un centro desde el costado izquierdo al corazón del área. Allí, Ander Barrenetxea se adueñó del balón en las alturas para imponerse a su marcador y derrotar a la valla de Juan Musso para sellar el 1-0.

La apertura del resultado pasó a la historia del fútbol español porque el estadígrafo de ese país, Mister Chip, informó que es el tanto más tempranero “en una final del Campeonato de España”.

Es el tercer partido que Musso recibe goles en la presente Copa del Rey, luego de la victoria 3-2 contra Atlético Baleares (cuarta división) en los 16avos de final y el 0-3 ante Barcelona en las semifinales. Sin embargo, su arco en cero durante el 4-0 de la ida de semis le garantizó el boleto a la definición al Colchonero. Sus otras vallas invictas sucedieron en los octavos contra Deportivo La Coruña (segunda división) por 1-0 y el 5-0 frente a Betis en los cuartos.

El arquero argentino venía de ser la figura del Rojiblanco en la clasificación a las semifinales de la UEFA Champions League con una notable actuación en la llave a doble partido contra el Blaugrana, en especial por su rendimiento en la revancha jugada en el estadio Metropolitano de la capital española. Registra seis vallas invictas en 15 duelos del curso y su gran nivel lo puso en la orbita de la selección argentina. Fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos contra Mauritania y Zambia y tiene muchas chances de ser el tercer arquero de la delegación, por detrás de Emiliano Dibu Martínez y Gerónimo Rulli.

Juan Musso se impuso a Jan Oblak en el arco del Atlético de Madrid (Crédito: Reuters/Gonzalo Fuentes)

Luego de ese baldazo de agua fría, el Atlético de Madrid respondió a los 18 minutos con un tiro cruzado de Ademola Lookman que se metió contra el palo izquierdo de Marrero para devolver la paridad al marcador.

El empate le devolvió la ilusión a los hinchas madrileños, que buscan alzarse con la Copa del Rey por onceava vez y dejar atrás los 13 años de sequía en esta competición, ya que la última vez fue en 2013 ante Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Un triunfo también le pondría fin a la marca adversa de Diego Simeone, que no es campeón con su equipo hace 1792 días. La última vez que celebró un título fue el 22 de mayo de 2021, cuando obtuvo la Liga de España de aquella temporada.

En el resto de las competencias, Atlético de Madrid disputará las semifinales de la Champions ante Arsenal con la ida en España y la vuelta en Londres, mientras que en el torneo doméstico se encuentra en la cuarta posición con 57 puntos, en zona de clasificación a la próxima Liga de Campeones y a 22 unidades del líder Barcelona. De imponerse a los Gunners, jugará la tercera final por la Orejona en el Ciclo Simeone y la cuarta en la historia del club, que nunca se ha quedado con ese trofeo.