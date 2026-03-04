Sociedad

Chubut: un hombre abrió la puerta de su auto, tiró al asfalto a un ciclista y un colectivo casi lo pasa por arriba

El hecho ocurrió en Trelew y el hombre fue trasladado a un hospital local para hacerle revisiones médicas pertinentes. Toda la secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad de la zona

Guardar
El hombre de la bicicleta se dirigía a su trabajo

Un milagro ocurrió en la mañana del lunes en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, cuando un ciclista de forma increíble no terminó debajo de un colectivo de pasajeros. El hecho se registró sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen, en la intersección con Cangallo, minutos después de las 9.

Todo ocurrió cuando el conductor de un Ford Ka abrió la puerta del lado izquierdo sin advertir la presencia de la bicicleta que circulaba por la avenida. El ciclista impactó contra la puerta y cayó sobre la calzada, al mismo tiempo que pasaba un colectivo por el lugar. Gracias a los rápidos reflejos del conductor, el vehículo se detuvo justo antes de pasar por encima al ciclista.

El chofer del micro, Néstor López, relató cómo vivió la secuencia que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. “Alcancé a frenar, pero lo perdí de vista debajo del colectivo”, afirmó en diálogo con Radio Chubut.

El trabajador aclaró que la situación no pasó a mayores, a pesar de la preocupación generada por la imagen del colectivo detenido sobre la bicicleta, de la que solo se veían las ruedas.

El chofer del colectivo, Néstor
El chofer del colectivo, Néstor López, logró frenar a tiempo y evitó consecuencias mayores durante el accidente con el ciclista

López señaló que circulaba en su recorrido habitual cuando observó la maniobra. “El muchacho cae hacia el medio de la avenida, así que alcancé a frenar y gracias a Dios no le pasó nada al muchacho que iba a trabajar”, contó a Canal 12.

Fueron segundos, alcancé a frenar y no pasé por arriba al muchacho”, agregó López, quien quedó impactado por la situación que le tocó vivir.

El ciclista fue trasladado de manera preventiva al Hospital Zonal de Trelew para su atención y evaluación médica. Según se informó, se encontraba fuera de peligro tras el accidente. La secuencia generó preocupación entre los presentes.

Más accidentes que involucraron a ciclistas en el interior

Un menor de 12 años perdió la vida anoche tras un accidente de tránsito ocurrido en el distrito rural de Tres Porteñas, dentro del departamento mendocino de San Martín. El siniestro se produjo cerca de las 22 sobre la traza de Costa Canal Montecaseros y tuvo como protagonistas a un automóvil Fiat blanco y una bicicleta Top Mega rodado 29. La víctima, identificada por las iniciales I.J.F.R., falleció en el lugar luego de ser embestida mientras avanzaba en la misma dirección que el vehículo.

En Mendoza, dos menores de
En Mendoza, dos menores de 12 años fallecieron en distintos accidentes de tránsito al ser embestidos por vehículos cuando circulaban en bicicleta

Las autoridades realizaron una reconstrucción inicial del hecho, en la que se determinó que el conductor del coche, un joven de 19 años con domicilio en Tres Porteñas, no sufrió lesiones físicas como consecuencia del impacto.

Personal de la Comisaría 39, junto con integrantes de Policía Científica y efectivos de Policía Vial, se presentó en el sitio para llevar adelante las tareas periciales que permitirán dilucidar con exactitud la dinámica del choque y establecer las eventuales responsabilidades.

A comienzos del mes ya se había registrado un episodio similar en la localidad de Tunuyán, también en la provincia de Mendoza. En esa ocasión, un niño de 12 años murió al ser atropellado por una camioneta mientras circulaba en bicicleta en la intersección de la calle Aru Moisés y la ruta provincial 92. El vehículo era conducido por un hombre de 58 años.

Tras el llamado al 911, efectivos policiales y personal médico acudieron rápidamente al lugar, aunque el menor no sobrevivió a la gravedad de las heridas y murió en el sitio. Las autoridades certificaron la identidad de la víctima y dieron inicio a las primeras diligencias investigativas.

Por este hecho, la Fiscalía abrió una causa a fin de determinar las circunstancias del accidente. Ordenó la realización de peritajes, el secuestro de los vehículos y la recolección de testimonios de quienes presenciaron el episodio, mientras el conductor de la camioneta quedó a disposición de la Justicia.

Temas Relacionados

ChubutTrelewAccidenteÚltimas noticias

Últimas Noticias

Fatal choque entre dos camiones en la Ruta 33: uno de los vehículos se incendió y el conductor murió calcinado

El trágico siniestro ocurrió a la altura de la localidad de Zavalla, en los alrededores de Rosario. Otras dos personas resultaron heridas y una debió ser trasladada en helicóptero

Fatal choque entre dos camiones

El argentino que se casó en un refugio antimisiles en Tel Aviv: “Las alarmas interrumpieron la ceremonia”

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, Mijael Marianoff relató cómo fue dar el sí en el cuarto subsuelo de un shopping, mientras sonaban sirenas y caían misiles sobre la ciudad

El argentino que se casó

Choque en la autopista Rosario-Buenos Aires: una mujer quedó atrapada y tuvo que ser rescatada

El impacto entre dos vehículos a la altura del arroyo Saladillo dejó tres personas heridas y provocó el corte total de la vía para llevar a cabo el operativo

Choque en la autopista Rosario-Buenos

Detuvieron a la sospechosa de haber abandonado a un bebé dentro de una bolsa en Merlo

La mujer, de 32 años, había dado a luz en su domicilio. Fue identificada gracias a imágenes de cámaras de seguridad

Detuvieron a la sospechosa de

Cayó una banda que asaltaba a choferes de aplicaciones en Lomas de Zamora

Son cuatro los detenidos, señalados por tres robos ocurridos entre octubre y noviembre del año pasado

Cayó una banda que asaltaba
DEPORTES
Inyecciones, lesiones y pasión por

Inyecciones, lesiones y pasión por el fútbol: la historia oculta de John Terry, el capitán histórico del Chelsea

Boca Juniors confirmó su formación para visitar a Lanús por el Torneo Apertura

Casemiro nombró a las selecciones candidatas a ganar el Mundial y no mencionó a Brasil: cuáles serían las “sorpresas”

El recital de Enzo Fernández en la goleada del Chelsea al Aston Villa del Dibu Martínez: asistencia de lujo y un festejo especial

El fuerte apoyo de un compañero del Real Madrid a Mastantuono tras la suspensión por haber insultado a un árbitro

TELESHOW
Thiago Medina mostró las cicatrices

Thiago Medina mostró las cicatrices de su accidente y contó cómo le afectan psicológicamente: “Tengo un complejo”

Las vacaciones de Duki y Emilia Mernes en Japón: paseos por las calles de Tokio y comidas exóticas

Fede Bal contó el incómodo momento que un guardia de seguridad le hizo pasar con Evelyn Botto: “Lo fui a buscar”

Zaira Nara opinó sobre el romance de Chechu Bonelli y Facundo Pieres y lanzó una indirecta a Paula Chaves

La indirecta de Mauro Icardi a Wanda Nara en medio de un paseo romántico con la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

El empleo en zona franca

El empleo en zona franca nicaragüense alcanza niveles de 2012 tras ola de despidos en 2025

Cuando la alineación ideológica se puede convertir en estrategia política: ¿qué podemos esperar de la cumbre regional que redefine el hemisferio?

El Congreso de Brasil aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Avanza una nube de polvo sahariano sobre España, Portugal y Francia: por qué genera alerta por los riesgos para la salud

Royal Caribbean evalúa construir un dique seco en Puerto Armuelles, Panamá