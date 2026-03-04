Chubut: un hombre abrió la puerta de su auto, tiró al asfalto a un ciclista y un colectivo casi lo pasa por arriba

El hombre de la bicicleta se dirigía a su trabajo

Un milagro ocurrió en la mañana del lunes en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, cuando un ciclista de forma increíble no terminó debajo de un colectivo de pasajeros. El hecho se registró sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen, en la intersección con Cangallo, minutos después de las 9.

Todo ocurrió cuando el conductor de un Ford Ka abrió la puerta del lado izquierdo sin advertir la presencia de la bicicleta que circulaba por la avenida. El ciclista impactó contra la puerta y cayó sobre la calzada, al mismo tiempo que pasaba un colectivo por el lugar. Gracias a los rápidos reflejos del conductor, el vehículo se detuvo justo antes de pasar por encima al ciclista.

El chofer del micro, Néstor López, relató cómo vivió la secuencia que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. “Alcancé a frenar, pero lo perdí de vista debajo del colectivo”, afirmó en diálogo con Radio Chubut.

El trabajador aclaró que la situación no pasó a mayores, a pesar de la preocupación generada por la imagen del colectivo detenido sobre la bicicleta, de la que solo se veían las ruedas.

López señaló que circulaba en su recorrido habitual cuando observó la maniobra. “El muchacho cae hacia el medio de la avenida, así que alcancé a frenar y gracias a Dios no le pasó nada al muchacho que iba a trabajar”, contó a Canal 12.

“Fueron segundos, alcancé a frenar y no pasé por arriba al muchacho”, agregó López, quien quedó impactado por la situación que le tocó vivir.

El ciclista fue trasladado de manera preventiva al Hospital Zonal de Trelew para su atención y evaluación médica. Según se informó, se encontraba fuera de peligro tras el accidente. La secuencia generó preocupación entre los presentes.

Más accidentes que involucraron a ciclistas en el interior

Un menor de 12 años perdió la vida anoche tras un accidente de tránsito ocurrido en el distrito rural de Tres Porteñas, dentro del departamento mendocino de San Martín. El siniestro se produjo cerca de las 22 sobre la traza de Costa Canal Montecaseros y tuvo como protagonistas a un automóvil Fiat blanco y una bicicleta Top Mega rodado 29. La víctima, identificada por las iniciales I.J.F.R., falleció en el lugar luego de ser embestida mientras avanzaba en la misma dirección que el vehículo.

Las autoridades realizaron una reconstrucción inicial del hecho, en la que se determinó que el conductor del coche, un joven de 19 años con domicilio en Tres Porteñas, no sufrió lesiones físicas como consecuencia del impacto.

Personal de la Comisaría 39, junto con integrantes de Policía Científica y efectivos de Policía Vial, se presentó en el sitio para llevar adelante las tareas periciales que permitirán dilucidar con exactitud la dinámica del choque y establecer las eventuales responsabilidades.

A comienzos del mes ya se había registrado un episodio similar en la localidad de Tunuyán, también en la provincia de Mendoza. En esa ocasión, un niño de 12 años murió al ser atropellado por una camioneta mientras circulaba en bicicleta en la intersección de la calle Aru Moisés y la ruta provincial 92. El vehículo era conducido por un hombre de 58 años.

Tras el llamado al 911, efectivos policiales y personal médico acudieron rápidamente al lugar, aunque el menor no sobrevivió a la gravedad de las heridas y murió en el sitio. Las autoridades certificaron la identidad de la víctima y dieron inicio a las primeras diligencias investigativas.

Por este hecho, la Fiscalía abrió una causa a fin de determinar las circunstancias del accidente. Ordenó la realización de peritajes, el secuestro de los vehículos y la recolección de testimonios de quienes presenciaron el episodio, mientras el conductor de la camioneta quedó a disposición de la Justicia.