Qué es el Purim, la festividad que conmemora la salvación del pueblo judío en la antigua Persia

Disfraces, vino y donaciones a personas necesitadas forman parte de las tradiciones de una fecha que resalta la importancia de la solidaridad y la alegría

La lectura de la Meguilá
La lectura de la Meguilá de Ester, costumbre principal de la festividad, reúne a comunidades en todo el mundo

La festividad de Purim se ubica en el calendario judío como un recordatorio de la supervivencia frente a la amenaza. Lo que se conmemora es la salvación del pueblo judío en la antigua Persia durante el reinado de Ajashverosh (Asuero). Así lo expresa el mensaje del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, quien se refiere a esta fecha como una ocasión en que una sentencia de exterminio fue revertida de manera inesperada.

En la ciudad de Susa, capital del Imperio Persa, los judíos enfrentaron un decreto de destrucción impulsado por Hamán, alto funcionario de la corte. Según relata la Meguilat Ester, texto central de la festividad, ese mandato tenía como propósito eliminar a la comunidad judía en todo el territorio gobernado por el rey. La intervención de Ester, reina judía y esposa de Ajashverosh, junto al liderazgo de Mordejai, permitió que la sentencia se anulara y que el pueblo judío saliera ileso de aquella amenaza.

Según el mensaje difundido por AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), Purim no solo revive la memoria de ese episodio, sino que también transmite enseñanzas sobre la resiliencia y la esperanza en momentos de adversidad. El texto subraya que la festividad recuerda “cómo situaciones desesperantes pueden transformarse de manera repentina”, y alude a la noción de una “mano oculta” que guía los acontecimientos, una referencia a la intervención divina en la narrativa bíblica.

El calendario judío asigna a Purim una serie de preceptos que marcan la celebración. Entre ellos, la lectura pública de la Meguilá de Ester, el envío de porciones de comida entre amigos y allegados, las donaciones a personas necesitadas y la organización de un banquete festivo. Es habitual el uso de disfraces y la inclusión del vino en las celebraciones. La festividad se caracteriza por su ambiente de alegría, aunque el mensaje central permanece: la memoria de una salvación inesperada.

El Gran Rabino Eliahu Hamra destaca que el relato de Purim adquiere sentido en contextos de dificultad. Según señala en su mensaje, la historia de la reina Ester y Mordejai representa la capacidad del pueblo judío para no perder la esperanza, incluso frente a amenazas externas o divisiones internas. “La historia de Purim enseña que ninguna situación es definitiva y que existe la posibilidad de revertir incluso los destinos más sombríos”, afirma el rabino, conforme a la comunicación oficial de AMIA.

Disfraces y banquetes caracterizan el
Disfraces y banquetes caracterizan el clima festivo de Purim, una fecha de unión y esperanza

La tradición de Purim también contempla el fortalecimiento de la solidaridad comunitaria. El acto de enviar comida y realizar donaciones busca promover la unión y el apoyo mutuo, principios que el rabino considera fundamentales para el pueblo judío. En palabras de Hamra, “Purim nos inspira a mirar al otro, a tender la mano y a no dejar a nadie atrás”, de acuerdo con el mensaje difundido por AMIA.

Dentro de la liturgia, la lectura de la Meguilá de Ester ocupa un lugar central. Este relato bíblico, leído tanto en la víspera como en la mañana de Purim, detalla la trama de la salvación del pueblo judío y la exposición de los planes de Hamán. La costumbre de usar disfraces se vincula al carácter “oculto” de los milagros narrados en la historia, ya que el nombre de Dios no aparece explícitamente en la Meguilá, lo cual es interpretado como un mensaje sobre la presencia velada de lo divino en los sucesos históricos.

El mensaje del Gran Rabino de AMIA conecta las enseñanzas de Purim con la actualidad del pueblo judío. Hamra subraya la importancia de mantener la unidad interna y la fortaleza espiritual ante los desafíos, tanto los provenientes de fuera –enemigos o amenazas– como los que surgen de las propias diferencias comunitarias. Para el líder religioso, el recordatorio de Purim invita a no perder la perspectiva de futuro ni la confianza en la capacidad de superación.

El cierre del mensaje incluye un deseo de paz y sabiduría para todas las naciones, así como la esperanza de que la festividad de Purim renueve la fe en tiempos mejores. La conmemoración, según sintetiza el rabino, constituye un llamado a celebrar la vida y a reafirmar el compromiso con los valores de ayuda mutua, unión y solidaridad.

La festividad de Purim se celebra anualmente en el mes hebreo de adar, que suele coincidir con febrero o marzo en el calendario gregoriano. La fecha, más allá de su trasfondo histórico y religioso, adquiere vigencia como símbolo de esperanza y transformación.

