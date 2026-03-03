Murió una adolescente correntina que estaba en grave estado tras un trágico choque frontal en Brasil

Murió Martina Báez, la adolescente correntina de 15 años, tras varios días internada en Brasil luego del choque en Santa Catarina

El accidente fatal en Santa Catarina, donde una familia argentina resultó gravemente afectada, sumó un nuevo hecho trágico. La muerte de Martina Báez, de 15 años, fue confirmada por sus familiares, quienes informaron que la adolescente falleció en un hospital de Brasil tras varios días de internación y múltiples intervenciones médicas. Mientras tanto, Valentina Báez (17), su hermana mayor, permanece estable y en recuperación. En el momento del siniestro, ya había fallecido la madre de ellas: Mayra Cardozo (39).

Las adolescentes ocupaban los asientos traseros. Ambas resultaron con traumatismos severos y fracturas múltiples. El entorno familiar confirmó a través de El Litoral que Martina experimentó hemorragias internas, fractura de pelvis y de una pierna, y permanecía bajo estricta observación en terapia intensiva.

“La menor de ellas falleció alrededor de las 14 de este viernes”, detallaron los familiares en contacto con la prensa de Corrientes.

La familia argentina viajaba hacia Florianópolis cuando el Toyota Corolla colisionó contra otro vehículo cerca de Santo Amaro da Imperatriz

La evolución de Valentina, por su parte, también mantiene a la familia en vilo. La joven fue estabilizada tras ingresar en estado crítico, luego de haber perdido tres litros de sangre. Las lesiones incluyeron fractura de tibia, fractura de pelvis y un fuerte golpe en la cabeza que provocó inflamación cerebral. Actualmente, se encuentra estable y mejorando, pero sigue bajo monitoreo.

Cómo fue el accidente

El choque ocurrió el sábado 14 de febrero en la ruta BR-282, a la altura del trébol Varginha, en las inmediaciones de Santo Amaro da Imperatriz, a menos de 70 kilómetros de Florianópolis.

La familia, oriunda de Corrientes, se dirigía a las playas del sur de Brasil cuando el vehículo en el que viajaban, un Toyota Corolla, colisionó con otro automóvil que circulaba en sentido contrario. La mecánica del siniestro quedó bajo investigación por parte de la Policía Rodoviária Federal, ante la sospecha de una invasión de carril.

De acuerdo con la reconstrucción del momento, el automóvil argentino fue impactado en su lateral derecho y proyectado contra un murallón de piedras. Testigos del hecho mencionaron que un camión no identificado podría haber estado involucrado de manera indirecta, ya que no se detuvo después del accidente. Esta versión es analizada por las autoridades brasileñas.

En el acto falleció Mayra Cardozo, quien viajaba como acompañante. Su pareja, Pedro Sebastián Fader, conducía el vehículo y quedó atrapado entre la butaca y el volante. Bomberos de Santa Catarina debieron emplear herramientas hidráulicas para liberarlo. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado en helicóptero sanitario Arcángel a un centro médico de alta complejidad.

El operativo de emergencia en la BR-282 incluyó cuatro ambulancias y la interrupción total del tránsito durante el rescate de los heridos

Fader presentó hemorragia interna, fracturas costales, perforación pulmonar y lesión hepática. “Ya despertó, está consciente y preguntó por su familia. Los allegados decidieron no informarle aún sobre el fallecimiento de su esposa hasta que su estado se estabilice completamente”, señalaron medios locales en ese entonces.

La tragedia sacudió a la comunidad de Paso de la Patria, donde la familia Cardozo-Báez es reconocida. El impacto y la magnitud de las lesiones generaron una ola de solidaridad y pedidos de oración en redes sociales y medios provinciales.

El operativo de rescate, coordinado por la Policía Federal de Carreteras, interrumpió el tránsito sobre la BR-282 hasta concluir las tareas de asistencia. Participaron varias dotaciones de bomberos, cuatro ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia y el helicóptero sanitario. En el otro automóvil involucrado, de matrícula brasileña, viajaban dos personas que recibieron atención en el lugar por lesiones de distinta gravedad.

La investigación sobre la mecánica del accidente continúa. Según la hipótesis inicial, uno de los vehículos habría cruzado de carril, provocando el impacto frontal. Aún resta precisar cuál de los conductores realizó la maniobra, mientras testigos y peritos aportan nuevos elementos al expediente.