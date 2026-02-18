Sociedad

Una mujer de Corrientes murió en un choque frontal en una ruta en Brasil: sus hijas adolescentes están en grave estado

Mayra Cardozo viajaba junto a su familia por una autovía en Santa Catarina. El automóvil impactó contra un murallón de piedras luego de colisionar contra otro coche. Las menores sufrieron fracturas múltiples y permanecen en terapia intensiva

Personal de bomberos de Brasil
Personal de bomberos de Brasil y servicios de emergencia trabajan para asistir al conductor del vehículo que chocó contra una muralla de piedras

Una familia argentina, oriunda de Corrientes, sufrió el sábado un trágico accidente en la ruta BR-282, en el estado de Santa Catarina. La colisión se produjo cuando la se dirigían a las playas del sur de Brasil. La mecánica del choque está siendo investigada por la Policía Rodoviária Federal debido a una presunta invasión de carril.

El auto en el que circulaban, un Toyota Corolla, chocó contra otro que venía en sentido contrario y luego salió despedido hacia un murallón. El brutal impacto dejó como única víctima a Mayra Cardozo y mantiene en estado grave a su pareja y a sus dos hijas adolescentes, quienes permanecen internadas bajo estricta observación tras sufrir graves heridas.

La mujer fallecida tenía 39 años y viajaba como acompañante de su pareja, Pedro Sebastián Fader, quien conducía el vehículo. Las adolescentes, Valentina (17) y Martina (15), viajaban en los asientos traseros al momento del choque.

Allegados de la familia informaron a medios de Corrientes que las jóvenes sufrieron traumatismos graves, fracturas múltiples y lesiones craneanas. El tío de las menores, Miguel Báez, detalló que ambas permanecen en terapia intensiva tras intervenciones quirúrgicas: “La mayor de las hermanas sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue operada por una fractura en una pierna. Martina, en tanto, tuvo importantes hemorragias y fracturas de pelvis y una pierna”.

Según Juliana Báez, la hermana mayor de la familia, expresó en Impacto Corrientes que “María Florencia sufrió una inflamación cerebral que le generó presión intracraneal. Fue sometida a una cirugía neurológica que resultó exitosa”. Actualmente permanece en coma farmacológico, aunque estable y se aguarda un nuevo parte médico del neurocirujano.

La zona del desastre, en
La zona del desastre, en donde se ven a los dos autos involucrados

Por su parte, Valentina, ingresó en estado muy grave “tras perder tres litros de sangre”. La joven fue estabilizada y presentó fractura de tibia -por la que le colocaron clavos- y fractura de pelvis.

Además, sufrió un fuerte golpe en la cabeza con inflamación, que se encuentra en descenso. “Los médicos esperan realizarle una tomografía cuando la desinflamación lo permita”, indicó su hermana.

Por otra parte, Pedro Sebastián Fader quedó atrapado entre la butaca y el volante por la fuerza del impacto lateral. Bomberos de Santa Catarina lo liberaron utilizando herramientas hidráulicas y, debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado en helicóptero sanitario Arcángel a un centro médico de alta complejidad.

Fuentes médicas reportaron que permanece que presentó hemorragia interna, costillas rotas, pulmón perforado y perforación hepática. “Ya despertó, está consciente y preguntó por su familia. Sin embargo, los allegados decidieron no informarle aún sobre el fallecimiento de su esposa hasta que su estado se estabilice completamente”, indicaron medios locales.

En el otro vehículo involucrado —matrícula brasileña— iban dos personas que sufrieron lesiones de distinta consideración y recibieron atención en el lugar.

Cómo fue el choque

El accidente ocurrió, según datos de la Policía Rodoviária Federal, en el trébol Varginha, cerca de Santo Amaro da Imperatriz, a menos de 70 kilómetros de Florianópolis.

La hipótesis inicial apunta a que uno de los vehículos habría cruzado de carril, provocando el impacto frontal, aunque aún falta precisar cuál de los conductores realizó la maniobra que desencadenó la tragedia.

Testigos señalaron que el automóvil argentino fue impactado en el lateral derecho y luego chocó contra un murallón de piedras. Medios brasileños reportaron que un camión no identificado podría haber estado involucrado de manera indirecta, ya que no se detuvo tras el accidente. Esta versión está siendo analizada mientras avanzan las pericias.

La Policía Federal de Carreteras interrumpió el tránsito sobre la BR-282 hasta finalizar el operativo de rescate, que contó con la intervención de varias dotaciones de bomberos, cuatro ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia y el helicóptero sanitario.

Colaboración gubernamental, investigación y repatriación del cuerpo

El Gobierno de Corrientes dispuso asistencia para que una hermana de la víctima y el padre de las adolescentes viajen de inmediato a Brasil -están desde el lunes allí- y brinden contención a los heridos. La familia Cardozo es conocida en Paso de la Patria, lo que generó gran impacto en la comunidad.

Finalizada la autopsia y los trámites judiciales en Santa Catarina, el cuerpo de Mayra Cardozo será trasladado por vía terrestre hasta la frontera para su repatriación. El velorio se realizaría la próxima semana tras la repatriación del cadáver.

La Policía Rodoviaria Federal emitió una alerta pública para localizar a familiares de las víctimas y continuar la investigación sobre las causas del siniestro.

Las autoridades estiman que los sobrevivientes deberán permanecer internados en Brasil entre dos y tres semanas antes de ser trasladados a Corrientes para continuar la recuperación.

La familia agradeció la gestión del Ministro de Salud, del Gobernador y de las autoridades sanitarias, que permitieron la agilización de los trámites de repatriación, y también reconoció la solidaridad de la comunidad de Paso de la Patria y de quienes difundieron información o prestaron ayuda.

Como iniciativa de apoyo, Juliana Nataly Baez, asumió la coordinación de la asistencia económica, habilitando el alias JULIANABAEZ1840 para quienes deseen colaborar.

