Multa ambiental: un piloto tuvo que donar 30 pares de zapatos a los guardaparques por sobrevolar una reserva natural

El hombre maniobró un helicóptero en un área protegida de Córdoba, donde habita el cóndor andino

La Quebrada del Condorito, un lugar único para el avistaje del cóndor andino

Un piloto debió reparar el daño ambiental causado por el sobrevuelo no autorizado de un helicóptero sobre el Parque Nacional Quebrada del Condorito, en Córdoba, mediante la entrega de 30 pares de calzado técnico para los guardaparques.

Esta sanción ejemplificadora, propuesta por la Administración de Parques Nacionales y avalada por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, busca mitigar el impacto sobre poblaciones de cóndor andino, ave en estado de conservación vulnerable. De esta forma, se priorizó una recomposición concreta y orientada a fortalecer las tareas de protección, en lugar de un resarcimiento económico convencional.

El cóndor andino

La solución adoptada se vinculó a la aplicación de medidas alternativas al proceso penal. El piloto involucrado entregó zapatillas y calzado de seguridad de alta calidad, artículos que serán distribuidos entre quienes custodian la integridad ambiental del Parque Nacional Quebrada del Condorito. Las autoridades establecieron que esta reparación sustituía el pago de una suma de 9 millones de pesos, cifra inicialmente estimada como indemnización por el hecho.

La entrega del calzado como medida reparatoria

El incidente ocurrió el 15 de marzo de 2025 al mediodía, cuando un guía autorizado detectó el vuelo bajo de un helicóptero sobre un área catalogada como de conservación, próxima al sitio denominado “Baño del Cóndor”. Allí, estas aves practican el descanso y el acicalamiento. El vehículo ingresó en dos ocasiones y pudo ser identificado por su matrícula.

Esta acción fue catalogada como infracción según el Código Aeronáutico. Tras la intervención de la Oficina de Medidas Alternativas al Proceso Penal, conducida por el fiscal Carlos Gonella y coordinada por el auxiliar fiscal Gonzalo Fragueiro, se inició un proceso de diálogo entre la defensa y la representación del parque.

En ese marco, la medida acordada reemplazó la transferencia monetaria directa por la provisión de insumos operativos para los trabajadores del parque.

La multa alternativa fue coordinada entre la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio Público Fiscal de Córdoba

La entrega se formalizó en la sede de la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, con la participación de la representante legal de la Administración de Parques Nacionales, Mariel Viviana Schneider; la intendenta del Parque Nacional Quebrada del Condorito, Elizabeth Tosca Gattolín; y el guardaparque Nicolás Vallejos.

Vulnerabilidad del cóndor andino en Córdoba

Las autoridades ambientales remarcaron que la presencia estable del cóndor andino en Córdoba es limitada y frágil. En esta región, las poblaciones son relativamente aisladas y enfrentan la amenaza constante de pérdida de hábitat y persecución. Además, la especie tiene una cría cada dos años y alcanza la madurez después de los seis años de vida.

Las perturbaciones causadas por sobrevuelos a baja altitud sobre áreas clave, como “Baño del Cóndor”, producen elevados niveles de estrés en estas aves, inducen el abandono de sus sitios de descanso y alteran sus conductas y procesos fisiológicos.

Estos efectos fisiopatológicos pueden tener consecuencias severas para la salud y la supervivencia del animal. Se suma el peligro de colisión con aeronaves, con potenciales desenlaces fatales. La administración del parque hizo hincapié en la necesidad de reducir toda amenaza adicional que comprometa la persistencia de la especie en la región.

