Cuatro de cada diez jóvenes argentinos no logra independizarse: alquilar un monoambiente ya supera el 50% del salario

El alquiler de un monoambiente en Buenos Aires supera el 50% del salario promedio joven, dificultando el acceso a la vivienda para nuevas generaciones

Cuatro de cada diez jóvenes argentinos entre 25 y 35 años no logra independizarse y continúa viviendo en la casa familiar, un fenómeno que afecta a todo el país y que, según destacó la politóloga especializada en políticas urbanas, María Migliore en Infobae en Vivo A las Nueve, se consolida como un problema nacional. La dificultad para acceder a una vivienda en Argentina, el alza de los alquileres y la falta de acceso a un crédito hipotecario aparecen como los principales obstáculos para la autonomía juvenil.

La imposibilidad de independizarse entre los jóvenes argentinos responde a una suma de factores económicos y sociales: salarios que no acompañan la suba de los alquileres, escasez de créditos y una alta informalidad laboral dificultan cumplir los requisitos para acceder a un alquiler o adquirir una propiedad.

El alto costo de vida y la ausencia de políticas públicas específicas hacen que esta situación no se limite a Buenos Aires, sino que se extienda a ciudades de todo el país y se agrave en la última década, con una tendencia estable o en aumento.

La Fundación Tejido Urbano identificó que la cifra de “cuatro de cada diez” jóvenes sin independencia habitacional tiene alcance nacional y no es exclusiva de grandes ciudades ni de alguna clase social. Según Migliore, “independizarse era una etapa normal en la vida, pero hoy se está volviendo un privilegio”, marcando el paso de un derecho social a una meta de difícil acceso.

Dificultades económicas y acceso a la vivienda en Argentina

El peso de los alquileres sobre los salarios representa la principal dificultad. Según precisó Migliore en Infobae en Vivo, en la Ciudad de Buenos Aires, el alquiler de un monoambiente asciende a $500.000 mensuales a comienzos de 2026, mientras que el salario promedio de un joven es de $900.000, lo que obliga a destinar más del 50% de sus ingresos mensuales a la renta. Este desequilibrio deja poco margen para el ahorro y limita la posibilidad de planificar un futuro autónomo.

El acceso a un contrato de alquiler también se complica por la falta de empleo formal, que impide cumplir con depósitos de garantía o conseguir garantes, barreras que afectan a buena parte de la población joven.

La informalidad laboral y la escasez de créditos hipotecarios agravan la crisis de acceso a la vivienda en jóvenes argentinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el porcentaje de crédito hipotecario sobre el PIB en Argentina es “inexistente” en comparación con países como Chile o Brasil, resaltó Migliore a Infobae en Vivo. Solo un reducido segmento consigue ahorrar lo suficiente para acceder a créditos formales, lo que deja fuera del mercado a la mayoría.

Durante los últimos diez años, la proporción de jóvenes sin independencia supera el 36%, tal como confirmó Migliore. En muchos casos, quienes intentan alquilar o comprar una vivienda terminan regresando a la casa familiar o postergando el proyecto de vida autónoma por tiempo indefinido.

Modelos internacionales y soluciones posibles

Migliore señaló las diferencias con países donde la intervención estatal facilita el acceso a la vivienda. Viena, París y Nueva York poseen políticas públicas que promueven la vivienda para jóvenes a través de subsidios habitacionales, reducción de costos iniciales y un alto porcentaje de viviendas con precios regulados.

En Viena, “el Estado tiene el 60% de la oferta de vivienda en alquiler o en edificios estatales”, explicó Migliore. En estos sistemas, el acceso a una vivienda se reconoce como una necesidad básica, lo que permite que la juventud avance hacia su autonomía. En contraste, en la Argentina, la construcción reciente se enfoca en viviendas destinadas a segmentos de mayores ingresos y excluye a la clase media y a las nuevas generaciones.

El rezago frente a estos modelos internacionales se atribuye a la escasa inversión estatal y a la ausencia de estrategias integrales para ampliar la oferta habitacional accesible. Para el caso argentino, expandir los subsidios y la construcción de viviendas asequibles surge como alternativa para revertir la situación.

Cambios culturales y desafíos para los jóvenes argentinos

Las dificultades económicas se ven acompañadas por transformaciones culturales y en los patrones de consumo. Migliore rescató que “antes criabas con muchas menos necesidades”, y que la sociedad de consumo se expandió a todos los sectores. Estas nuevas demandas, junto con el deterioro del poder adquisitivo, cambiaron la composición y las dinámicas de los hogares jóvenes.

Solo un pequeño segmento de jóvenes en Argentina logra ahorrar lo suficiente para acceder a un crédito hipotecario debido a la erosión salarial (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otras generaciones, muchos jóvenes deben afrontar en soledad los costos del alquiler, ya que la cantidad de ingresos familiares disponibles disminuyó notablemente. Migliore precisó que en el pasado “eran dos ingresos los que se sumaban, hoy muchas veces los jóvenes deben afrontar solos el pago del alquiler”. El grupo de entre 30 y 35 años resulta especialmente afectado, ya que la dificultad para sostenerse los obliga a regresar al hogar de origen.

También pesa la falta de educación financiera y la erosión del valor del dinero, lo que dificulta reunir un ahorro que permita adquirir una vivienda. La alta inflación implicó, como sintetizó Migliore, que “el ahorro era insignificante”, eliminando la posibilidad de planificar a largo plazo.

El futuro de la autonomía juvenil en Argentina

Frente a este escenario, Migliore propuso que el alquiler y el crédito hipotecario funcionen como opciones complementarias para adaptarse a los distintos momentos de la vida joven. Un mercado de vivienda flexible necesita de incentivos, subsidios y políticas activas que faciliten el acceso y reduzcan las barreras.

En el interior del país y en las capitales provinciales, la problemática varía, pero los obstáculos no desaparecen: tanto quienes desean alquilar como los que buscan comprar o construir en zonas periurbanas enfrentan precios elevados y falta de infraestructura adecuada.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.