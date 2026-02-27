Sociedad

El auge de los audios por WhatsApp: Tomás Balmaceda reveló cómo cambió la forma de comunicarnos

En diálogo con Infobae al Mediodía, el filósofo analizó el fenómeno de los siete mil millones de audios que se envían por WhatsApp cada día y advirtió sobre la transformación de los vínculos cotidianos

Tomás Balmaceda analizó el auge mundial de los audios de WhatsApp y su impacto en la comunicación cotidiana

En Infobae en vivo, Tomás Balmaceda planteó una pregunta inquietante: “¿Los audios de WhatsApp nos están volviendo más tontos?” Para el filósofo, el auge de este formato revela un cambio profundo en la comunicación cotidiana: “Mandar un audio es más cómodo para quien lo envía, pero termina robando tiempo y claridad a quien lo recibe”.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Facundo Kablan y Jimena Grandinetti, Balmaceda explicó que el fenómeno es mundial, pero en la Argentina adquiere rasgos propios: “En nuestro país, entre el 80 y el 93% de la población usa WhatsApp y enviamos 200 mensajes al mes. Los brasileños nos superan: el 99% tiene cuenta”.

El audio como forma dominante: cifras y hábitos en la Argentina

La magnitud del fenómeno se refleja en los datos: “En el mundo se envían siete mil millones de audios de WhatsApp por día. La plataforma ya tiene tres mil millones de usuarios activos”, detalló Balmaceda. En la Argentina, “el uso es tan intenso que promediamos 30 horas mensuales y la aplicación está presente en todos los sectores sociales, desde el interior del país hasta el conurbano bonaerense”.

El filósofo remarcó el contraste regional: “En Estados Unidos, WhatsApp es menos popular porque el iMessage de Apple llegó primero. Acá, Android domina y WhatsApp se convirtió en el mensajero universal”. Balmaceda recordó que la oralidad tiene raíces culturales profundas: “En América Latina nos encanta hablar, compartir acentos, expresarnos. Por eso el audio pegó tanto. Además, los planes de datos suelen incluir WhatsApp gratis, lo que facilita su expansión”.

El equipo de Infobae al Mediodía intercambió experiencias cotidianas acerca del uso y las quejas frente a los audios extensos. “Me da mucha fiaca escuchar los audios”, reconoció Duffard. Kablan admitió: “Yo mando, pero no me gusta recibir”. La columnista Jimena Grandinetti sumó: “Prefiero que lo importante se escriba. Si es para coordinar algo, no me mandes un audio”.

A nivel global, se envían
A nivel global, se envían siete mil millones de audios por WhatsApp diariamente entre tres mil millones de usuarios activos (REUTERS/Dado Ruvic)

El impacto cognitivo y social de la voz sobre el texto

Balmaceda advirtió sobre el efecto de esta modalidad: “Hablamos más que nunca, pero escuchar se volvió más costoso. Un audio de tres minutos te puede tomar mucho tiempo, y encontrar información precisa resulta incómodo”. Explicó que la velocidad natural del habla supera a la de la escritura: “Podemos hablar entre 150 y 180 palabras por minuto; escribir, solo entre 30 y 40. Pero leer, leemos mucho más rápido. Por eso el texto da ventajas: permite escanear y releer, mientras que el audio exige atención lineal”.

La tendencia a los “audios efímeros” suma otra capa de complejidad. “Ahora se pueden mandar audios que se autodestruyen tras ser escuchados, como las fotos bombita en Instagram. Es útil para información confidencial, pero también genera ansiedad y pérdida de registro”, señaló. Grandinetti destacó: “Lo que no querés que quede escrito, lo mandás en audio efímero. Pero si después necesitás volver a consultar, ya no está”.

El filósofo propuso una regla de etiqueta: “Salvo que estés manejando, te persiga un asesino serial o no tengas dedos, no mandes audios. Escribí. Mandar audios es un acto de comodidad y, muchas veces, de holgazanería”.

Cambios generacionales y el futuro de la comunicación

El diálogo con el staff de Infobae al Mediodía derivó en un debate sobre las costumbres de las nuevas generaciones. Balmaceda observó: “A los centennials no les gusta recibir llamadas telefónicas. Prefieren el mensaje. Llamar es visto como invasivo, y hasta piden permiso antes de hacerlo”. Grandinetti coincidió: “Me gusta el mensajito previo: ‘¿Te puedo llamar?’”.

La mesa compartió anécdotas sobre la dificultad para establecer vínculos presenciales en la universidad y cómo la tecnología moldea la sociabilidad: “Las nuevas generaciones llegan a la facultad y se encuentran con la necesidad de hacerse amigos desde cero. El WhatsApp facilita, pero también dificulta la construcción de lazos profundos”, reflexionó Balmaceda.

El filósofo cerró con una advertencia: “La escritura te obliga a pensar y ordenar el mensaje. El audio muchas veces es un monólogo disperso que termina comprando el tiempo de los demás”. Y, entre risas, dejó una consigna clara para el futuro: “Por favor, escribí. O llamá, si es urgente. Pero no abuses del audio”.

