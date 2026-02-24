Sociedad

Reabrió la estación Plaza Italia de la línea D del Subte: qué obras de renovación se llevaron a cabo

Además de la restauración del andén, también se pusieron en valor ocho murales históricos. También se espera que la estación Uruguay de la línea B vuelva a estar en funcionamiento

Hubo una transformación total para una mejor circulación, más comodidad y con mayor iluminación

La estación Plaza Italia de la línea D reabrió este martes sus puertas antes del inicio de clases y del movimiento intenso en la Ciudad de Buenos Aires. El cierre fue parte de un plan de obras de renovación integral que ya incluye diecisiete estaciones modernizadas en la red de subterráneos porteños. En ese marco, la estación Uruguay, de la línea B, retomará su actividad en las próximas horas.

El programa de obras contempla la restauración de un total de 48 estaciones en la red porteña, de las cuales ya fueron renovadas 17.

Entre las estaciones intervenidas figuran Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro en la línea A; Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Uruguay y Carlos Gardel en la línea B; San Martín en la línea C; Plaza Italia, Agüero, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo en la línea D; y Jujuy en la línea E, junto con paradores del Premetro. En paralelo, permanecen cerradas por obras Piedras y Congreso en la línea A y Malabia en la línea B.

El plan integral de modernización
El plan integral de modernización ya intervino diecisiete estaciones del subte porteño, buscando optimizar la movilidad urbana en la Ciudad de Buenos Aires

En el caso de Plaza Italia, ubicada en el barrio de Palermo, la transformación implicó un recambio total de pisos, reacondicionamiento del hall y los accesos, y la incorporación de placas de recubrimiento metálico resistente a la corrosión en paredes, zonas de escaleras, bóvedas y techos. Esta doble cubierta permitirá canalizar el agua y prevenir filtraciones, una problemática recurrente en infraestructura subterránea.

Como parte del valor patrimonial del espacio, especialistas en conservación lideraron la restauración de ocho murales históricos y la creación de cuatro ventanas de diez metros. Los azulejos originales del andén, en mal estado, fueron retirados, restaurados y recolocados.

Especialistas restauraron ocho murales históricos
Especialistas restauraron ocho murales históricos y recolocaron los azulejos originales en Plaza Italia, destacando su valor patrimonial dentro de la red de subterráneos

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, recorrió ambas estaciones junto al ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y el presidente de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), Javier Ibañez.

El ministro Bereciartua detalló que “esta reapertura forma parte de un plan para mejorar las estaciones, sumar accesos y nuevas escaleras mecánicas y ascensores para seguir fortaleciendo la red que es una de las principales alternativas de movilidad en la Ciudad”. Según datos oficiales, el objetivo es reforzar la accesibilidad y la comodidad para los pasajeros en todas las líneas del subte porteño.

El jefe de Gobierno porteño,
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrió la nueva estación de Plaza Italia

Durante la visita, Macri afirmó: “Nuestro compromiso es que los usuarios viajen cada vez mejor y para eso no solo es necesario renovar las estaciones y cambiar los coches, también estamos modernizando la infraestructura eléctrica y de señales para que los trenes puedan circular con mayor frecuencia y seguridad”.

En esa línea, aludió a la futura línea F y la incorporación del TramBus, anticipando un salto de calidad para la movilidad urbana.

La renovación de la cochera
La renovación de la cochera en Congreso de Tucumán (línea D) apunta a reducir el tiempo de mantenimiento y mejorar la disponibilidad de trenes en hora pico

Por su parte, la estación Uruguay, situada en el centro, a metros de la calle Corrientes, recibió una intervención artística en homenaje a la avenida Corrientes y su tradición teatral. El proyecto se desarrolló a través de un convenio con la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) y bajo la dirección de la escenógrafa Mariana Tirantte.

El nuevo diseño incluye telones, butacas, luminarias tipo marquesina y candilejas, buscando transmitir la atmósfera de las emblemáticas salas del circuito teatral. Además, se llevaron a cabo trabajos de pintura, impermeabilización, instalación de revestimientos metálicos, reemplazo total de pisos y cartelería, colocación de luces LED, señalización braille y mobiliario renovado en los andenes y el hall principal. Cuatro murales fueron restaurados y los locales comerciales reorganizados en el acceso.

La estación Uruguay de la
La estación Uruguay de la línea B reabre con una intervención artística inspirada en la avenida Corrientes y la tradición teatral porteña

El Plan de Renovación Integral también prevé el avance de obras en Tribunales (línea D), Medrano y Gallardo (línea B), Lavalle e Independencia (línea C), así como General Urquiza y Entre Ríos (línea E). Al mismo tiempo, la ampliación de la cochera en Congreso de Tucumán en la línea D busca reducir los tiempos de mantenimiento y reparación de las formaciones, incrementando la disponibilidad de trenes en horario pico.

La línea B afrontará una transformación estructural con la renovación total de vías y la readecuación del sistema eléctrico a 1.500 voltios mediante la instalación de ocho nuevas subestaciones. Esta actualización permitirá viajes más ágiles, mientras que la flota será renovada por completo con la incorporación de 174 coches nuevos con aire acondicionado, actualmente en fabricación.

