Sociedad

Reabrirá una estación clave de la línea D del subte: las obras de renovación que se realizaron

La reapertura será este martes y se desarrolla en paralelo a la continuidad de obras en otras estaciones de la red. Además, participan expertos en conservación encargados de preservar el valor patrimonial y actualizar la infraestructura

La reapertura de Plaza Italia
La reapertura de Plaza Italia se desarrolla en paralelo a la continuidad de obras en otras estaciones de la red

Después de meses sin servicio, este martes se concretará la reapertura de la estación Plaza Italia de la Línea D del subte tras una renovación integral en vestíbulos, accesos y andenes, en el marco del plan de modernización impulsado por Subterráneos de Buenos Aires.

Según informaron desde Subterráneos de Buenos Aires, la intervención abarcó múltiples aspectos de la estación. Las obras se extendieron a los dos vestíbulos, los accesos principales y el área de andén, con el objetivo de optimizar la circulación interna y reforzar la seguridad para los pasajeros.

De acuerdo con el mismo organismo, se procedió al recambio total de los pisos y se instalaron nuevas luminarias LED, lo que permite un ambiente más claro y seguro. Además, se implementaron revestimientos especiales y una doble cubierta en el techo, lo que facilita la canalización del agua y previene filtraciones, una problemática recurrente en la red.

El plan de renovación integral de estaciones que lidera la empresa estatal prevé un total de 48 intervenciones similares en diferentes puntos del subte. Hasta el momento, ya se completaron trabajos en 16 paradas, entre ellas Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro en la Línea A; Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel en la Línea B; San Martín en la Línea C; y Plaza Italia, Agüero, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo en la Línea D, además de Jujuy en la Línea E. Según se detalló, el plan también contempla la renovación de paradores del Premetro y la licitación para remodelar otras estaciones, como Sáenz Peña, Alberti y Pasco en la Línea A y Dorrego en la Línea B.

El recambio total de pisos
El recambio total de pisos forma parte de las mejoras implementadas en ambos vestíbulos y zona de andén

En el caso particular de la estación Plaza Italia, la recuperación incluyó la restauración de ocho murales ubicados en los vestíbulos y el andén, así como la creación de cuatro ventanas históricas de diez metros cada una. Según la información oficial, los trabajos se llevaron adelante con la colaboración de expertos en conservación y patrimonio, quienes participaron en el desmontaje, restauración y recolocación de los azulejos originales del andén en los accesos. Además, se incorporó nueva señalética, mobiliario renovado y sistemas de señalización braille en pasamanos y pórticos.

Es la segunda estación que vuelve a ponerse en funcionamiento durante este mes de febrero, luego de que la estación Agüero reabriera sus puertas al público el pasado lunes 8, tras haber completado un proceso de renovación integral, en la que se llevaron a cabo trabajos de impermeabilización, tratamiento de juntas y aplicación de productos de última generación para prevenir filtraciones. La renovación se extendió al recambio total de pisos, la instalación de modernas luces LED y la actualización de la señalética, con el objetivo de ofrecer mayor claridad y seguridad en la circulación.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la magnitud de la inversión pública en infraestructura, al afirmar: “Estamos haciendo una inversión enorme para mejorar la infraestructura del subte: se están fabricando los nuevos trenes, seguimos renovando estaciones y avanzando con obras fundamentales para que los usuarios viajen cada día mejor. Junto con la futura Línea F y la incorporación del TramBus, estamos dando un salto de calidad en la movilidad en la Ciudad”.

Mientras tanto, cuatro estaciones permanecen cerradas por obras: Piedras y Congreso en la Línea A, y Uruguay y Malabia en la Línea B. Además, se prevé que los trabajos sigan en Tribunales (Línea D), Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E), lo que mantiene en movimiento el cronograma de mejoras en la red de subterráneos.

Temas Relacionados

Ciudad de Buenos AiresSubtesLínea DPlaza ItaliaPalermoÚltimas noticias

