Sociedad

Rescataron a cuatro operarios de un pozo de cuatro metros en un hotel de Mendoza: uno está en grave estado

Todo ocurrió cuando se estaban realizando refacciones en el subsuelo y cayeron en el hueco. Investigan si no fueron intoxicados con monóxido de carbono por el uso de maquinaria, ya que el lugar no tenía ventilación

Cuatro operarios tuvieron que ser
Cuatro operarios tuvieron que ser rescatados de un hotel en Mendoza

Un intenso operativo se vivió en el centro de la ciudad de Mendoza, donde cuatro operarios tuvieron que ser rescatados después de caer en un pozo de cuatro metros de profundidad. Las autoridades investigan cómo fue que se produjo la caída y no descartaron que hayan sido intoxicados por monóxido de carbono.

De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, todo ocurrió pasado el mediodía, en un hotel que estaba ubicado en la calle 25 de Mayo al 1500, en un hotel de la capital mendocina. Según señalaron fuentes policiales, se desplegó un operativo en la zona por la caída de cuatro empleados municipales en un pozo en el interior del inmueble.

El incidente se registró cerca de las 13.15, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la caída de un operario al interior de un pozo en el predio del Hotel Urbana Suites, ubicado en la intersección de 25 de Mayo y General Paz. Al arribar personal policial, se constató la presencia de cuatro hombres en el fondo del hueco, de aproximadamente cuatro metros de profundidad, lo que motivó el inmediato pedido de asistencia al Servicio de Emergencias Coordinado y a dotaciones de Bomberos.

Los rescatistas lograron extraer a los afectados en una operación que requirió el uso de equipos especiales por la falta de ventilación en el subsuelo. La primera evaluación determinó que uno de los trabajadores presentaba un estado de salud delicado y fue trasladado de urgencia al Hospital Central. Los otros tres operarios fueron derivados a distintos centros asistenciales, el Hospital Lagomaggiore y el Hospital Santa Isabel de Hungría, donde recibieron atención médica inmediata. Uno de ellos fue asistido en el lugar y estabilizado antes del traslado.

Según la información oficial, la hipótesis inicial sobre una caída accidental fue descartada tras las primeras pericias. Los cuatro hombres se encontraban realizando tareas de refacción en el subsuelo del hotel cuando se produjo una acumulación de gas tóxico, supuestamente provocada por el motor de una máquina utilizada para los trabajos. La falta de ventilación habría favorecido la presencia de monóxido de carbono, lo que originó la intoxicación simultánea de todos los presentes en el espacio confinado.

De acuerdo a lo que precisaron medios locales, el director de Defensa Civil confirmó que fueron extraídos y asistidos de inmediato tras ser encontrados descompensados, y explicó que el motor de la maquinaria no necesariamente presentaba desperfectos, sino que las condiciones del lugar aumentaron el riesgo. Los bomberos lograron apagar el equipo y brindar oxígeno a los trabajadores antes de su traslado.

La gravedad del cuadro del operario derivado al Hospital Central motivó su internación bajo estricta observación médica, mientras los otros tres afectados evolucionan bajo supervisión en los hospitales mencionados, a la espera de su evolución clínica.

La Oficina Fiscal correspondiente tomó intervención para investigar las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades en materia de seguridad e higiene laboral. Las autoridades judiciales avanzan con las pericias, con el objetivo de establecer si existieron irregularidades en las condiciones de trabajo y el uso de maquinarias en ambientes cerrados.

Tragedia en Villa Devoto: dos menores y su niñera murieron por monóxido de carbono

Una niñera y dos menores murieron en el barrio porteño de Villa Devoto en lo que las autoridades atribuyen, de manera preliminar, a una posible intoxicación por monóxido de carbono. Los motivos exactos que originaron la presencia del gas tóxico en el departamento aún no fueron esclarecidos ni se difundieron detalles sobre el estado de las instalaciones.

Tragedia en Villa Devoto: murieron
Tragedia en Villa Devoto: murieron dos hermanos menores de edad y su niñera por una intoxicación por monóxido de carbono

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, el operativo comenzó cuando la madre de las víctimas alertó a la Comisaría Vecinal 11B de la Policía de la Ciudad sobre la presencia de tres personas inconscientes dentro de un departamento en la calle Mercedes al 4400.

La intervención contó con la llegada de efectivos policiales, Bomberos de la Ciudad y personal del SAME, quienes confirmaron en el lugar el fallecimiento de la niñera que estaba a cargo de los hermanos, una mujer de 32 años.

Los menores, de dos y cuatro años, fueron trasladados en estado crítico al Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta, donde los equipos médicos realizaron maniobras de reanimación. Ambos niños fallecieron en el centro asistencial, con lo que el saldo del episodio ascendió a tres víctimas fatales.

