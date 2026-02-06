Sociedad

El lunes reabrirá una estación de la línea D del subte: las obras de renovación que se realizaron

Profesionales participaron en la recuperación de murales históricos. Estuvo alrededor de tres meses con trabajos

Expertos restauraron dos murales históricos
Expertos restauraron dos murales históricos en el andén de Agüero como parte de la conservación patrimonial del subte porteño

La estación Agüero, perteneciente a la Línea D del subterráneo de Buenos Aires, reabrirá sus puertas al público este lunes, tras haber completado un proceso de renovación integral. Según informó Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la intervención forma parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones, que busca mejorar la infraestructura y optimizar la experiencia de viaje para los usuarios de la red.

El regreso a la actividad de la estación marca un nuevo avance en el plan, que ya permitió la puesta en valor de quince estaciones, mientras que otras cinco permanecen cerradas por obras.

De acuerdo con datos suministrados por SBASE, las tareas realizadas en Agüero incluyeron trabajos de impermeabilización, tratamiento de juntas y aplicación de productos de última generación para prevenir filtraciones, además de la colocación de revestimiento metálico en áreas críticas.

El Plan de Renovación Integral
El Plan de Renovación Integral de Estaciones ya permitió la puesta en valor de quince estaciones del subte de Buenos Aires (X: @basubte)

La renovación se extendió al recambio total de pisos, la instalación de modernas luces LED y la actualización de la señalética, con el objetivo de ofrecer mayor claridad y seguridad en la circulación.

El reporte de Subterráneos de Buenos Aires detalló que el proyecto contempló la intervención en accesos, galerías de escaleras (tanto pedestres como mecánicas) y andenes. En esos sectores se sumaron nuevos bancos, cestos y apoyos isquiáticos, como parte del mobiliario renovado en el andén.

Además, el plan apuntó a transformar la estación en un espacio más ordenado y con mejor iluminación. Para los responsables del área de conservación patrimonial, se restauraron dos murales ubicados en la zona de andén, un proceso que fue realizado por restauradores profesionales.

El avance del Plan de Renovación Integral de Estaciones se observa en la lista de estaciones ya intervenidas: Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A); Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel (Línea B); San Martín (Línea C); Agüero, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D), y Jujuy (Línea E). Además, se completaron obras en paradores del Premetro.

Subterráneos de Buenos Aires completó
Subterráneos de Buenos Aires completó la impermeabilización y modernización de señalética y luces LED en la estación Agüero (X: @basubte)

Por el momento, aún permanecen cerradas las estaciones Piedras y Congreso (Línea A), Uruguay y Malabia (Línea B), y Plaza Italia (Línea D), mientras continúan los trabajos de renovación. Según comunicó SBASE, las próximas intervenciones se realizarán en Tribunales (Línea D), Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

“La intervención apunta a garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación”, añadieron desde el organismo.

El plan, que abarca tanto la actualización de la infraestructura como la conservación patrimonial, sigue avanzando sobre la red de subte de Buenos Aires, con el objetivo de mejorar progresivamente la calidad del servicio para los pasajeros.

Un desperfecto en la línea E obligó a los pasajeros a evacuar por los andenes

Una formación de la Línea E del subte interrumpió su trayecto el martes pasado y los pasajeros salieron de los vagones caminando por las vías. El incidente ocurrió entre las estaciones Correo Central y Bolívar, provocó preocupación entre los usuarios y obligó a la intervención del personal de la empresa concesionaria. Desde Emova aseguraron que lograron controlar la situación y que el servicio volvió a funcionar con normalidad pocas horas más tarde.

A las 17:24, un desperfecto técnico inmovilizó una formación de la Línea E en plena hora pico

A las 17:24, un problema técnico dejó inmovilizado un tren de la Línea E en pleno horario pico, en el tramo que conecta dos de las estaciones más concurridas de la Ciudad de Buenos Aires. Según fuentes de Emova consultadas por Infobae, el tren permaneció detenido y, en esas circunstancias, detectaron que uno de los pasajeros se había descompuesto.

Ante ese escenario, activaron los protocolos de seguridad previstos para emergencias y evacuaron a los usuarios a lo largo de los andenes.

El personal de la concesionaria asistió a quienes estaban en la formación y los guió hacia el exterior, mientras realizaban las tareas necesarias para normalizar el servicio. Las fuentes indicaron que “la evacuación se realizó sin inconvenientes” y que los trabajadores acompañaron a los pasajeros en todo momento para garantizar su seguridad.

El hecho se produjo en uno de los horarios de mayor circulación en el subte porteño. Emova detalló que, tras evacuar y asistir al pasajero afectado, completaron las tareas técnicas para reparar la falla que detuvo el tren. “La Línea E ya presta servicio completo entre cabeceras”, comunicó la empresa más tarde.

Gracias a la rápida intervención del personal, el episodio no tuvo mayores consecuencias y los pasajeros pudieron continuar su recorrido.

Aunque la concesionaria no aportó detalles sobre el motivo específico de la falla, se comprometió a mantener informados a los usuarios ante cualquier novedad relevante.

