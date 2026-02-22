Fuerte temporal en Mendoza: decenas de evacuados, caída de árboles y problemas por posible falta de agua

Varios usuarios de redes sociales compartieron videos, donde se observa las consecuencias de la última tormenta en Mendoza

En Mendoza, Defensa Civil desplegó casi 150 operativos de emergencia tras el fuerte temporal que azotó a la provincia este último sábado, una situación que activó además una alerta de Aguas Mendocinas por el posible corte o afectación en el servicio de agua potable.

El fenómeno meteorológico golpeó principalmente a los departamentos de Godoy Cruz y Las Heras, donde se concentraron la mayoría de los casos de evacuación, rescate y daños a viviendas. El organismo provincial confirmó que el monitoreo continúa, ya que persisten condiciones climáticas inestables en la región para los próximos días.

En el informe más reciente, Defensa Civil detalló que la combinación de lluvias intensas y la apertura de compuertas en el Dique Cipolletti incrementó la turbidez del agua cruda que llega a las plantas de potabilización del Área Metropolitana y Piedemonte. Esto obligó a la empresa Aguas Mendocinas (Aysam) a advertir sobre la posibilidad de interrupciones del suministro y a pedir un uso medido del recurso en las próximas horas hasta restablecer el sistema.

El impacto del temporal no solo se reflejó en operativos de asistencia y rescate, sino en el gran número de evacuados. Especialmente en Godoy Cruz, el barrio Los Cerillos debió ser desalojado, y numerosos equipos trabajaron en viviendas anegadas para atender la emergencia rápidamente. Mientras, otras comunas reportaron daños localizados, desde caída de árboles y cables hasta inundaciones parciales, en un panorama general de afectación que abarcó a seis departamentos.

Tras la emergencia, el balance arrojó un total de 149 intervenciones entre Defensa Civil y Bomberos, abarcando desde problemas estructurales en viviendas hasta complicaciones en la red de servicios públicos. La saturación de ductos pluviales, como el zanjón de los Ciruelos en la calle Tiburcio Benegas, reforzó la preocupación de las autoridades sobre la infraestructura hídrica de la provincia.

Fuertes lluvias provocaron inundaciones y calles anegadas en varias localidades de Mendoza

Distribución geográfica de los daños

El departamento de Godoy Cruz registró la cifra más elevada de emergencias, con 61 casos. Entre ellos, se destacan 40 personas evacuadas en el barrio Los Cerillos, la atención de 17 viviendas anegadas y el rescate de tres personas atrapadas en sus vehículos en el Dique Frías.

Le siguió Las Heras, con 51 intervenciones, principalmente por la inundación de casas: 48 reportes asociados a viviendas anegadas y tres a derrumbes estructurales sin provocar lesionados. Este distrito superó al resto de la provincia en cantidad de viviendas ingresadas por el agua, lo que exigió una rápida acción de los equipos de emergencia.

Santa Rosa totalizó 20 asistencias debido a filtraciones de techo en los sectores de La Dormida y Las Catitas, lugares donde el agua de lluvia sobrepasó cubiertas en mal estado.

El relevamiento oficial consigna también casos en la Ciudad de Mendoza con diez viviendas anegadas, la caída de un árbol y un cable averiado, hechos que incluyeron la inundación del comercio Yaffani Center en la calle Las Heras. En Guaymallén, los daños fueron mínimos, con tres viviendas afectadas, y en Maipú solo se reportó una casa anegada y un corte de cable.

La empresa Aguas Mendocinas informó que la tormenta y la apertura del Dique Cipolletti causaron un fuerte incremento de materia en suspensión en el agua que ingresa al sistema, elevando la turbidez y condicionando los procesos de potabilización. Como resultado, advirtió sobre la posibilidad concreta de restricciones y pidió especialmente solidaridad y uso racional a los habitantes de Gran Mendoza mientras se regulariza la situación.

Las lluvias intensas y el caudal añadido en los últimos días agravaron episodios recientes como el desborde del zanjón de los Ciruelos, que volvió a estar al límite de su capacidad,como sucedió en las crecidas de enero.

El tiempo en Mendoza para esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la provincia mendocina no cuenta con una alerta amarilla por ningún fenómeno climatológico de riesgo para hoy. Sin embargo, para las localidades de Godoy Cruz, Las Heras y Mendoza (Capital) hay probabilidades de tormentas aisladas en el transcurso de la tarde y hacia la noche.

Respecto a la semana, en Godoy Cruz y en la capital mendocina, el lunes contará con nubosidad variable. Sin embargo, hay posibilidades de chaparrones en la mañana y tormentas aisladas durante la tarde del martes, con ráfagas de vientos que podrían alcanzar los 59 km/h en el primer tramo de la jornada.

En Las Heras, la inestabilidad se extenderá directamente hasta el martes, donde también hay pronóstico de tormentas aisladas en la tarde y la noche. A su vez, el organismo climatológico señaló que dicho día será el día más ventoso, ya que durante toda la jornada se desplegarán ráfagas de viento de hasta 50 km/h.