El Salvador: Revelan nuevos detalles sobre el feminicidio de Glenda y dictan detención provisional al acusado

El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana dictó instrucción con detención provisional contra Diego Antonio S. por feminicidio agravado. (Cortesía: Redes sociales)

Un nuevo capítulo se abre en la investigación sobre el asesinato de Glenda Isabel H. (28 años). Según información de Centros Judiciales, el Juzgado Primero de Paz de Santa Ana dictó instrucción formal con detención provisional contra Diego Antonio S., de 34 años, por feminicidio agravado, una decisión que marca el inicio de la etapa de instrucción.

De acuerdo a información oficial, el domingo 19 de abril, Diego habría utilizado un arma blanca, específicamente un cuchillo, para provocar la muerte de Glenda, quien residía en una vivienda situada en la calle Libertad Oriente, entre la 21.ª y 23.ª avenida sur, en el distrito de Santa Ana.

Tras presuntamente cometer el crimen, el acusado abandonó el país y fue localizado en Guatemala. El seguimiento internacional permitió la localización del acusado en territorio guatemalteco apenas un día después del hecho. La captura se produjo el 20 de abril de 2026 y, el sospechoso fue entregado a la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió su traslado inmediato para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

La Policía Nacional Civil logra ubicar y capturar al sospechoso en colaboración con Guatemala. (Foto cortesía PNC)

Autoridades guatemaltecas informaron que el individuo había ingresado al país de manera irregular, por lo que fue remitido al Instituto Guatemalteco de Migración en la delegación de Valle Nuevo, Jutiapa.

Fiscalía señala antecedentes de violencia en la relación entre la víctima y el acusado

Durante la audiencia inicial, la representación fiscal presentó una serie de elementos probatorios que sustentan la existencia del delito y la probable participación directa de Diego.

La Fiscalía formalizó la acusación por feminicidio agravado, respaldando su solicitud con pruebas y el historial de la relación sentimental entre la víctima y el imputado.

De igual forma, según detalló Centros Judiciales, “entre la víctima y el acusado existía una relación sentimental en la que, presuntamente, se habían manifestado hechos de violencia previos”.

Esta circunstancia será uno de los ejes de la investigación que ahora asume el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana.

La representación fiscal indicó que entre la víctima y el acusado existía una relación sentimental en la que, presuntamente, se habían manifestado hechos de violencia previos. (Foto cortesía redes sociales)

El expediente fue remitido al Juzgado Especializado, que se encargará de la etapa de instrucción. Esta instancia tiene la responsabilidad de examinar los elementos recopilados, profundizar en la investigación sobre los hechos de violencia en la relación y valorar la posible existencia de agravantes.

El seguimiento del caso se mantendrá para definir la situación jurídica del acusado, conforme avance la investigación y se recojan nuevos elementos de prueba.

Glenda, reconocida por su compromiso con el fitness y la vida saludable

Glenda era reconocida por su dedicación a la vida fitness, una característica que resaltaban tanto sus familiares como sus allegados, además de ser evidente en sus publicaciones en redes sociales.

La joven compartía contenido relacionado con rutinas de entrenamiento, alimentación saludable. En sus perfiles digitales, se podían observar imágenes y videos de sus actividades físicas.

Glenda era reconocida por su dedicación a la vida fitness, una característica que resaltaban tanto sus familiares como sus allegados, además de ser evidente en sus publicaciones en redes sociales.

Allegados a la víctima señalaban que su compromiso con el fitness no solo era parte de su vida pública, sino también una práctica constante en su ámbito privado.