372 jóvenes en alto riesgo tienen un nuevo hogar y oportunidades en Costa Rica

La primera torre de Torres Espíritu Santo en el sur de Costa Rica otorga vivienda y opciones de futuro a 372 jóvenes en alto riesgo social. (Cortesía: Presidencia de la República)

El primer edificio de Torres Espíritu Santo marca un hito para Costa Rica, al ofrecer a 372 jóvenes en alto riesgo social un espacio seguro y digno. El nuevo complejo, inaugurado este sábado en el sur de San José gracias al trabajo de la Asociación Obras del Espíritu Santo, surge como respuesta concreta a los desafíos que enfrentan adolescentes que egresan del sistema de protección sin redes familiares o alternativas de apoyo.

El edificio, de siete pisos, fue diseñado para mucho más que alojamiento temporal. Cuenta con habitaciones, áreas comunes, sistemas de seguridad y programas de formación integral, con el propósito de facilitar la transición de los jóvenes hacia la vida adulta y evitar que terminen viviendo en la calle.

Al evento acudieron representantes políticos de diferentes sectores. Entre ellos se encontraban el presidente saliente, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández.

El presidente saliente Rodrigo Chaves, la presidenta electa Laura Fernández y el padre Sergio Valverde participaron en la inauguración de Torres Espíritu Santo, destacando el trabajo conjunto por la juventud vulnerable de Costa Rica. (Cortesía: Presidencia de la República)

La iniciativa es impulsada por el padre Sergio Valverde, quien junto a una red de voluntarios, donantes particulares y comunidades, lideró durante años la recaudación de fondos a través de campañas y eventos masivos.

Según el reporte oficial, la inversión supera los USD 19 millones, los cuales están destinados a reflejar el compromiso de diversos sectores de la sociedad costarricense con el futuro de las nuevas generaciones.

“Es una oportunidad maravillosa nada de esto se puede haber levantado sin la voluntad y el cariño de la gente”, expresó Pablo Vargas, representante de la asociación, en declaraciones recogidas por Teletica.

El presidente saliente Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández participaron en la inauguración de Torres Espíritu Santo. (Cortesía: Gobierno de la República)

Un modelo de integración social

El proyecto apunta a romper los ciclos de pobreza y exclusión que afectan a jóvenes en comunidades vulnerables. Según explicó la organización, el espacio ofrecerá alojamiento, acceso a educación, capacitación laboral y acompañamiento integral, elementos considerados esenciales para garantizar una integración real y sostenible a la sociedad.

La materialización de la primera torre requirió varios años de trabajo y el respaldo de empresas privadas, instituciones públicas y organizaciones sociales.

Entre los aportes más significativos figura la donación de tres terrenos por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), valorados en aproximadamente ₡247 millones (USD 543 mil).

La presidenta del INVU, Gabriela Madrigal, detalló que la entrega de los terrenos fue posible tras más de una década de gestiones y el respaldo de la Junta Directiva y una ley de la República.

Durante la ceremonia inaugural, también se colocó la primera piedra de una segunda torre, que estará destinada a mujeres jóvenes, ampliando así el alcance y el impacto del proyecto en los próximos años.

Un enfoque de acompañamiento integral brinda acceso a educación, capacitación laboral y apoyo emocional, previniendo que los adolescentes queden en situación de calle. (Cortesía: Gobierno de la República)

El acompañamiento integral se ha convertido en el eje central de la propuesta, ya que no solo se trata de infraestructura, sino de abrir camino y generar oportunidades de desarrollo personal y profesional.

El esfuerzo conjunto de voluntarios, donantes, empresas y el sector público evidencia una apuesta por cambiar historias de vida y construir un futuro más inclusivo.

La bendición del padre Sergio Valverde y el reconocimiento al respaldo ciudadano cerraron la jornada, en la que se reiteró el llamado a continuar apoyando iniciativas que apuesten por la niñez y la juventud costarricense.