Sociedad

Otro hombre murió en un partido de fútbol en Córdoba y es el tercer caso en menos de una semana

Este caso se suma a los decesos de un joven de 23 años y un hombre de 62 en los últimos días en circunstancias similares

Guardar
El predio de avenida Ciudad
El predio de avenida Ciudad de Valparaíso al 5800 fue escenario del tercer fallecimiento en Córdoba en menos de una semana

Un hombre de 51 años murió mientras jugaba al fútbol en una cancha amateur en la provincia de Córdoba y se trata del tercer fallecimiento en circunstancias similares registrado en la provincia en menos de una semana.

Según informó El Doce, el hecho ocurrió el miércoles por la noche en un predio ubicado sobre la avenida Ciudad de Valparaíso al 5800, en el barrio Rocío del Sur. El partido transcurría con normalidad hasta que el jugador, cuya identidad no trascendió, sufrió una descompensación que detuvo de inmediato la actividad.

Un servicio de emergencias acudió rápidamente al lugar, mientras los presentes aguardaban señales positivas. Las maniobras de reanimación se extendieron durante varios minutos, aunque los profesionales constataron un paro cardiorrespiratorio irreversible y confirmaron el fallecimiento en el mismo predio.

La conmoción no tardó en recorrer la ciudad, alimentada por la sucesión de episodios que, en pocos días, involucran a jugadores de diferentes edades y zonas. El martes, un hombre de 62 años perdió la vida tras descompensarse mientras disputaba un encuentro en una cancha de césped sintético en Jesús María. Testigos relataron que el jugador se desvaneció durante el partido y recibió atención médica inmediata, ya que un equipo sanitario se encontraba en el lugar, aunque los intentos de reanimación resultaron infructuosos.

El domingo anterior, un joven de 23 años falleció en el barrio Ituzaingó de la capital provincial. En esa ocasión, el partido había sido organizado por amigos y allegados con motivo de un cumpleaños. El desenlace, similar al de los otros casos, generó consternación entre familiares y conocidos.

La reiteración de estos episodios en Córdoba encendió la alarma sobre los controles médicos y la preparación física en actividades deportivas recreativas. Las autoridades médicas y policiales intervinieron en cada uno de los hechos, confirmando en todos los casos la imposibilidad de revertir el cuadro clínico.

Otros casos de muerte súbita en canchas

La cancha de fútbol de
La cancha de fútbol de césped artificial de Jesús María, donde falleció un jugador de muerte súbita

En octubre, la ciudad de La Plata registró otro episodio de similares características. Carlos Alberto Almeida, futbolista amateur de 39 años, sufrió un paro cardíaco mientras disputaba un partido de la categoría Senior entre Juventud Unida y Villa Albino, correspondiente a la Liga Amistad de Ensenada.

El incidente se produjo en un predio situado en las calles 11 y 108 de la localidad de Punta Lara. Testigos relataron que Almeida se descompuso durante el juego, lo que motivó la inmediata suspensión del partido y el inicio de maniobras de reanimación cardiopulmonar. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó en ambulancia y trasladó al jugador al hospital Horacio Cestino.

En septiembre, otro hombre de 71 años falleció al caer en el barrio Don Bosco de la ciudad de Córdoba, mientras participaba en un encuentro deportivo recreativo. Y pocos días después, se informó el fallecimiento de Santino López, un adolescente de 13 años, durante un partido disputado en la localidad cordobesa de Sebastián Elcano. Allí el incidente se produjo en la cancha del Club Ilusión del Norte, donde el menor jugaba en un encuentro contra Club Social y Deportivo. Para aquel adolescente, todo fue repentino. Una enfermera intentó asistirlo en el lugar, y su madre lo trasladó con urgencia al hospital local. Los médicos confirmaron el deceso por paro cardiorrespiratorio tan pronto ingresó al centro de salud.

Las muertes recientes en contextos deportivos informales reavivan la preocupación sobre la salud cardiovascular en espacios recreativos, y la capacidad de respuesta médica ante emergencias de este tipo.

Los predios de Córdoba utilizados para torneos y partidos amateurs suelen reunir a jugadores de variadas edades, muchos de ellos sin chequeos médicos previos. La falta de exámenes regulares y la intensidad de la actividad física pueden aumentar la vulnerabilidad a episodios graves, especialmente en personas con antecedentes cardíacos no diagnosticados.

Temas Relacionados

Córdobabarrio Rocío del Surparo cardiorrespiratorioFutbol amateurÚltimas noticias

Últimas Noticias

Abusó de un chico, lo amenazó para que no diga nada y lo filmó: tenía una condena previa por violación

Ocurrió en Posadas y el acusado tiene 57 años y está detenido. Había estado seis años preso

Abusó de un chico, lo

Marcha contra la reforma laboral: cómo fueron las movilizaciones en el interior del país

Provincias como Santa Fe, Mendoza, Neuquén y Córdoba tuvieron sus propias concentraciones, que estuvieron lideradas por sindicatos y agrupaciones

Marcha contra la reforma laboral:

Viajó desde Rosario para entregar una cocina en Lanús y lo mataron en un robo: dos detenidos

La víctima fue hasta Villa Diamante con un amigo con el producto encargado online. Los investigadores creen que fue una trampa y arrestaron a la clienta y a un joven

Viajó desde Rosario para entregar

Pidieron que se investigue si una mujer le dio una bebida alcohólica a una beba en el tren San Martín

La denuncia la radicó el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ante el Ministerio Público Fiscal

Pidieron que se investigue si

Encontraron el cuerpo de la mujer que fue arrastrada por un arroyo en medio de un temporal en Entre Ríos

La crecida del agua en Paraná destruyó una vivienda familiar y se llevó a las víctimas. El padre y tres de los hijos pudieron ser rescatados mientras hay un intenso operativo para localizar a Chiara Barrios, la hija de 10 años del matrimonio

Encontraron el cuerpo de la
DEPORTES
“Soltero”: impacto por la separación

“Soltero”: impacto por la separación de Lando Norris y la actriz Magui Corceiro antes del inicio de la temporada de F1

Una estrella de la NBA protagonizó un inquietante accidente de tránsito y abandonó la escena en un Lamborghini

Adam Bareiro partió rumbo a la Argentina para firmar con Boca Juniors: el gesto que sorprendió a los hinchas de River Plate

La singular idea de una figura de la Premier League para anunciar el género de su bebé: “Absolutamente brillante”

El preocupante rendimiento de Aston Martin en los test de la Fórmula 1: la imagen que encendió las alarmas

TELESHOW
El tierno saludo de Julieta

El tierno saludo de Julieta Ortega a su hermano Martín por su cumpleaños: “Mi primer mejor amigo”

Lara Bernasconi recordó la caída al vacío de su hijo Iñaki desde un balcón: “Lo salvaron la Virgen, los ángeles y mi papá”

El dramático llanto de Luisito Zerda, de Cuestión de peso: su esposa Noelia lucha por su vida

Guido Icardi contó las amenazas que recibió por redes tras su reunión con Wanda Nara: “Fueron mensajes de odio”

Valeria López, la supuesta amante de Luciano Castro: “Él es muy seductor”

INFOBAE AMÉRICA

Proyecto de ley endurece reglas

Proyecto de ley endurece reglas de gestión y control para asociaciones de padres de familia en Panamá

El director de la OIEA celebró los avances en las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos

El día que Pep Guardiola apartó a tres figuras del City y redefinió el rumbo del club

El Telescopio Espacial James Webb revela una galaxia medusa que cambia lo que se sabía sobre los cúmulos estelares

Llegaron a Uruguay los primeros dos aviones de combate de un fabricante brasileño para blindar las fronteras