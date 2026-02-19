Otro hombre murió en un partido de fútbol en Córdoba y es el tercer caso en menos de una semana

El predio de avenida Ciudad de Valparaíso al 5800 fue escenario del tercer fallecimiento en Córdoba en menos de una semana

Un hombre de 51 años murió mientras jugaba al fútbol en una cancha amateur en la provincia de Córdoba y se trata del tercer fallecimiento en circunstancias similares registrado en la provincia en menos de una semana.

Según informó El Doce, el hecho ocurrió el miércoles por la noche en un predio ubicado sobre la avenida Ciudad de Valparaíso al 5800, en el barrio Rocío del Sur. El partido transcurría con normalidad hasta que el jugador, cuya identidad no trascendió, sufrió una descompensación que detuvo de inmediato la actividad.

Un servicio de emergencias acudió rápidamente al lugar, mientras los presentes aguardaban señales positivas. Las maniobras de reanimación se extendieron durante varios minutos, aunque los profesionales constataron un paro cardiorrespiratorio irreversible y confirmaron el fallecimiento en el mismo predio.

La conmoción no tardó en recorrer la ciudad, alimentada por la sucesión de episodios que, en pocos días, involucran a jugadores de diferentes edades y zonas. El martes, un hombre de 62 años perdió la vida tras descompensarse mientras disputaba un encuentro en una cancha de césped sintético en Jesús María. Testigos relataron que el jugador se desvaneció durante el partido y recibió atención médica inmediata, ya que un equipo sanitario se encontraba en el lugar, aunque los intentos de reanimación resultaron infructuosos.

El domingo anterior, un joven de 23 años falleció en el barrio Ituzaingó de la capital provincial. En esa ocasión, el partido había sido organizado por amigos y allegados con motivo de un cumpleaños. El desenlace, similar al de los otros casos, generó consternación entre familiares y conocidos.

La reiteración de estos episodios en Córdoba encendió la alarma sobre los controles médicos y la preparación física en actividades deportivas recreativas. Las autoridades médicas y policiales intervinieron en cada uno de los hechos, confirmando en todos los casos la imposibilidad de revertir el cuadro clínico.

Otros casos de muerte súbita en canchas

La cancha de fútbol de césped artificial de Jesús María, donde falleció un jugador de muerte súbita

En octubre, la ciudad de La Plata registró otro episodio de similares características. Carlos Alberto Almeida, futbolista amateur de 39 años, sufrió un paro cardíaco mientras disputaba un partido de la categoría Senior entre Juventud Unida y Villa Albino, correspondiente a la Liga Amistad de Ensenada.

El incidente se produjo en un predio situado en las calles 11 y 108 de la localidad de Punta Lara. Testigos relataron que Almeida se descompuso durante el juego, lo que motivó la inmediata suspensión del partido y el inicio de maniobras de reanimación cardiopulmonar. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó en ambulancia y trasladó al jugador al hospital Horacio Cestino.

En septiembre, otro hombre de 71 años falleció al caer en el barrio Don Bosco de la ciudad de Córdoba, mientras participaba en un encuentro deportivo recreativo. Y pocos días después, se informó el fallecimiento de Santino López, un adolescente de 13 años, durante un partido disputado en la localidad cordobesa de Sebastián Elcano. Allí el incidente se produjo en la cancha del Club Ilusión del Norte, donde el menor jugaba en un encuentro contra Club Social y Deportivo. Para aquel adolescente, todo fue repentino. Una enfermera intentó asistirlo en el lugar, y su madre lo trasladó con urgencia al hospital local. Los médicos confirmaron el deceso por paro cardiorrespiratorio tan pronto ingresó al centro de salud.

Las muertes recientes en contextos deportivos informales reavivan la preocupación sobre la salud cardiovascular en espacios recreativos, y la capacidad de respuesta médica ante emergencias de este tipo.

Los predios de Córdoba utilizados para torneos y partidos amateurs suelen reunir a jugadores de variadas edades, muchos de ellos sin chequeos médicos previos. La falta de exámenes regulares y la intensidad de la actividad física pueden aumentar la vulnerabilidad a episodios graves, especialmente en personas con antecedentes cardíacos no diagnosticados.