Otra muerte en el fútbol amateur: un hombre de 71 años falleció mientras jugaba un partido en Córdoba

Un hombre de 70 años murió en el barrio Don Bosco, en pleno partido de fútbol (Imagen Ilustrativa Infobae).

La tarde del sábado en el barrio Don Bosco, de la ciudad de Córdoba, se vio marcada por la conmoción cuando un hombre de 71 años murió tras sufrir una descompensación mientras participaba en un partido de fútbol amateur.

Según detallaron fuentes de la Policía de Córdoba a Infobae, el hombre se desplomó de manera súbita en plena cancha, lo que generó una rápida reacción entre los presentes.

Testigos informaron que, ante la urgencia de la situación, el afectado fue trasladado en un vehículo particular hacia un centro asistencial cercano. Allí, los profesionales de la salud determinaron la necesidad de derivarlo a un hospital para realizar una evaluación más exhaustiva. No obstante, el hombre falleció durante el trayecto, sin que los esfuerzos por salvarlo pudieran revertir el desenlace.

En la escena, ubicada en avenida Ramón Cárcano al 75, intervino personal del servicio de emergencias, que se encargó de constatar el deceso. La presencia policial también fue requerida para tomar conocimiento de lo ocurrido y recabar los testimonios de los asistentes al partido.

El predio donde falleció un hombre en el barrio Don Bosco, en Córdoba.

Los antecedentes en Córdoba

El pasado 28 de septiembre, un chico de 13 años murió tras descompensarse durante un partido de fútbol en Sebastián Elcano, en el norte de la provincia de Córdoba. El episodio tuvo lugar en la cancha del Club Ilusión del Norte, donde el menor participaba de un encuentro frente al Club Social y Deportivo. Mientras se desarrollaba el juego, sufrió una pérdida repentina de conciencia.

Según la información oficial brindada a Infobae, el adolescente, identificado como Santino López, recibió asistencia de una enfermera y fue trasladado por su madre al hospital local. Al arribar, el personal médico confirmó que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

Ese mismo día, en Villa Dolores, un hombre de 57 años falleció luego de descompensarse mientras jugaba al fútbol en una cancha de la zona. El parte policial emitido por el hospital regional señaló que la víctima fue asistida por un servicio de emergencias, que lo trasladó hasta el centro médico, donde se constató el fallecimiento por paro cardiorrespiratorio.

Una semana antes de estos hechos, un hombre de 52 años murió tras descompensarse durante un partido de fútbol amateur en la ciudad de La Calera. El caso ocurrió en un predio ubicado en Avenida General Paz y 9 de Julio, en el barrio Centro. El jugador sufrió una descompensación repentina durante la actividad física. Una paramédica que se encontraba en el lugar aplicó maniobras de reanimación, asistida luego por un servicio de emergencias médicas, según allegados a la organización del torneo.

El lugar donde falleció el adolescente de 13 años, en Córdoba.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Arturo Illia de La Calera, donde los profesionales confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso. El reporte oficial indicó que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio.

A mediados de dicho mes, en un encuentro organizado en el predio de la Unión Cordobesa de Fútbol Amateur (UCFA), en Villa Gran Parque, Córdoba, un hombre de 60 años falleció tras descompensarse durante un partido. El evento comenzó alrededor del mediodía y, cerca de las 12:40, el participante cayó al suelo, perdió la conciencia y tuvo convulsiones.

En ese momento, el equipo de salud presente actuó de inmediato y dispuso el traslado urgente al Hospital Elpidio Torres. Los especialistas constataron un traumatismo de cráneo y un paro cardiorrespiratorio. La muerte se declaró cerca de las 15:35, luego de varios intentos de reanimación, según medios locales y testimonios médicos recabados por Infobae.

En agosto se reportó un caso similar en Villa Dolores, departamento San Javier, donde un hombre de 49 años se descompensó durante un partido en una cancha de la calle Almirante Brown. Luego de recibir atención en un centro de salud regional, los médicos confirmaron el fallecimiento y precisaron que la causa correspondiente fue muerte súbita.