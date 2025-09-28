Sociedad

Otras dos muertes en canchas de Córdoba: investigan el fallecimiento de un chico de 13 años y de un adulto

Las víctimas sufrieron sendos paros cardiorrespiratorios durante partidos de fútbol. Uno de los hechos ocurrió en la localidad de Sebastián El Cano y el otro en Villa Dolores

Por Alejandro Caminos

El chico murió al llegar al Hospital Municipal de Elcano

Un chico de 13 años murió este sábado tras descompensarse durante un partido de fútbol realizado en la localidad de Sebastián Elcano, en el norte de la provincia de Córdoba.

El hecho ocurrió en la cancha del Club Ilusión del Norte, donde el menor participaba en un encuentro entre esa institución y Club Social y Deportivo. En medio del juego, sufrió una repentina pérdida de conciencia.

De acuerdo con la información oficial brindada a Infobae, el adolescente, identificado como Santino López, fue asistido por una enfermera y trasladado por su madre en un intento de llegar rápidamente al hospital local. El personal médico confirmó que el deceso fue producto de un paro cardiorrespiratorio al momento de su ingreso al centro de salud.

Por disposición judicial, el caso quedó en manos de la Fiscalía de 9na. circunscripción de Deán Funes, a cargo de la doctora Analía Cepede, que coordina la investigación sobre las circunstancias del fallecimiento.

Desde el club cordobés expresaron su consternación a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

“Que la pasión por el fútbol que Santino llevaba en el corazón quede siempre como recuerdo de su paso por las canchas y por la vida”, señalaron.

El comunicado que difundió el club en el que jugaba Santino López

Este mismo sábado, en Villa Dolores, un hombre de 57 años murió después de descompensarse mientras jugaba al fútbol en una cancha local. El parte policial difundido por el hospital regional determinó que la víctima fue asistida por un servicio de emergencias que lo trasladó hasta el centro médico, donde fue constatado su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio. Las autoridades locales informaron que se mantienen abiertas las actuaciones para determinar más detalles sobre el episodio.

Antecedentes recientes en Córdoba

Hace una semana, en la misma provincia, un hombre de 52 años murió tras descompensarse durante un partido de fútbol amateur en la ciudad de La Calera. El suceso, reportado en la tarde de sábado 20 de septiembre, ocurrió en un predio situado en la intersección de Avenida General Paz y 9 de Julio, en el barrio Centro de esa localidad.

La víctima participaba de un encuentro deportivo cuando sufrió una descompensación repentina en plena actividad física. Una paramédica que se encontraba en el lugar intervino con maniobras de reanimación cardiopulmonar, medida que fue continuada posteriormente por un servicio de emergencias médicas, de acuerdo con lo que informaron allegados a la organización del torneo recreativo.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Arturo Illia de La Calera, donde los profesionales médicos confirmaron su fallecimiento poco después del ingreso. Según el reporte oficial, la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio.

Además, a mediados de este mes, durante un encuentro organizado en el predio de la Unión Cordobesa de Fútbol Amateur (UCFA), en el barrio cordobés de Villa Gran Parque, un hombre de 60 años murió tras descompensarse mientras jugaba un partido. La actividad deportiva había comenzado hacia el mediodía, pero cerca de las 12:40 el participante cayó al suelo, perdió la conciencia y presentó convulsiones.

En ese momento, el equipo de salud presente en el predio intervino de inmediato y dispuso el traslado urgente al Hospital Elpidio Torres. Los especialistas del centro constataron un traumatismo de cráneo y un paro cardiorrespiratorio. Según medios locales y testimonios médicos recabados por Infobae, la muerte se declaró alrededor de las 15:35, tras varios intentos de reanimación.

El episodio provocó fuerte impacto entre jugadores y asistentes, que permanecieron en el lugar bajo la supervisión de autoridades. En agosto se había registrado un hecho similar en Villa Dolores, en el departamento San Javier, donde un hombre de 49 años se descompensó durante un partido en una cancha de la calle Almirante Brown. Tras la atención de urgencia en un centro de salud regional, los médicos confirmaron el fallecimiento y precisaron que la causa fue muerte súbita.

