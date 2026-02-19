Más de 10 provincias están bajo alerta por tormentas y calor extremo: qué dice el pronóstico para AMBA

Se espera cielo mayormente nublado para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel naranja y amarillo para trece provincias del país, para este jueves, e incluyó avisos para el interior de la provincia de Buenos Aires. Los reportes emitidos advierten a su vez por tormentas de variada intensidad.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera que se registren tormentas en las primeras horas de la mañana. Estas condiciones podrían prevalecer hasta antes del mediodía, dando lugar a una tarde con cielo nublado y una noche en iguales condiciones. El viernes no se diferenciará mucho de hoy, aunque el cielo podría estar un poco menos encapotado.

En cuanto a las temperaturas, las mismas descienden un poco y la máxima estará en 28 grados, mientras que la mínima quedará en 22. Para el viernes, los valores serán parecidos. El organismo oficial anticipó un fin de semana nublado y con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Cielo nublado y tormentas en el AMBA para este jueves (Foto: SMN)

En lo que respecta al interior de Buenos Aires, las localidades como Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas y Salto están bajo alerta amarilla, con pronóstico de lluvias y tormentas de intensidad variable. Meteored informó que el fenómeno puede dejar acumulados de 30 a 70 milímetros y ráfagas intensas, acompañadas por actividad eléctrica y granizo en algunos casos.

Alerta naranja y amarillo para el norte del país por tormentas (Foto: SMN)

Por otra parte, las alertas emitidas por el SMN alcanzan a extensas áreas de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, y Catamarca, con previsiones de lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo.

En la provincia de Entre Ríos, el organmismo advirtió a los departamentos de Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. El área podría sufrir lluvias y tormentas de variada intensidad, con acumulados previstos entre 30 y 70 milímetros, frecuentes descargas eléctricas, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y caída ocasional de granizo.

En algunas provincias se esperan tormentas (Maximiliano Luna)

Bajo la categoría de alerta naranja, gran parte de entre Ríos y el este de Santa Fe enfrenta el riesgo de tormentas fuertes y localmente severas, con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y acumulados de 70 a 100 milímetros. “El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo y lluvias abundantes”, detalló el mismo portal.

Para los valles de Santa María y Tafí del Valle en Tucumán, donde rige alerta amarilla y naranja por tormentas, de precipitación estimados oscilan entre 40 y 60 milímetros, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Las advertencias se extienden a Catamarca, en los departamentos de Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán. Allí, se esperan condiciones similares a las de Tucumán, con acumulados entre 40 y 60 milímetros en alerta amarilla y hasta 100 milímetros en alerta naranja. Las ráfagas de viento podrían superar los 90 kilómetros por hora en episodios puntuales, de acuerdo con lo informado.

Hay una alerta roja por altas temperaturas (Foto: SMN)

La situación meteorológica en el centro y norte del país responde a la llegada de un sistema frontal que genera condiciones propicias para el desarrollo de tormentas organizadas con fuerte actividad eléctrica. Según Meteored, “el potencial para generar anegamientos locales, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento acompañando a estas tormentas organizadas es elevado”.

En paralelo, el organismo del clima emitió una alerta roja por temperaturas extremas en el límite entre Corrientes y Chaco, donde la máxima superará los 40° C; a estas previsiones añadió un nivel de advertencia naranja para el resto de Chaco, Formosa y parte de Jujuy.

Tanto Salta, como el norte de Santa Fe, Misiones y una gran superficie de Corrientes, entran en iveles de advertencia amarillo por elevadas temperaturas.