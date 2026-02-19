Sociedad

Encontraron el cuerpo de la mujer que fue arrastrada por un arroyo en medio de un temporal en Entre Ríos

La crecida del agua en Paraná destruyó una vivienda familiar y se llevó a las víctimas. El padre y tres de los hijos pudieron ser rescatados mientras hay un intenso operativo para localizar a Chiara Barrios, la hija de 10 años del matrimonio

Equipos de rescate trabajan a
Equipos de rescate trabajan a contrarreloj en la ribera del arroyo Las Viejas, la búsqueda involucra maquinaria pesada y personal especializado

Una vivienda familiar quedó completamente destruida tras la crecida súbita del arroyo Las Viejas, en la ciudad de Paraná, y desde ese momento se desplegó un intenso operativo para encontrar a la hija de 10 años. El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves, en medio de un brutal temporal que azotó a gran parte del Litoral y varias provincias del centro.

El episodio tuvo lugar en la calle Blas Parera, en la vereda oeste, pasando la intersección con Julio César Ferrarotti. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la vivienda donde residía la familia fue desplazada por la corriente hasta el arroyo, arrastrando a sus ocupantes. La familia, compuesta por seis integrantes, se vio sorprendida por el colapso de la estructura mientras permanecían en su interior.

Cuatro de ellos, entre ellos el padre, Miguel Barrios, y tres de sus hijos — una niña de 12 y dos varones, uno de 15 y otro de 5,— lograron ser rescatados y recibieron asistencia médica. Pasadas las 17, pudieron dar con el paradero de Patricia Mena, de 32 años, cuyo cuerpo habría sido localizado a unos 200 metros de la vivienda que se derrumbó como consecuencia del fuerte caudal de agua acumulado en pocas horas. Las autoridades continúan con el operativo de búsqueda de Chiara Barrios, de 10, quien sigue desaparecida.

El caudal del arroyo creció más de dos metros en cuestión de horas, arrastrando a la vivienda y a sus ocupantes sin darles margen de reacción. El padre de la familia al igual que Patricia, fue hallado a pocos metros del lugar tras haber sido arrastrado por el agua, mientras sus hijos menores recibieron atención de los servicios de emergencia. La fuerza de la corriente y la cantidad de residuos acumulados en el arroyo complican las tareas de rastreo y rescate.

Autoridades insisten en evitar acercarse
Autoridades insisten en evitar acercarse al arroyo Las Viejas, la prioridad es localizar a Patricia Mena y Chiara Barrios tras el desborde del agua

El operativo se extendió desde el llamado “punto cero” en Blas Parera hasta zonas ubicadas más abajo, siguiendo el curso del arroyo, como Rondeau y Atman, para luego abarcar la desembocadura en la zona de Thompson. Equipos de Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, la División 911, buzos tácticos y personal municipal trabajan coordinadamente con maquinaria pesada, abocados a remover basura y ramas acumuladas que dificultan el acceso y la visibilidad.

El secretario de Servicios Públicos de Paraná, Julián Hirschfeld, detalló al medio local El Once: “Estamos trabajando en uno de los trazos de la desembocadura del arroyo Las Viejas, con el objetivo de rastrillar la zona. Recién culminó una reunión entre la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, donde se linearon algunas acciones a seguir”.

El despliegue de los equipos de rescate fue inmediato, pero las condiciones meteorológicas y el alto nivel del agua representaron un desafío adicional. “El agua mantiene un nivel elevado y eso complica las labores de búsqueda”, declaró Claudio González, jefe de Policía, en diálogo con El Litoral. Vecinos del barrio colaboraron con los rescatistas y describieron una escena de tensión y angustia, mientras se mantenía el monitoreo de arroyos y desagües ante la posibilidad de nuevas lluvias.

En la zona del arroyo Las Viejas, los equipos de emergencia reforzaron el operativo con la incorporación de guardavidas y la utilización de maquinaria especializada para limpiar los márgenes y acceder a sectores de vegetación densa y rocas de gran tamaño.

Bomberos, policía y voluntarios recorren
Bomberos, policía y voluntarios recorren el cauce crecido del arroyo, la fuerza del agua dificultó el acceso a la zona afectada (Fotos: El Once)

Las autoridades reiteraron el pedido a la población de evitar el ingreso al arroyo y reportar cualquier dato relevante a la policía. El ministro de Seguridad, la intendenta de Paraná y los jefes de las fuerzas policiales y de bomberos supervisan la coordinación de las tareas.

Imágenes del lugar muestran el arroyo crecido, con el agua corriendo con fuerza y arrastrando barro, troncos y residuos urbanos. Sobre las piedras, personal con indumentaria de trabajo inspecciona cada tramo del cauce, mientras ambulancias permanecen apostadas en puntos estratégicos para dar respuesta inmediata ante cualquier hallazgo.

El impacto del temporal afectó también a otras zonas de Paraná, donde se registraron viviendas inundadas, calles anegadas y múltiples intervenciones de emergencia. Defensa Civil mantiene la vigilancia y no descarta nuevas evacuaciones si las precipitaciones continúan.

El operativo de búsqueda sigue activo bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de Paraná. Las autoridades insisten en la importancia de extremar precauciones y colaborar con los equipos de rescate, mientras la prioridad se centra en la localización de Chiara Barrios.

