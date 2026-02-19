Sociedad

Más de 10 camiones volcaron en plena autopista Rosario-Córdoba a causa del fuerte temporal que azotó a la región

De acuerdo con los registros oficiales, el tramo afectado iba de Armstrong a Tortugas, en Santa Fe. Hubo algunos heridos y animales sueltos

Autopista Rosario-Córdoba: corte total por el vuelco de varios camiones (Video: @Reymanolo)

Cerca de la medianoche del miércoles, la circulación Autopista Rosario-Córdoba, a la altura del kilómetro 389 quedó totalmente interrumpida debido al vuelco de al menos diez camiones tras el paso de una violenta tormenta.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) debió intervenir en la traza que va hacia Córdoba, entre las localidades santafecinas de Armstrong y Tortugas por los siniestros viales provocados por los fuertes vientos. Tanto personal policial, como bomberos y agentes del servicio de salud 107 acudieron al lugar alrededor de las 22 para asistir a los conductores que resultaron afectados, aunque no se reportaron heridos de gravedad.

Algunos de los conductores que pasaban por allí registraron los hechos a través de videos que rápidamente circularon por redes sociales. Las imagenes muestran a una importante cantidad de vehículos de gran porte caídos sobre la traza, bajo una incesante lluvia.

De acuerdo con lo reportado por Cadena 3, uno de los camiones tranportaba animales que quedaron sueltos tras el vuelco. Al respecto, Protección Civil de la provincia de Santa Fe informó que en la localidad de Tortugas se detectaron voladuras de techo que obligaron a evacuar a familias. APSV informó en su cuenta de X que debido al siniestro múltiple por las condiciones meteorológicas, los desvíos se realizaban por la Ruta provincial 15.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una advertencia por condiciones climáticas severas para la región comprendida entre Santa Fe y Córdoba y los alrededores. En las horas previas a este suceso, un temporal de fuertes vientos afacetó a varias localidades del sur cordobés.

Numerosas familias se vieron afectadas, puesto que las viviendas de la zona sufrieron daños materiales. También hubo caída de árboles y anegamientos, en una jornada marcada por temperaturas extremas y sensación térmica elevada.

En Serrano, el viento alcanzó tal intensidad que arrancó chapas de viviendas y derribó ramas en distintas zonas del pueblo. La Municipalidad y los Bomberos Voluntarios solicitaron a la población desplazarse únicamente en caso de necesidad, mientras continuaba la asistencia a los vecinos afectados. Las lluvias sumaron 51 milímetros en esa localidad, de acuerdo con estaciones meteorológicas, y en Jovita la precipitación alcanzó los 90 milímetros, según reportó El Doce. El agua ingresó en varias viviendas y dejó calles anegadas, aunque el desagote resultó rápido tras el cese de la tormenta.

Temporal en Serrano Córdoba

Huinca Renancó también registró valores elevados, con cerca de 70 milímetros de lluvia, y Río Tercero, en el centro de la provincia, reportó precipitaciones que complicaron el tránsito y la actividad habitual. En la zona de Almafuerte y Embalse se produjo caída de granizo de gran tamaño, con piedras comparables a pelotas de tenis, un fenómeno que se repitió en distintos puntos de la región.

El temporal avanzó hacia el sudeste provincial y afectó localidades como Isla Verde, Monte Maíz, Los Surgentes, Cruz Alta y Corral de Bustos. En Isla Verde, la tormenta combinó viento, lluvia y una intensa pedrea que obligó a solicitar máxima precaución al circular. La Policía de Córdoba pidió transitar con cuidado en las rutas 6 y 11 debido a obstáculos sobre la carpeta asfáltica, mientras los equipos de emergencia continuaban relevando daños y asistiendo a los damnificados.

Temporal en Serrano, Córdoba (Video: @Nacho Juar)

Las condiciones no mejorarán en las próximas horas. En medio de las alertas vigentes, las autoridades pidieron extremar cuidados ante la posibilidad de nuevas ráfagas, granizo y precipitaciones. En los sectores más afectados se observaban chapas esparcidas, árboles y postes caídos, además de daños en instalaciones deportivas como el Club Deportivo y Cultural Serrano, donde el viento derribó cuatro palmeras de iluminación en la cancha auxiliar.

