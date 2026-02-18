Sociedad

Una influencer lucha por su vida tras sufrir un choque con una UTV en Villa Gesell

Se trata de Florencia Rastelli Mella, emprendedora de La Plata. Sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y traumatismo de columna con compromiso lumbar

La mujer tiene 33 años
La mujer tiene 33 años y es madre de dos chicos

Florencia Rastelli Mella tiene 33 años, es emprendedora e influencer y lleva tres días internada en grave estado tras sufrir un accidente con una UTV en Villa Gesell. “Recen por mí”, postearon en las últimas horas desde la cuenta de su negocio de fragancias “Paque y coco”.

La mujer, que también es madre de dos hijos y este verano celebró la apertura de sus locales en la costa atlántica, sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, además de tener comprometida su zona lumbar tras un choque con cuatriciclos.

El momento del impacto estaba con una amiga, de 27 años, con quien circulaba a bordo del mismo vehículo en la zona del Camping Pucará. Ambas habían llegado a la ciudad balnearia procedentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego del accidente, se presentó de manera inmediata en el lugar una ambulancia municipal con personal médico y de enfermería. Tras las primeras evaluaciones y maniobras de primeros auxilios, se trasladó a las víctimas a un centro de salud de Mar de Ajó.

Florencia Rastelli Mella
Florencia Rastelli Mella

Florencia fue diagnositcada con traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y traumatismo de columna. Además, al ser atendida en el lugar del incidente, no presentaba sensibilidad en los miembros inferiores. Su compañera, por su parte, presentaba lesiones de menor gravedad, con politraumatismos.

Ambas pacientes fueron derivadas a la ciudad de Mar de Ajó, donde se les efectuaron estudios tomográficos para definir con mayor precisión los diagnósticos y las conductas médicas a seguir.

Sus allegados piden oraciones para Florencia
Sus allegados piden oraciones para Florencia

Fue allí que se determinó que la influencer presentaba compromiso lumbar, por lo cual a la Clínica Pueyrredón, de Mar del Plata, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

La Secretaría de Salud de Villa Gesell, por su parte, aclaró que ninguna de las pacientes requirió intubación ni asistencia respiratoria con oxígeno durante su atención médica y aseguró que continuará monitoreando la evolución de las víctimas, garantizando la atención médica necesaria.

Una historia en su cuenta
Una historia en su cuenta de Instagram

Fuentes oficiales informaron al medio 0223 que el diagnóstico de Florencia es “fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 Y C7, además de lesiones en lámina y carilla articular de C5″. También padece “contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, junto con lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular”.

A través de sus redes sociales, el entorno de Florencia pidió a su comunidad de más de 90 mil personas que recen por ella. “Mi hermosa comunidad, hoy las necesito más que nunca.Recen por mi. Florencia Rastelli Mella - 01/08/1992″, se lee en una historia de Instagram.

El accidente ocurrió en la
El accidente ocurrió en la zona del Camping Pucará (Foto de archivo: Diego Medina)

Quién es la influencer gravemente herida

Rastelli se graduó como abogada en la Universidad Católica de La Plata (UCALP), pero hace cinco años inició un emprendimiento de esencias en una feria, que con el tiempo se consolidó como uno de los locales destacados del sector.

Actualmente, Paque & Cocö Home Essences cuenta con 12 franquicias en distintas provincias y figura entre las marcas más reconocidas del rubro.

El 4 de febrero, unos días antes del accidente que tuvo lugar el domingo pasado, había subido varios videos a sus redes sociales donde se mostraba contenta por la apertura de sus locales en la costa.

