Un feroz incendio arrasó con el techo y algunas aulas de una escuela en Mendoza

Bomberos y personal policial lograron contener el fuego que destruyó parte del edificio, dejando cenizas, vidrios rotos y daños severos en la instalación eléctrica del instituto “Doctora Carmen Romero Beltrán”

El fuego consumió muebles, el ingreso y otros espacios de un centro educativo de Las Heras

En la madrugada del miércoles, un feroz incendio arrasó con el techo y varias aulas de la Escuela Doctora Carmen Romero Beltrán, ubicada en la localidad de Las Heras, en la provincia de Mendoza. El fuego sorprendió a la comunidad educativa y generó una rápida movilización de los servicios de emergencia, mientras las autoridades buscan garantizar el inicio de clases en medio de la reconstrucción.

Una vecina detectó las llamas y alertó al 911 cerca de las 4 de la mañana. A esa hora, el fuego ya había tomado parte de la estructura de la Escuela Doctora Carmen Romero Beltrán N.º 6044, ubicada en la intersección de las calles Democracia y Monteagudo, en el barrio 30 de Octubre de Las Heras, distrito de El Plumerillo. Testigos describieron un panorama desolador: columnas de humo se veían desde varias cuadras y el temor se extendió por todo el barrio.

De acuerdo con lo informado por el medio local MDZol, las llamas avanzaron sobre el sector de ingreso, la galería central y varias aulas del establecimiento. El incendio consumió el techo, puertas, policarbonatos de las ventanas y la instalación eléctrica. Imágenes difundidas muestran el ingreso ennegrecido por el hollín, rejas marcadas por el fuego y restos de materiales calcinados en el interior del edificio. En palabras de la directora Laura Garro, “se va toda la parte eléctrica”, lo que obligará a llevar a cabo trabajos importantes antes de retomar la actividad normal.

La directora Garro relató que el incendio “se inició aparentemente cerca de las 2 de la madrugada” y fue gracias a la intervención de los vecinos que bomberos y policía llegaron a tiempo para evitar un daño aún mayor. “Por eso se ha salvado gran parte del edificio”, expresó, quien también aclaró que hasta el momento no ha podido dialogar con los bomberos para precisar el origen del siniestro. Las primeras observaciones apuntan a un fuego que habría comenzado en el exterior del edificio, aunque la directora evitó especulaciones mientras avanzan las pericias.

El ingreso de la escuela
El ingreso de la escuela muestra restos de hollín y rejas ennegrecidas tras el paso de las llamas

El fuego destruyó parte del mobiliario, el frente y el techo de la escuela, llegando a derretir ventiladores y dejando daños visibles en varias aulas. En tanto, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que en la mañana se realizaría un relevamiento de daños con personal de la Dirección de Infraestructura. El objetivo es determinar el alcance de las pérdidas y establecer los pasos a seguir para la recuperación del establecimiento.

La preocupación principal recae sobre el impacto en la actividad escolar. La Escuela Carmen Romero Beltrán cumple una doble función, ya que alberga al Centro de Capacitación para el Trabajo (CCT) y al Centro de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (CEBJA), lo que amplía la cantidad y diversidad de personas afectadas. El incendio pone en aprietos a una comunidad educativa que, cada año, se prepara para recibir a estudiantes de distintas edades y trayectorias.

Desde la Dirección de Educación Técnica y Trabajo, Claudio Dagne aseguró en diálogo con Mdzol que el inicio de clases está garantizado. Dagne explicó que se sectorizará el área afectada y se habilitará un ingreso paralelo para que estudiantes y docentes puedan asistir en condiciones de seguridad.

“En una semana esto ya tiene que estar en condiciones para poder recibir a los estudiantes”, afirmó el funcionario, quien confirmó que ya se trabaja con Infraestructura Escolar y que se contratará una empresa para la instalación eléctrica y el reemplazo de la cubierta del techo dañada.

Personal de Infraestructura Escolar recorre
Personal de Infraestructura Escolar recorre la galería central, evaluando daños en techos y mobiliario

La DGE enfatizó la importancia de recuperar la seguridad del edificio para que nadie corra riesgos. Mientras tanto, el personal docente y directivo sigue de cerca las tareas de limpieza, remoción de escombros y reparación. El episodio también reavivó la preocupación por la infraestructura escolar en la provincia y la necesidad de contar con recursos para la pronta recuperación ante situaciones imprevistas como esta.

La comunidad educativa permanece atenta a novedades sobre el avance de las pericias y las obras de reparación. Las autoridades insisten en que el ciclo lectivo podrá comenzar en la fecha prevista, aunque parte del edificio permanecerá fuera de uso hasta que finalicen los trabajos requeridos. La prioridad, remarcan, es que el regreso a clases se realice en condiciones seguras para todos los integrantes de la escuela.

Las imágenes del día después muestran cenizas, rejas ennegrecidas y aulas parcialmente destruidas, mientras cuadrillas técnicas trabajan para devolver la normalidad a la Escuela Carmen Romero Beltrán. Los próximos días serán determinantes para definir el ritmo de las reparaciones y la reanudación de las actividades, en un ciclo escolar que comenzará con el recuerdo reciente de una noche marcada por el fuego.

