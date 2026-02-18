Quién es la influencer que sufrió un accidente con una UTV en Villa Gesell y se encuentra internada en grave estado

Florencia Rastelli Mella se encuentra internada en terapia intensiva en Mar del Plata, su estado de salud es reservado

Una joven empresaria e influencer de las redes sociales permanece internada tras haber sufrido un accidente con una UTV en Villa Gesell el pasado fin de semana. La noticia generó preocupación entre su entorno y su comunidad digital, que sigue con atención la evolución de su estado de salud.

Florencia Rastelli Mella, de 33 años, es el nombre detrás de este episodio que mantiene en vilo a la ciudad de La Plata y a miles de seguidores. La emprendedora resultó gravemente herida cuando el vehículo UTV donde viajaba volcó en una zona concurrida de la Costa Atlántica. El hecho ocurrió mientras Rastelli recorría la región por motivos laborales vinculados a su emprendimiento, Paque & Cocö Home Essences, marca dedicada a fragancias para el hogar y con fuerte presencia nacional.

El accidente se produjo en el sector del Camping Pucará, en la localidad bonaerense de Villa Gesell. En ese momento, Rastelli se encontraba acompañada por una amiga de 27 años, ambas procedentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El UTV volcó de forma repentina, lo que provocó que la influencer saliera despedida y quedara atrapada bajo el rodado. La ambulancia municipal llegó rápidamente al lugar y, tras una primera asistencia, trasladó a ambas mujeres a un centro de salud en Mar de Ajó.

Florencia está casada y tiene dos hijos

Los informes médicos iniciales señalaron que Rastelli presentaba traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, traumatismo de columna y ausencia de sensibilidad en los miembros inferiores, mientras que su acompañante sufrió lesiones de menor gravedad.

Posteriormente, los estudios tomográficos realizados en Mar de Ajó permitieron definir el alcance de los daños y determinar la derivación de la paciente a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, donde permanece internada en terapia intensiva bajo pronóstico reservado.

La influencer resultó herida al quedar atrapada bajo la UTV, sufrió traumatismo de cráneo y fracturas cervicales

La Secretaría de Salud de Villa Gesell indicó que ninguna de las dos pacientes requirió intubación ni asistencia respiratoria con oxígeno durante la atención inicial. La entidad comunicó que continúa monitoreando la evolución de ambas víctimas y aseguró la continuidad de la atención médica necesaria.

En cuanto al diagnóstico específico, fuentes médicas confirmaron a Infobae que la joven presenta fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, lesiones en lámina y carilla articular de C5, contusión pulmonar, neumotórax izquierdo y una lesión raquídea en D12 con compresión y estrechamiento del canal medular. Estos datos fueron difundidos de manera oficial y explican la gravedad del cuadro que atraviesa la influencer platense.

Paque & Cocö Home Essences es el emprendimiento que fundó Florencia Rastelli Mella, la marca sumó franquicias en la temporada de verano

El entorno de Florencia recurrió a las redes sociales para pedir oraciones y apoyo. Desde la cuenta de Paque & Cocö Home Essences, una historia de Instagram solicitó: “Hoy necesito más que nunca que recen por mí”, acompañada por una foto de la empresaria. El mensaje fue replicado y recibió respuestas de aliento por parte de clientes, conocidos y seguidores, quienes se volcaron a acompañar a la familia en un momento de máxima incertidumbre.

La trayectoria de Rastelli comenzó en el ámbito jurídico: se graduó como abogada en la Universidad Católica de La Plata (UCALP). Hace cinco años, lanzó su emprendimiento de esencias en formato de feria, proyecto que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una de las marcas más relevantes del sector.

Sus allegados piden oraciones para Florencia

Actualmente, Paque & Cocö Home Essences cuenta con 12 franquicias en distintos puntos del país y, en esta temporada de verano, sumó locales en Cariló, Mar de las Pampas, Valeria del Mar, Costa Esmeralda y Pinamar.

En lo personal, Rastelli está casada con un hombre oriundo de La Plata y es madre de dos hijos. En sus redes sociales, muestra cotidianamente aspectos de su vida familiar y laboral, así como sus pasiones, entre las que se encuentra el esquí, actividad que comparte con su hija mayor.

Antes del accidente, la influencer había compartido videos en Instagram celebrando la apertura de sus sucursales en la costa atlántica y agradeciendo la respuesta del público a su propuesta comercial. La noticia de su hospitalización, entonces, tomó por sorpresa a quienes siguen sus publicaciones, quienes expresaron su preocupación a través de mensajes y comentarios.