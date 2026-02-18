Sociedad

Quién es la influencer que sufrió un accidente con una UTV en Villa Gesell y se encuentra internada en grave estado

Florencia Rastelli Mella permanece en terapia intensiva en Mar del Plata tras un siniestro ocurrido el pasado fin de semana. Perdió el conocimiento, sufrió un traumatismo de columna y tiene ausencia de sensibilidad en los miembros inferiores

Guardar
Florencia Rastelli Mella se encuentra
Florencia Rastelli Mella se encuentra internada en terapia intensiva en Mar del Plata, su estado de salud es reservado

Una joven empresaria e influencer de las redes sociales permanece internada tras haber sufrido un accidente con una UTV en Villa Gesell el pasado fin de semana. La noticia generó preocupación entre su entorno y su comunidad digital, que sigue con atención la evolución de su estado de salud.

Florencia Rastelli Mella, de 33 años, es el nombre detrás de este episodio que mantiene en vilo a la ciudad de La Plata y a miles de seguidores. La emprendedora resultó gravemente herida cuando el vehículo UTV donde viajaba volcó en una zona concurrida de la Costa Atlántica. El hecho ocurrió mientras Rastelli recorría la región por motivos laborales vinculados a su emprendimiento, Paque & Cocö Home Essences, marca dedicada a fragancias para el hogar y con fuerte presencia nacional.

El accidente se produjo en el sector del Camping Pucará, en la localidad bonaerense de Villa Gesell. En ese momento, Rastelli se encontraba acompañada por una amiga de 27 años, ambas procedentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El UTV volcó de forma repentina, lo que provocó que la influencer saliera despedida y quedara atrapada bajo el rodado. La ambulancia municipal llegó rápidamente al lugar y, tras una primera asistencia, trasladó a ambas mujeres a un centro de salud en Mar de Ajó.

Florencia está casada y tiene
Florencia está casada y tiene dos hijos

Los informes médicos iniciales señalaron que Rastelli presentaba traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, traumatismo de columna y ausencia de sensibilidad en los miembros inferiores, mientras que su acompañante sufrió lesiones de menor gravedad.

Posteriormente, los estudios tomográficos realizados en Mar de Ajó permitieron definir el alcance de los daños y determinar la derivación de la paciente a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, donde permanece internada en terapia intensiva bajo pronóstico reservado.

La influencer resultó herida al
La influencer resultó herida al quedar atrapada bajo la UTV, sufrió traumatismo de cráneo y fracturas cervicales

La Secretaría de Salud de Villa Gesell indicó que ninguna de las dos pacientes requirió intubación ni asistencia respiratoria con oxígeno durante la atención inicial. La entidad comunicó que continúa monitoreando la evolución de ambas víctimas y aseguró la continuidad de la atención médica necesaria.

En cuanto al diagnóstico específico, fuentes médicas confirmaron a Infobae que la joven presenta fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, lesiones en lámina y carilla articular de C5, contusión pulmonar, neumotórax izquierdo y una lesión raquídea en D12 con compresión y estrechamiento del canal medular. Estos datos fueron difundidos de manera oficial y explican la gravedad del cuadro que atraviesa la influencer platense.

Paque & Cocö Home Essences
Paque & Cocö Home Essences es el emprendimiento que fundó Florencia Rastelli Mella, la marca sumó franquicias en la temporada de verano

El entorno de Florencia recurrió a las redes sociales para pedir oraciones y apoyo. Desde la cuenta de Paque & Cocö Home Essences, una historia de Instagram solicitó: “Hoy necesito más que nunca que recen por mí”, acompañada por una foto de la empresaria. El mensaje fue replicado y recibió respuestas de aliento por parte de clientes, conocidos y seguidores, quienes se volcaron a acompañar a la familia en un momento de máxima incertidumbre.

La trayectoria de Rastelli comenzó en el ámbito jurídico: se graduó como abogada en la Universidad Católica de La Plata (UCALP). Hace cinco años, lanzó su emprendimiento de esencias en formato de feria, proyecto que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una de las marcas más relevantes del sector.

Sus allegados piden oraciones para
Sus allegados piden oraciones para Florencia

Actualmente, Paque & Cocö Home Essences cuenta con 12 franquicias en distintos puntos del país y, en esta temporada de verano, sumó locales en Cariló, Mar de las Pampas, Valeria del Mar, Costa Esmeralda y Pinamar.

En lo personal, Rastelli está casada con un hombre oriundo de La Plata y es madre de dos hijos. En sus redes sociales, muestra cotidianamente aspectos de su vida familiar y laboral, así como sus pasiones, entre las que se encuentra el esquí, actividad que comparte con su hija mayor.

Antes del accidente, la influencer había compartido videos en Instagram celebrando la apertura de sus sucursales en la costa atlántica y agradeciendo la respuesta del público a su propuesta comercial. La noticia de su hospitalización, entonces, tomó por sorpresa a quienes siguen sus publicaciones, quienes expresaron su preocupación a través de mensajes y comentarios.

Temas Relacionados

Florencia Rastelli MellaInfluencerChoquesVilla GesellÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cerrarán por 24 horas el paso internacional de Mendoza a Chile para desinfectar por dengue

Desde el Ministerio de Salud del país vecino detectaron un mosquito Aedes aegypti y realizarán un operativo para evitar posibles contagios

Cerrarán por 24 horas el

“Pido perdón por todo”, dijo de rodillas el único acusado del caso Tania Suárez tras ser liberado

Estaba preso en el penal de Bower. La mujer había sido hallada maniatada y golpeada en un parque cercano a una estación de bomberos de la localidad de La Cumbre, Córdoba. El sospechoso alegó que fue traicionado por la víctima

“Pido perdón por todo”, dijo

Una joven de 19 años murió en Santa Cruz e investigan si se trata de un caso de desnutrición extrema

La mujer se encontraba en un caso de vulnerabilidad e ingresó con una infección generalizada al Hospital Zonal de Caleta Olivia. Además, tres hermanos menores de edad se encuentran internados

Una joven de 19 años

Quién era Sofía Devries, la joven influencer que murió mientras buceaba en Puerto Madryn

Era intensamente buscada por Prefectura desde el lunes, cuando no logró emerger hasta la superficie. Era oriunda de Moreno

Quién era Sofía Devries, la

El caso de “El Sicario” que aterrorizaba a Moreno: un crimen y los intentos de asesinato de su madre y su ex

Marcos Daniel Segovia, de 26 años, fue capturado en las últimas horas. Que estuviera libre generaba desesperación entre los investigadores: “Teníamos miedo de que siga con esa seguidilla y que mate a alguien más”

El caso de “El Sicario”
DEPORTES
Paola Suárez asumió como capitana

Paola Suárez asumió como capitana de la Billie Jean King Cup: “Representar al país es algo sumamente importante y selectivo”

La encendida defensa de uno de los representantes de Gianluca Prestianni: “Solo él y Vinícius saben lo que se dijeron”

Cruce de ídolos de River Plate por Gallardo: Astrada criticó una frase de Ramón Díaz y Emiliano pidió salir al aire para responder

El Inter de Lautaro Martínez visita al Bodo Glimt en Noruega por los playoffs de la Champions League: la agenda completa

Inesperada escena en los Juegos Olímpicos de invierno: el momento en el que un perro lobo invadió la pista

TELESHOW
Ian Lucas habló de su

Ian Lucas habló de su secreto de seducción y provocó una respuesta irónica de Wanda: “¡Qué rápidas que son!“

El hermano de Mauro Icardi habló del escándalo con Wanda Nara y la China Suárez: “Fue un salame, llevaba 10 años casado”

Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios y el miedo a la soledad para ser madre soltera a los 45”

La emoción del hermano de Alejandra Locomotora Oliveras al verla en la serie En el barro: “Un vacío que es inllenable”

La primera foto del Chino Darín con su bebé Dante que compartió Úrsula Corberó y enterneció a todos

INFOBAE AMÉRICA

Cañones eternos, comidas únicas y

Cañones eternos, comidas únicas y monasterios legendarios: así es Macedonia del Norte, el secreto mejor guardado de los Balcanes

La Asamblea aprueba financiamiento de $75 millones para el programa Doctor SV en El Salvador

Bayer acordó pagar USD 7.250 millones para cerrar miles de demandas por el herbicida Roundup en Estados Unidos

El ejército sirio ratifica el control sobre la cárcel al-Hol y traslada a las familias

Conapina impulsa acciones para proteger a niños en situación de calle y con conexión de calle en El Salvador