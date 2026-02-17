Una fiesta solidaria por el carnaval reunió a miles de personas en Lomas de Zamora

Durante el fin de semana largo de Carnaval en Argentina, miles de vecinos participaron del Festival solidario Carnaval en Comunidad en Lomas de Zamora, una celebración que combinó propuestas culturales y una iniciativa de donación escolar en la Plaza Grigera. La convocatoria reunió a familias y asistentes que disfrutaron de la música de La Delio Valdez y Agarrate Catalina, junto a la presentación de comparsas locales.

El evento contó con la presencia del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, acompañado por su esposa, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofía. También asistieron la jefa de Gabinete, Sol Tischik, y la secretaria general, Aldana Scillama. Los funcionarios destacaron la importancia de la participación comunitaria y el sentido solidario de la jornada.

En el marco del programa Compartir Lomas, se recolectaron útiles escolares destinados a familias del municipio ante el inicio del ciclo lectivo. “Fueron miles las familias de Lomas, chicos, abuelos, mamás y papás, siendo felices en comunidad”, expresó Otermín durante la celebración. El intendente agradeció especialmente a quienes acercaron donaciones, subrayando el compromiso social de los vecinos.

Parte de las donaciones que se recolectaron en Lomas

Las actividades culturales se extendieron desde el jueves hasta el martes, con la participación de murgas y artistas invitados en barrios como Fiorito, Santa Marta, Lamadrid, San José, Budge, Parque Barón y Banfield. El municipio informó que la programación incluyó espectáculos para todas las edades en distintos puntos del distrito.

Este año, el Carnaval coincidió con un fin de semana largo en todo el país, declarado feriado nacional. La festividad se vivió en distintas ciudades argentinas con desfiles, música en vivo y propuestas recreativas, consolidando el festejo como uno de los más convocantes del calendario.

“Lomas es compartir en Comunidad”, manifestó Otermín al cierre de la jornada, reafirmando el espíritu colectivo que marcó la celebración en el municipio.