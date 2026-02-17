Sociedad

Una fiesta solidaria por el carnaval reunió a miles de personas en Lomas de Zamora

La celebración, realizada en la Plaza Grigera y extendida a varios barrios, incluyó música en vivo, comparsas y la recolección de útiles escolares destinada a estudiantes de la zona frente al comienzo del ciclo lectivo

Guardar

Durante el fin de semana largo de Carnaval en Argentina, miles de vecinos participaron del Festival solidario Carnaval en Comunidad en Lomas de Zamora, una celebración que combinó propuestas culturales y una iniciativa de donación escolar en la Plaza Grigera. La convocatoria reunió a familias y asistentes que disfrutaron de la música de La Delio Valdez y Agarrate Catalina, junto a la presentación de comparsas locales.

El evento contó con la presencia del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, acompañado por su esposa, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofía. También asistieron la jefa de Gabinete, Sol Tischik, y la secretaria general, Aldana Scillama. Los funcionarios destacaron la importancia de la participación comunitaria y el sentido solidario de la jornada.

En el marco del programa Compartir Lomas, se recolectaron útiles escolares destinados a familias del municipio ante el inicio del ciclo lectivo. “Fueron miles las familias de Lomas, chicos, abuelos, mamás y papás, siendo felices en comunidad”, expresó Otermín durante la celebración. El intendente agradeció especialmente a quienes acercaron donaciones, subrayando el compromiso social de los vecinos.

Parte de las donaciones que
Parte de las donaciones que se recolectaron en Lomas

Las actividades culturales se extendieron desde el jueves hasta el martes, con la participación de murgas y artistas invitados en barrios como Fiorito, Santa Marta, Lamadrid, San José, Budge, Parque Barón y Banfield. El municipio informó que la programación incluyó espectáculos para todas las edades en distintos puntos del distrito.

Este año, el Carnaval coincidió con un fin de semana largo en todo el país, declarado feriado nacional. La festividad se vivió en distintas ciudades argentinas con desfiles, música en vivo y propuestas recreativas, consolidando el festejo como uno de los más convocantes del calendario.

“Lomas es compartir en Comunidad”, manifestó Otermín al cierre de la jornada, reafirmando el espíritu colectivo que marcó la celebración en el municipio.

Temas Relacionados

Lomas de ZamoracarnavalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una turista de 23 años desapareció durante una práctica de buceo en Puerto Madryn

El operativo de búsqueda es llevado adelante por Prefectura. La chica había salido en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia

Una turista de 23 años

Un abogado denuncia el falso progresismo de los que se oponen al régimen de responsabilidad penal juvenil

“El decreto de minoridad de la dictadura tiene muchas viudas, a juzgar por cómo lloran”, ironiza Emilio García Méndez, especialista en derechos de la infancia, que lleva décadas bregando por la creación de una justicia para menores como dispone la Convención Interamericana de los Derechos del Niño

Un abogado denuncia el falso

Mendoza: comienza el juicio a una mujer acusada de abusar sexualmente de su sobrino de 8 años

Enfrenta una pena de entre 8 y 20 años de prisión. El argumento de la defensa

Mendoza: comienza el juicio a

Salió a los corsos y no regresó: la encontraron calcinada y desmembrada detrás de un cementerio

Ocurrió en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Por el crimen de la mujer de 65 años, hay un detenido

Salió a los corsos y

Video: la arriesgada maniobra que hizo un grupo de rescatistas para asisistir a un guía en el Aconcagua

El operativo se llevó a cabo a 4.200 metros de altitud, luego de que sufriera dos convulsiones

Video: la arriesgada maniobra que
DEPORTES
River Plate enfrentará a Ciudad

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Inminente definición en la negociación de Boca Juniors por el fichaje a Adam Bareiro

Una streamer corrió en un coche de Fórmula E, protagonizó un violento choque y desató las críticas: “¿Pueden avisarle a mi padre que estoy bien?"

Era candidato al oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero por un increíble error en sus botas fue descalificado: “Fui muy estúpido”

Tras el clásico de La Plata, Cristian Medina tiene todo arreglado para marcharse de Estudiantes

TELESHOW
Así fueron las vacaciones de

Así fueron las vacaciones de Julieta Prandi y Emanuel Ortega en Brasil: a pleno disfrute en la playa

La Joaqui y La Reini revolucionaron Masterchef: el show de Chucky y su novia que descolocó a todos

La emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall tras la muerte del actor: “Para mí era simplemente todo”

Las Trillizas de Oro celebraron el nacimiento de la nieta número 21, María Emilia Fernández Rousse festejó la llegada de Rosa

Evangelina Anderson, entre lágrimas y orgullo en MasterChef Celebrity: “Me lo pidieron mis hijos”

INFOBAE AMÉRICA

Las exportaciones de crudo de

Las exportaciones de crudo de Irán cayeron a su nivel más bajo en dos años

Descubren por qué la grasa visceral puede favorecer el desarrollo de la diabetes tipo 2

Así lograron encontrar los restos de Lac La Belle, un vapor perdido desde 1872 en Michigan

Luego de bombardear Ucrania con 400 drones, Rusia dijo que no espera avances rápidos en el diálogo de Ginebra

Balance preliminar del Carnaval en Panamá revela alta demanda de servicios médicos y policiales