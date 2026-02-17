‘Sharenting’ y riesgos digitales: el impacto de exponer a los chicos en Internet

La especialista Lucia Fainboim advierte sobre los riesgos de sharenting y la exposición digital infantil en redes sociales

“Una vez que una imagen toca Internet, ya no la podemos controlar”. Con esta advertencia, Lucia Fainboim, especialista en ciudadanía y crianza digital, abrió su columna con el equipo de Infobae en Vivo A las Nueve para analizar el fenómeno del sharenting. La experta instó a repensar la exposición de menores en redes sociales ante riesgos que incluyen el robo de identidad y la manipulación digital de imágenes infantiles.

La especialista en ciudadanía y crianza digital indicó que compartir imágenes de hijos en entornos digitales es “el traslado digital a prácticas que siempre tuvimos, mostrar la foto carné en la billetera, de los nietos, de los hijos, por el orgullo, por el amor que tenemos”. Para la especialista, este gesto cotidiano dificulta que las familias pongan límites a la exposición. “Pero a veces nos cuesta frenar y reflexionar sobre el impacto que tiene Internet, que es distinto a la billetera”, subrayó.

La experta remarcó que la convivencia familiar en redes sociales introduce contradicciones entre el discurso preventivo de los adultos y sus propias acciones. “Cuando los chicos después abren sus primeras redes sociales, uno está muy encima, no publiques todo, no des tanta información. Estás todo el día compartiendo tu vida. Y ellos me dicen: ‘Bueno, pero vos hiciste lo mismo conmigo’”, relató Fainboim en Infobae.

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de las nueve bajo la conducción de Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. Se puede escuchar todos los días de 9 a 12 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

Compartir fotos de hijos en Internet puede facilitar el robo de identidad y la manipulación digital de imágenes infantiles - EsSalud

El debate avanzó hacia el dilema del consentimiento y la privacidad infantil. Fainboim reconoció que muchas veces los adultos no solicitan permiso a los menores para compartir contenido: “Hay chicos, quizás desde los diez, once años empiezan a tener otra noción de su privacidad. Y lo que me dicen muchas veces es: ‘Yo les pido que tal foto no la suben y la suben igual’”.

La especialista sugirió tomar la infancia como una oportunidad para educar en privacidad digital. Además, subrayó que se suele minimizar la magnitud de la exposición en Internet dentro del entorno familiar. “Las redes están hechas para que uno se olvide la cantidad de gente que hay del otro lado. Y por ahí vos subís una foto pensando en tal persona. Pero cuando alguien rompe esa cuestión que nos olvidamos y decís: ‘Ah, claro, hay un montón de gente viendo’”.

Consultada sobre los riesgos digitales emergentes, la especialista alertó sobre el avance de la inteligencia artificial y los peligros de la manipulación digital: “En el 2030, dos tercios de los robos de identidad o de los fraudes financieros vinculados a los adultos de ese momento van a tener que ver con la información que compartimos sus padres antes”.

La contradicción entre el discurso preventivo de los adultos y sus acciones genera confusión en los menores frente al uso de redes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fainboim recordó casos recientes en escuelas generados por la difusión de deepfakes con imágenes de menores: “El año pasado en las escuelas secundarias hubo muchísimos casos de deepfakes. Se trata de, por ejemplo, agarrar fotos de chicas que suben en sus cuentas de Instagram, en la playa y compañeros que las desnudan con inteligencia artificial y venden esas imágenes”.

Frente a este panorama, recomendó a madres y padres restringir la publicación de imágenes hasta que los niños puedan decidir sobre su propia presencia digital. “Hasta que creamos que tienen la capacidad de decidir bien si quieren que haya fotos o no, evitar subir o al menos decir bueno, mejores amigos, que es mi círculo íntimo", precisó Fainboim.

Al describir las rutinas familiares, la especialista remarcó que la insistencia en fotografiar a los hijos puede generar tensiones. “Hay como algunas cosas que irritan a los chicos, por ejemplo, la interrupción constante: ‘Volvé a tirarte, volvé a reírte, a ver cómo hiciste recién’. Esa cosa implícita de: me interesa más mostrarlo. Entonces, ahí también se empiezan a molestar con las fotos, como basta, dejá de tomarme fotos”.

Se recomienda restringir la publicación de imágenes de niños hasta que sean capaces de decidir sobre su propia presencia digital - EsSalud

Para fomentar un uso responsable de la tecnología en la crianza, Fainboim propuso que el permiso y el respeto por la privacidad se enseñen desde la niñez. Recomendó a los adultos preguntar siempre a los menores antes de tomar y compartir imágenes, entendiendo este gesto como un primer paso para formar autonomía y respeto por el cuerpo y la intimidad desde los primeros años.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.