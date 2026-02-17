El mensaje de Alberto Samid desde la clínica de Uruguay donde está internado: “Ahora comprendo porqué nos tratan de sudakas”

Samid en una de las audiencias del juicio oral (Adrian Escándar)

El empresario Alberto Samid se encuentra internado en Punta del Este. Según informó su familia este martes, fue ingresado con un diagnóstico de infección urinaria, pero detectaron que tiene un virus en la sangre de origen incierto, por lo que solicitaron a través de las redes sociales, tanto a la Secretaría de Turismo como al gobierno bonaerense, un traslado sanitario para que pueda continuar la atención médica en Buenos Aires.

Horas más tarde, y desde a institución médica, Samid hizo un descargo crítico por la falta de respuesta oficial. “Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia de cuarenta minutos de duración, pagando yo los gastos porque contraje un virus no identificado que no saben qué es”, expresó en X.

“Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos; si me pasa a mi, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono”, remarcó.

Tras los cuestionamientos, y ante la consulta de Infobae, desde el gobierno provincial señalaron que Samid “se queja de que no tuvo privilegios y de tener que hacer las cosas como cualquier ciudadano”. “Nadie pide un traslado por X a un gobernador, habla con su obra social y si no tiene obra social ni recurso se articula vía la provincia, lo hemos hecho miles de veces”, remarcaron.

La complicación en la salud del empresario fue confirmada por Marisa Scarafía, su esposa, quien utilizó las redes sociales para explicar que el cuadro inicial fue una infección urinaria. Durante la internación, los médicos detectaron un virus en sangre cuyo origen permanece desconocido, lo que genera preocupación por “su peligrosidad”, con parámetros alterados como plaquetas y glóbulos blancos.

Horas después de publicar ese mensaje, Scarafía habló con Infobae y apuntó: “Estamos en la espera aún de un avión sanitario. Alberto está con un virus en sangre que no saben todavía como combatirlo y cada día que pasa empeora un poco más”.

A su vez, enfatizó: “Necesitamos urgente trasladarlo con sus médicos de Buenos Aires. Él tiene además un problema en la próstata del que fue operado y en la clínica hay otro virus que corremos riesgo que también se lo agarre. Todo eso complica aún más (el cuadro) porque se juntó todo”.

La situación médica del empresario, conocido por su actividad en el rubro de la carne y su exposición mediática en la Argentina, genera preocupación entre allegados y referentes políticos.

Hasta su internación, Samid era muy activo en sus redes sociales. Su última publicación fue hace menos de 24 horas, donde pidió que el futbolista Ángel Di María juegue el próximo mundial de fútbol. “Alguien tiene que ir a Rosario a hablar con Di María. Ayer (por el domingo) jugó nuevamente en un nivel altísimo. Hay que hacerle saber que tiene que jugar el próximo mundial. No existen los ciclos cumplidos. Pregúntenle a Messi que en 2016 dejó de lado su decisión personal porque la selección necesitaba de él. Si Messi volvió, cómo no va a volver Di María. No hay nadie en su puesto que juegue mejor que el. Garnacho, fue un verano. Nico González, muy zurdo. Ángel, Jorgelina: hay una nueva pared en el camino. Dejen de lado las cuestiones personalistas y súmense al sueño colectivo. A Estados Unidos hay que ir a salir campeones. Por Maradona, que tanto te quiso. Por Messi, que tanto te quiere”.

Otros antecedes sobre su salud

No es la primera vez que el empresario tiene complicaciones en su salud. En junio de 2021, tuvo que ser internado en la clínica de La Trinidad de Ramos Mejía con un cuadro “cerebrovascular con síndrome confusional”.

Por otro lado, en junio de 2019, el Tribunal Oral Penal Económico 1 le otorgó la prisión domiciliaria al empresario, que había sido condenado a cuatro años de prisión por integrar una asociación ilícita dedicada a la evasión de impuestos.

En aquel momento, fuentes judiciales informaron a la agencia NA que la decisión del tribunal se basó en los problemas de salud que tiene el “Rey de la Carne”, dueño de una cadena de carnicerías y frigoríficos.

Samid fue condenado a cuatro años de prisión como miembro de una asociación ilícita que evadió impuestos en sus frigoríficos, y pese a que al juicio llegó excarcelado, quedó preso en la cárcel de Ezeiza porque en medio del debate viajó sin permiso a Belice y tuvo que ser extraditado. Además, le ordenaron pagar 281.182,60 pesos debido a que ese fue el monto que costó el operativo policial para regresarlo al país tras la fuga.

El pedido de su defensa para la prisión domiciliaria argumentó que tiene hipertensión y diabetes, y por este motivo argumentó que debe cumplir la condena en su casa de la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

El “Rey de la carne” fue juzgado como miembro de una asociación ilícita que evadió IVA retenido o percibido a terceros entre 1993 y 1998. Junto con Samid fueron condenados su hermana Alicia, Teresa Fornasier y Claudio Pileo a tres años de prisión en suspenso y María Susana Moreno a tres años y seis meses de prisión efectiva.