Política

Internaron a Alberto Samid en Punta del Este

El empresario fue ingresado con un diagnóstico de infección urinaria, pero detectaron que tiene un virus en la sangre de origen incierto

El empresario de la carne
El empresario de la carne Alberto Samid (Foto: Gastón Taylor)

El empresario Alberto Samid debió ser internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este tras una complicación de salud que motivó un pedido urgente de traslado sanitario a Buenos Aires.

La noticia fue confirmada por su esposa, Marisa Scarafía, quien utilizó las redes de su marido para hacer pública la situación que atraviesa el empresario.

En ese sentido, informó que el cuadro inicial fue una infección urinaria, pero durante la internación se detectó un virus en sangre de origen aún incierto que genera preocupación por “su peligrosidad”, ya que Samid tiene “bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”.

El mensaje de la esposa
El mensaje de la esposa de Alberto Samid en X

“Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario”, precisó. De esta manera, envió un pedido al gobernador de la provincia de Buenos Aires para que colaboren con el operativo. “Le pido encarecidamente a Axel Kicllof, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente”, escribió.

En el mensaje, la esposa del empresario dejó disponibles los números de contacto para coordinar cualquier tipo de ayuda. Asimismo, apeló al apoyo de quienes tienen afecto por Samid, solicitando oraciones por su recuperación.

La situación médica del empresario, conocido por su actividad en el rubro de la carne y su exposición mediática en la Argentina, genera preocupación entre allegados y referentes políticos.

Noticia en desarrollo.

