Romances en el trabajo: los riesgos laborales que pueden afectar la carrera profesional, según Forbes

Las relaciones amorosas en el trabajo afectan la reputación profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las relaciones amorosas en el trabajo son más comunes de lo que se suele admitir y, aunque frecuentes, presentan riesgos laborales que pasan inadvertidos y pueden influir en la carrera profesional.

Según encuestas citadas por Forbes, la mayoría de los empleados ha presenciado o vivido situaciones de este tipo, y las consecuencias pueden ir más allá de lo privado: se presentan sanciones, despidos o daños a la reputación profesional.

A pesar de ello, es habitual que los trabajadores subestimen los riesgos menos visibles al considerar iniciar una relación con un compañero de trabajo.

Un 79% de los empleados afirmó haber mantenido un vínculo sentimental de largo plazo con un colega, mientras que el 15% dijo haberlo repetido en más de una ocasión, según cifras analizadas por Forbes.

Otros estudios señalan que el 39% ha salido con un compañero y el 53% ha sentido atracción por alguien del mismo entorno.

Estas cifras muestran la normalización de los romances laborales, aunque dejan sin resolver la complejidad de estos vínculos.

La llegada de la digitalización y el auge del trabajo remoto han transformado la dinámica de los lazos profesionales.

Estas relaciones pueden provocar desde sanciones hasta despidos, según cifras publicadas por Forbes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, lejos de disminuir la probabilidad de iniciar una relación, el estudio citado por Forbes indica que el 86% de los encuestados considera que el trabajo fuera de la oficina facilita establecer vínculos personales.

El uso de herramientas de comunicación internas, la interacción en espacios privados y el aumento de conversaciones informales diluyen los límites entre lo profesional y lo personal, favoreciendo la cercanía emocional.

Entre los peligros menos percibidos destacan las motivaciones ocultas. El análisis de Forbes indica que el 91% de los encuestados ha coqueteado con un objetivo profesional o para obtener trato preferencial.

Además, el 69% señaló haber observado casos de favoritismos o beneficios indebidos relacionados con relaciones en el trabajo.

Enviar mensajes sentimentales al destinatario equivocado constituye un riesgo digital frecuente, con el 79% de los involucrados admitiendo este error en el entorno laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manejo de las herramientas digitales implica un riesgo adicional. Según datos recogidos por Forbes, el 79% de quienes mantuvieron una relación laboral admitió haber enviado por error un mensaje sentimental al destinatario equivocado. Mientras que un 16% fue testigo de situaciones similares con otros compañeros.

Un simple mensaje erróneo puede dar lugar a rumores, malentendidos y un notable daño reputacional tanto para los involucrados como para el conjunto del equipo.

El impacto sobre la trayectoria puede ser considerable y no se limita a la incomodidad tras una ruptura. El 28% de quienes participaron en una relación reconoció que esta provocó distracciones y afectó su desempeño.

Relaciones entre supervisores y subordinados incrementan las sanciones laborales (Imagen ilustrativa Infobae)

Casi uno de cada cinco declaró consecuencias negativas directas, como la pérdida de oportunidades o exclusión de ascensos, destaca Forbes.

Cuando la relación involucra a un supervisor o subordinado, aumentan las probabilidades de sanciones por no cumplir las políticas internas. En ese sentido, el 29% señaló que terminó por renunciar y el 22% sufrió un despido por este motivo.

Además, intentar ocultar una relación laboral secreta rara vez es sostenible. Según las encuestas, el 82% buscó mantenerla en secreto, pero situaciones como mensajes accidentales o la atención de los colegas suelen revelar la realidad.

Además, el interés de otros en descubrir posibles casos de trato preferencial hace que mantener el secreto sea prácticamente imposible.

En su gran mayoría, se suele subestimar las consecuencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nivel jerárquico alto tampoco protege contra los efectos negativos. Investigaciones académicas citadas por Forbes muestran que los directivos son más propensos a iniciar relaciones en el entorno laboral, aunque eso no les otorga inmunidad.

Durante la última década, al menos diez altos directivos, incluidos varios directores generales, han perdido su empleo por vínculos personales con colegas. Los casos que involucran a figuras de alto rango suelen generar más repercusión y llevar a sanciones inmediatas.

Antes de transformar una relación profesional en sentimental, es importante considerar que estos vínculos pueden dejar huellas en la carrera profesional de formas difíciles de prever y aún más complicadas de revertir.