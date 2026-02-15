Sociedad

Se conocieron las últimas imágenes con vida del nene argentino que desapareció durante un temporal en Paraguay

Tobías es intensamente buscado luego de ser arrastrado por una corriente en medio de fuertes lluvias en la ciudad paraguaya de San Lorenzo. Las autoridades hallaron prendas de ropa del menor en el arroyo Tayazuapé

Tobías es intensamente buscado luego de ser arrastrado por una corriente en medio de fuertes lluvias en la ciudad de San Lorenzo

La ciudad de San Lorenzo en Paraguay sigue conmocionada luego de la desaparición de Tobías Ariel Suárez, el nene argentino de 12 años que fue arrastrado por una corriente en medio de un intenso temporal de lluvias que azotó la zona el último viernes. Las autoridades encontraron prendas de ropa del menor en el arroyo Tayazuapé y continúan con el operativo para dar con su paradero.

En las últimas horas, se conoció un video que muestra la última vez que se lo vio en la calle de la localidad que está a las afueras de Asunción, la capital paraguaya. Según las imágenes de una cámara de seguridad de una estación de servicio, que difundió el medio local ABC, se puede ver como el menor, que estaba vestido con una remera celeste, shorts y ojotas, cruza una calle a las 8:20 de la mañana. No se alcanza a ver si tenía algo puesto en su cabeza.

Así buscan al nene desaparecido
Así buscan al nene desaparecido en el arroyo (Ministerio de Defensa Nacional de Paraguay)

En el video que encabeza esta nota se observa que el niño, que tenía un paraguas de color verde, se detiene unos segundos en la esquina debajo del techo de la estación. En el lugar había un playero que atendía a un hombre que estaba sobre una moto, ambos resguardados del agua.

De acuerdo con la investigación, el padre de Tobías relató que lo había mandado a una despensa para comprar café para el desayuno. El niño continuó con su trayecto y, a los pocos minutos, cerca de las 8:30 de la mañana del viernes, cayó en el arroyo Tayazuapé. Desde entonces no se supo nada más de él.

Sin embargo, tras un intenso despliegue que se desarrolló en la zona, las autoridades lograron dar con un gorro color verde que llevaba al momento de su desaparición. Según informaron las autoridades paraguayas, el hallazgo se dio en una zona de difícil acceso en el cauce e hizo que las autoridades se concentren en puntos específicos para tener noticias del menor. El operativo cuenta con un despliegue masivo que incluye un total de 500 efectivos de las Fuerzas Militares y bomberos.

Por el momento, los rastrillajes se extienden desde el barrio Tayazuapé en San Lorenzo hasta la desembocadura en el arroyo Aratirí, abarcando un radio de unos nueve kilómetros, señaló ABC.

Qué se sabe sobre la desaparición de Tobías

El viernes fue la última vez que lo vieron, poco después de que se desataran unas intensas lluvias. Según relató su padre, Reinaldo Suárez, había salido de la casa familiar en dirección hacia una despensa cercana para buscar café. “Apenas me enteré de que salió bajo la lluvia, yo salí tras él, pero ya no le encontré”, contó.

Bajo su punto de vista, el hombre dio a conocer su propia teoría al plantear la posibilidad de que el nene hubiera intentado cruzar el raudal que inundó la calle del barrio. Sin embargo, consideró que la fuerza de la corriente lo habría arrastrado.

“Tengo claro que vivo no lo voy a encontrar, pero necesito su cuerpo para darle una despedida digna”, lamentó Suárez durante un diálogo con el canal paraguayo Telefuturo. Asimismo, indicó que el menor llevaba puesta una remera verde y shorts grises al momento de su desaparición.

De la misma manera, remarcó su preocupación por las obras pluviales inconclusas en la zona, tras señalar que “cada vez que llueve suceden tragedias de esta magnitud”. Pues, el sector donde ocurrió el incidente cuenta con conductos de desagüe en construcción desde diciembre, que desembocan en un arroyo próximo.

Según el sitio Última Hora, durante la jornada del sábado estuvo presente el ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, quien supervisó las tareas de búsqueda en San Lorenzo. Allí, los escuadrones militares y los bomberos voluntarios rastrearon la zona, aunque sin resultados positivos.

El despliegue de alrededor de 60 personas se concentró en la desembocadura del arroyo, en las inmediaciones del barrio San Blas de Capiatá, hacia la zona de Kokuere. “Las tareas continúan de forma ininterrumpida, priorizando la seguridad del personal interviniente y reafirmando el compromiso del Estado con la protección de la vida y la asistencia a la población ante situaciones de emergencia”, explicaron desde el organismo nacional.

