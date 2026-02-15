Buscan intensamente a un nene argentino que fue arrastrado por una corriente durante un temporal en Paraguay

El menor había salido a comprar a una despensa cuando desapareció

Un nene de 12 años llamado Tobías, de nacionalidad argentina, lleva dos días desaparecido en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, luego de que fuera arrastrado por un raudal en el barrio Tayuazapé durante un temporal de lluvias. Pese a los operativos llevados a cabo por las autoridades, todavía no se pudo dar con el paradero del menor de edad.

El viernes fue la última vez que lo vieron, poco después de que se desataran unas intensas lluvias. Según relató su padre, Reinaldo Suárez, había salido de la casa familiar en dirección hacia una despensa cercana para buscar café. “Apenas me enteré de que salió bajo la lluvia, yo salí tras él, pero ya no le encontré”, contó.

Bajo su punto de vista, el hombre dio a conocer su propia teoría al plantear la posibilidad de que el nene hubiera intentado cruzar el raudal que inundó la calle del barrio. Sin embargo, consideró que la fuerza de la corriente lo habría arrastrado.

Según La Voz del Interior, esta hipótesis se sustentaría con los testimonios de los testigos, que aseguraron a la prensa local que un nene había sido llevado por la corriente hasta los tubos de desagüe. En paralelo, los bomberos y los efectivos policiales desplegaron un operativo de búsqueda que se mantiene activo desde el viernes y continuó este sábado con la colaboración de rescatistas y vecinos.

Así buscan al nene desaparecido en el arroyo (Ministerio de Defensa Nacional de Paraguay)

“Tengo claro que vivo no lo voy a encontrar, pero necesito su cuerpo para darle una despedida digna”, lamentó Suárez durante un diálogo con el canal paraguayo Telefuturo. Asimismo, indicó que el menor llevaba puesta una remera verde y shorts grises al momento de su desaparición.

De la misma manera, remarcó su preocupación por las obras pluviales inconclusas en la zona, tras señalar que “cada vez que llueve suceden tragedias de esta magnitud”. Pues, el sector donde ocurrió el incidente cuenta con conductos de desagüe en construcción desde diciembre, que desembocan en un arroyo próximo.

Así es el operativo de búsqueda para encontrar a Tobías

Según el sitio Última Hora, durante la jornada del sábado estuvo presente el ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, quien supervisó las tareas de búsqueda en San Lorenzo. Allí, los escuadrones militares y los bomberos voluntarios rastrearon la zona, aunque sin resultados positivos.

El despliegue de alrededor de 60 personas se concentró en la desembocadura del arroyo, en las inmediaciones del barrio San Blas de Capiatá, hacia la zona de Kokuere. “Las tareas continúan de forma ininterrumpida, priorizando la seguridad del personal interviniente y reafirmando el compromiso del Estado con la protección de la vida y la asistencia a la población ante situaciones de emergencia”, explicaron desde el organismo nacional.

Hasta el momento, no se encontraron indicios sobre el paradero de Tobías (Gentileza: Diario La Nueva Voz Digital)

De la misma manera, confirmaron que poco antes de ser arrastrado, las cámaras de circuito cerrado de una estación de servicios captaron al menor cuando salía con una sombrilla rumbo a la despensa. En esa grabación, se vio cómo el adolescente intentaba buscar un paso para llegar hacia el otro lado de la calle.

A pesar de esto, la familia de Tobías denunció sentirse abandonada por las autoridades durante la búsqueda. El padre relató haber pasado la noche en la zona de Kokuere, junto con otros familiares y allegados, tras ser dejado por los equipos de rescate alrededor de las 23:00, bajo la promesa de que la intervención de buzos comenzaría a las 04:00.

Desde el amanecer, y aún sin presencia oficial, los familiares exploraron la zona donde desembocan los cauces de agua de Aratirí y el arroyo San Lorenzo. “El abandono de las autoridades es una pena, es una vergüenza que estemos en la búsqueda de una criatura que no sabemos si le vamos a encontrar con vida”, sostuvo Suárez, quien enfatizó la soledad y desamparo que afrontaron durante las horas críticas.

“Me siento decepcionado, destrozado, abandonado y despojado, como si fuera que no pertenezco al país por la respuesta de las autoridades”, declaró el hombre, al advertir que, pese a contactarse con los servicios de emergencia 911 y 137, no obtuvo respuesta alguna. Además, señaló que los rescatistas y bomberos voluntarios le aseguraron que movilizarían a unas 150 personas para avanzar en la búsqueda, pero esto no sucedió.

Sin equipamiento especializado, la familia continuó la búsqueda utilizando herramientas improvisadas. “De Aratirí nos volvimos para este lugar y estamos avanzando sin herramientas, sin nada, con palo en la mano en la búsqueda de mi hijo”, manifestó el hombre.