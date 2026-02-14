Sociedad

Tragedia en el comienzo del fin de semana largo de Carnaval: un joven murió tras un choque frontal en la Ruta 2

Ocurrió entre dos camionetas a la altura del kilómetro 191, en la localidad de Castelli, sentido a la ciudad de Mar del Plata. Gran operativo en el lugar

Guardar
Así fue el operativo en la Ruta 2 luego del choque

El comienzo del fin de semana extra largo de Carnaval se vio marcado por un trágico accidente de tránsito, en el que un joven murió luego de un violento choque frontal entre dos camionetas en plena Ruta 2, sentido a la ciudad de Mar del Plata.

Según información policial a la que accedió Infobae, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 191, en la localidad de Castelli. Allí, el conductor de una camioneta Ford Eco Sport chocó de frente contra una Toyota Hilux, aparentemente tras una mala maniobra.

Por causas que aún están siendo investigadas, la víctima fatal, un joven de 20 años identificado como Sebastián Traverso, perdió el control de la camioneta, cruzó el cantero central que divide la ruta y chocó de frente con la Hilux, que iba sentido a la costa bonaerense y en la que viajaban dos personas.

Los tres heridos fueron llevado al Hospital Castelli. Allí se constató la muerte de Traverso, mientras que los otros dos fueron asistidos con lesiones de distinta consideración.

En la escena trabajaron Bomberos de Castelli, personal de Aubasa y ambulancias del Hospital Zonal, mientras que la calzada permanecía reducida a un solo carril para facilitar los peritajes. Además, se abrió una investigación por “homicidio culposo” con intervención de la fiscalía de Castelli, a cargo de Bruno Hermosa.

El mensaje de AUBASA en
El mensaje de AUBASA en X que reporta el choque con reducción de calzada en el Km 191 de la Autovía 2, zona de Castelli (@AU_BA_SA)

Mar del Plata: robo en la Ruta 11

Un jubilado fue víctima en las últimas horas de un brutal asalto en la ruta 11, en la ciudad de Mar del Plata, donde una banda de delincuentes lo interceptó para robarle el auto. Para concretar el ataque, le dieron culatazos en la cabeza.

El episodio ocurrió este jueves alrededor de las 21, cuando el hombre, de unos 70 años, circulaba en su Honda Civic por la traza provincial. Al llegar al kilómetro 509, en las inmediaciones de Parque Camet, y por circunstancias que aún no fueron esclarecidas, detuvo la marcha.

Fue entonces cuando al menos dos delincuentes lo abordaron y lo hirieron en la cabeza a culatazos para sustraerle el vehículo. También se llevaron documentación y dos celulares; tras el ataque, escaparon inmediatamente.

Según testimonios de vecinos de la zona, que se comunicaron con el medio local 0223, no es recomendable detener la marcha en ese tramo ante maniobras sospechosas, como la presencia de piedras o maniquíes arrojados a la vera del camino.

“Le rompieron la cabeza a culatazos”, aseguró un testigo. Además, advirtieron que en el sector cercano a la ex Villa Joyosa existen lugares tomados que funcionarían como aguantaderos. Sobre los delincuentes, estos habrían escapado con el rodado en dirección a Santa Clara del Mar.

En los últimos días, las cámaras de seguridad instaladas en el frente de una casa ubicada en el barrio San Jacinto, en la ciudad de Mar del Plata, captaron los rostros de dos delincuentes que quisieron ingresar a robar a una vivienda a plena luz del día. Sin embargo, su objetivo se vio frustrado por los perros de la propiedad, que comenzaron a ladrar con énfasis cuando detectaron la presencia de los sospechosos.

En agosto entraron y me robaron de todo. Ayer lo intentaron, pero no pudieron”, dijo este miércoles Andrea, la víctima, en diálogo con Infobae.

El timer de la cámara marcaba las 15.25 cuando los asaltantes, ambos con gorras en sus cabezas, se acercaron de forma sospechosa a la propiedad ubicada sobre la calle 431, entre 0 bis y 2.

Primero se asomaron por la ventana y la puerta de ingreso principal para observar si había alguien en el interior de la finca. Luego, se dirigieron a la zona del garage, con el objetivo de ingresar a la vivienda por el costado de la misma.

Sin embargo, los atacantes no contaban con la presencia de Gino y Arthur, los perros de la casa. La reacción de las mascotas de Andrea fue clave para que los ladrones depusieran su actitud y huyeran del lugar sin cometer el robo.

La víctima denunció el hecho en un grupo de vecinos de la red social Facebook y aseguró que estos hombres, que aún no pudieron ser identificados, son “los dueños” del barrio San Jacinto, al sur de la ciudad balnearia, debido a que no es la primera vez que roban en la zona, donde ya desvalijaron otra propiedad.

Temas Relacionados

ChoqueRuta 2Fin de semana de Carnavalúltimas noticiasChoque fatalCastelli

Últimas Noticias

El destino del chalet de Lily Süllos después de la tragedia: usurpadores, rumores de ritos satánicos y un comprador muy decidido

Cuando la casa de La Lucila permaneció inhabitada los vecinos decían que de allí provenían olores nauseabundos y en algún momento temieron que hubiera animales muertos. Luego el chalet fue tomado por delincuentes que se dedicaban a la venta de autopartes. La artista Aniko Szabó, íntima amiga de astróloga, hizo la denuncia. El final inesperado de la vivienda

El destino del chalet de

Un hombre fue atropellado luego de cruzar varias veces de manera imprudente una ruta en General Pacheco

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del municipio de Tigre. La víctima fue trasladada al hospital con heridas leves. El video

Un hombre fue atropellado luego

Una serie de incendios cerca del Parque Pereyra Iraola amenazó áreas protegidas y viviendas en La Plata

La propagación de las llamas en la localidad de Arturo Seguí puso en riesgo el equilibrio ambiental y la seguridad de vecinos de la zona norte. La persistencia del fuego generó alarma y obligó a intensificar las tareas de control

Una serie de incendios cerca

Cielo cubierto, viento y lluvias: cómo estará el tiempo hoy en el AMBA

El SMN anticipa una jornada con cielo mayormente cubierto, aumento de la temperatura y ráfagas de viento. Hacia la noche podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas, con actividad eléctrica y un leve descenso térmico

Cielo cubierto, viento y lluvias:

Buscan a un peligroso prófugo que escapó de un hospital de Neuquén, luego de fingir una convulsión

Se trata de Lucas Exequiel Muñoz, un joven de 25 años que se encontraba detenido en la Comisaría 19. No sería la primera vez que evade a la Justicia

Buscan a un peligroso prófugo
DEPORTES
Pochettino revela cómo fue dirigir

Pochettino revela cómo fue dirigir a Messi, Neymar y Mbappé juntos en el PSG

La respuesta de Carlo Ancelotti cuando le pidieron que convoque a Neymar al Mundial 2026 en medio del Carnaval de Brasil

“El errado del año”: el increíble gol que desperdició San Lorenzo ante Unión de Santa Fe

Se jugará el grueso de la fecha 5 del Torneo Apertura: la agenda completa

Racing visitará a Banfield en el Florencio Sola con la presencia de público visitante: hora, TV y posibles formaciones

TELESHOW
Cambio de horario para el

Cambio de horario para el show de Bad Bunny del sábado 14 de febrero: todos los detalles

Bad Bunny hizo vibrar y bailar al estadio River Plate en su primera noche: la emoción por volver al país y el homenaje a Soda Stereo

Dany Lescano: “Ojalá tuviera mucho para dar a los que no tienen nada”

La resiliencia de Adriana Brodsky: “Las cosas fáciles nunca las tuve, por eso soy agradecida”

Arturo Puig vuelve al teatro con una obra en la que repasa su vida: “Son textos que marcaron mi memoria”

INFOBAE AMÉRICA

Retiran más de 11.000 detectores

Retiran más de 11.000 detectores de humo vendidos en Amazon por posible falla de activación ante incendios

La viuda de Alexei Navalny dijo que el asesinato del líder opositor ruso es ahora un hecho comprobado científicamente

Quién fue San Valentín, el sacerdote decapitado por bendecir matrimonios y cómo su historia dio origen al Día de los Enamorados

Marco Rubio afirmó que Cuba “no tiene economía” y que sus dirigentes “prefieren un país moribundo antes que prospere”

Lula inicia una gira por Brasil tras sufrir una drástica caída en las encuestas de cara a las elecciones de octubre