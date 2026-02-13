Sociedad

Día Mundial de la Radio: por qué se celebra hoy, 13 de febrero, y cuál es su origen

La UNESCO pone la mirada en la evolución de la radio, resaltando su impacto global y el nuevo lema para 2026, que invita a debatir sobre el papel de la inteligencia artificial en el medio

El Día Mundial de la Radio se conmemora cada 13 de febrero y destaca la vigencia de un medio que acompañó a la humanidad durante más de un siglo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), esta fecha busca recordar el papel fundamental de la radio como vehículo de comunicación, educación y emergencia en contextos críticos.

Cada año, el organismo propone un lema global para invitar a la reflexión sobre los desafíos y transformaciones de este medio.

La elección del 13 de febrero tiene una razón histórica precisa: fue el día en que se creó Radio Naciones Unidas en 1946, marcando el inicio de una instancia internacional destinada a promover la paz y la diversidad a través de las ondas radiales.

Desde la proclamación oficial en 2011 por la UNESCO y la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012, la celebración se consolidó en más de 190 países, reuniendo a emisoras, profesionales y oyentes bajo un mismo propósito.

La radio sigue siendo el medio más consumido a nivel global, capaz de llegar a las audiencias más diversas y remotas, según datos de la UNESCO.

Por qué se celebra hoy el Día Mundial de la Radio

La fecha del 13 de febrero fue elegida para conmemorar el nacimiento de Radio Naciones Unidas, una emisora creada para difundir los principios y actividades de la organización a nivel global.

De acuerdo con la información oficial de la UNESCO, la proclamación del Día Mundial de la Radio surgió tras una propuesta de la Academia Española de la Radio y el respaldo de organismos internacionales como la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), la Unión Africana de Radiodifusión (AUB) y la Unión de Radiodifusión de los Estados árabes (ASBU), entre otros.

El principal objetivo de esta efeméride, según la UNESCO, es sensibilizar al público y a los medios sobre la importancia de la radio, promover el acceso a la información y fortalecer la cooperación internacional entre radiodifusores.

El organismo subraya que la radio es un medio de bajo costo, especialmente adecuado para comunidades vulnerables o de difícil acceso, y destaca su papel insustituible durante emergencias cuando otros sistemas de comunicación pueden fallar. En palabras de la UNESCO: “La radio constituye una plataforma para el discurso democrático y la representación de todas las voces”.

Según la International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA), la radio mantiene su relevancia en la era digital, adaptándose a nuevos formatos y tecnologías como la radio visual y los podcasts, y ampliando su alcance mediante la traducción automática y la transcripción en tiempo real. Este proceso permitió que personas con discapacidades auditivas o hablantes de lenguas minoritarias accedan a los contenidos radiofónicos, ampliando la inclusión y la diversidad.

La celebración del Día Mundial de la Radio no implica solo recordar el pasado de la radiodifusión, sino analizar su presente y futuro. La UNESCO invita cada año a emisoras, organismos y el público general a organizar actividades, producir contenidos especiales y participar en debates sobre los retos contemporáneos del sector.

Por su capacidad de adaptación y su accesibilidad universal, la radio continúa siendo el canal preferido para recibir información de primera mano durante desastres naturales, crisis sanitarias o eventos de alcance global.

El lema de la UNESCO para el Día Mundial de la Radio 2026

Para la edición de 2026, la UNESCO definió como lema central “Radio y Inteligencia Artificial”. El propósito de esta temática es reflexionar sobre cómo la incorporación de la inteligencia artificial (IA) transforma la producción y el consumo de contenidos radiofónicos, sin sustituir el valor humano del medio.

Según la UNESCO, la consigna destaca el potencial de la IA como una herramienta que puede ampliar la creatividad de los radiodifusores, mejorar la accesibilidad y optimizar la gestión de archivos sonoros, pero siempre bajo criterios éticos y de transparencia.

La organización enfatiza que la inteligencia artificial debe ser vista como un apoyo, no como un reemplazo. En su mensaje para 2026, la UNESCO sostiene: “La tecnología puede innovar, pero la confianza solo se construye desde el trabajo humano y el compromiso con las audiencias”.

El organismo recomienda a las emisoras informar a sus oyentes cuando se utilicen voces sintéticas o guiones generados por algoritmos, garantizando transparencia y responsabilidad en el uso de nuevas tecnologías.

Entre las aplicaciones de la IA en el ámbito radiofónico, la UNESCO destaca la posibilidad de automatizar la transcripción y traducción simultánea de los programas, lo que permite que personas con discapacidades auditivas o hablantes de diferentes lenguas accedan a los contenidos.

Además, la IA facilita la organización y preservación de archivos históricos, permitiendo identificar y catalogar miles de horas de grabaciones con mayor eficiencia.

El lema de 2026 busca abrir un debate sobre los retos y oportunidades de la inteligencia artificial en la radio, promoviendo la colaboración internacional y la actualización de normativas que aseguren la protección de los valores fundamentales del medio.

De acuerdo con la International Association of Sound and Audiovisual Archives, la radio enfrenta el desafío de adaptarse a los cambios tecnológicos sin perder su esencia de cercanía, veracidad y representación comunitaria.

La celebración de este año reafirma la vigencia de la radio como espacio de encuentro, inclusión y servicio público, en un escenario donde la innovación tecnológica convive con la tradición de la palabra hablada y la escucha compartida.

