Sociedad

Incendios en Chubut: brigadistas vuelven a combatir las llamas que soportaron el paso de las lluvias

El fuego resistió la lluvia y las nevadas y se mantiene vivo. Sin otras treguas climáticas por delante, insisten en que las precipitaciones otoñales podrían exterminar los focos activos

Guardar
Brigadistas y combatientes de Chubut
Brigadistas y combatientes de Chubut se preparan para enfrentar varias semanas ante la persistencia de los incendios forestales

Los brigadistas y combatientes que luchan contra las llamas en la cordillera de Chubut son conscientes que la lluvia y las bajas temperatura ayudan, pero no son determinantes, por lo que se preparan para seguir trabajando durante varias semanas hasta lograr contener los incendios que permanecen activos.

Tras dos jornadas de alivio relativo y de reorganización de los equipos, con tareas de monitoreo y relevamiento como prioridad, la zona donde se produce la emergencia ígnea amaneció con cielo despejado y se retomó la tarea en los frentes activos de los incendios vigentes, tanto en territorio provincial como en el Parque Nacional Los Alerces. Sigue el viento fuerte.

Un dato desalentador es que, sin nuevos pronósticos de lluvia hasta la semana próxima, la lucha contra las llamas depende exclusivamente de la tarea de los equipos de combate. “Vemos una garúa prevista para la semana próxima, el martes, pero con escasos milímetros y ya sabemos que con eso no alcanza para apagar los focos principales” indicaron a Infobae desde el gobierno de Chubut.

El dato que no dejan pasar los equipos que atienden la contingencia es la influencia del viento. “Si llueve, pero hay ráfagas superiores a los 50 kilómetros, es la nada misma” sostienen, y reiteraron el concepto de que “el fuego avanza a la velocidad del viento, es imposible detenerlo, por más lluvia que tengamos”.

Tras dos días de alivio
Tras dos días de alivio y reorganización, los equipos retomaron las tareas en los frentes activos, tanto en la provincia como en el Parque Nacional Los Alerces

En el área de Puerto Patriada, en territorio chubutense, el incendio detectado el 5 de enero ya afectó una superficie de 30.677 hectáreas. Actualmente se encuentra contenido, aunque mantiene actividad en distintos sectores de su perímetro. La vegetación dañada incluye arbustales, matorrales, bosques implantados y amplias áreas de bosque nativo.

En el Parque Nacional, que mantiene actividad desde diciembre, arrasó con más de 26 mil hectáreas de vegetación similar.

El operativo entre ambos incendios se sostiene, con más de 550 brigadistas y cerca de 20 medios aéreos que, tras dos jornadas sin operar, podrían realizar descargas este jueves en zonas complejas.

Las aeronaves del Plan Nacional de Manejo del Fuego, Ejército Argentino y de otros organismos están a disposición de esa contingencia, debido a que en la Patagonia no se registran otros incendios forestales de relevancia.

En Río Negro celebran, aunque en voz baja, que no hubo incendios forestales de relevancia en lo que va de la temporada. Atribuyen ese registro a los controles preventivos que se implementaron en zonas complejas como El Bolsón y alrededores.

El viento continúa siendo un
El viento continúa siendo un factor clave en la propagación del fuego, al complicar el trabajo de los brigadistas y limitando el efecto de las precipitaciones

El ejecutivo de esa provincia, luego de decretar la emergencia ígnea, dispuso severas multas para infractores que enciendan fogatas en sitios no habilitados o incumplan la reglamentación prevista en esa norma.

La emergencia ígnea, en días en los que el riesgo de incendios es extremo, impide incluso encender fuego en asadores hogareños al aire libre, incluso dentro de los radios urbanos.

Esa restricción provocó la saturación de las líneas de emergencia por llamados de vecinos, que buscan autorización para poder hacer asados en parrillas domésticas o chulengos.

“Los llamados no son para denunciar a nadie, sino para pedir autorización para hacer asados, cuando saben que incluso ello está prohibido cuando el riesgo de incendios es alto” dijeron desde Protección Civil de Bariloche. Quienes violan la normativa, pueden ser sancionados con multas millonarias.

Temas Relacionados

Incendios forestalesIncendios en ChubutÚltimas noticiasParque Nacional Los AlercesLluviasBrigadistasServicio Provincial del Manejo del Fuego

Últimas Noticias

Accidente fatal en Santa Fe: un joven de 25 años murió tras chocar de frente con un camión cerealero

Ocurrió este jueves a la madrugada sobre Circunvalación Oeste, a la altura de un relleno sanitario. Emiliano Joaquín Castillo (25), la víctima, conducía el auto que impactó contra el rodado con acoplado

Accidente fatal en Santa Fe:

Se complica la situación en Goya por el cierre de la textil Alal: la empresa solicitó el concurso preventivo

Este miércoles hubo una reunión en Trabajo pero sin avances. Los 260 despedidos quieren cobrar la indemnización. La empresa asegura que no puede pagar. Hay piquetes en el acceso norte a la ciudad

Se complica la situación en

Imputaron a dos hermanos por matar a puñaladas a un pitbull en El Bolsón

Los agresores, que también son acusados de golpear a un hombre, admitieron que lo hicieron para defenderse de un ataque

Imputaron a dos hermanos por

De cobrar la mínima a ganar un pozo millonario: un jubilado de Mendoza acertó los seis números al Loto Plus

El hombre, que apuesta hace 30 años en la misma agencia de Godoy Cruz, se alzó con un premio de casi 6 mil millones de pesos. La palabra de quienes le vendieron el billete

De cobrar la mínima a

Lluvias en Buenos Aires: cuándo regresan y cómo estará el tiempo esta semana

Mientras persisten las altas temperaturas en el AMBA, el servicio meteorológico anticipa tormentas aisladas en los próximos días. Cuál es el pronóstico del fin de semana

Lluvias en Buenos Aires: cuándo
DEPORTES
El segundo día de pretemporada

El segundo día de pretemporada de la F1 en Baréin: Pierre Gasly tuvo problemas con su Alpine y generó una bandera roja

Pato Abbondanzieri dio detalles de su frustrado pase al Real Madrid y reveló el detrás de escena de su lesión en el Mundial 2006

Argentina volverá a ser local en la Copa Davis tras dos años y medio: enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I

El escándalo por abuso de poder y agresión sexual que rodea a una pareja en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Energía siniestra”

La contundente respuesta de Lewis Hamilton al ser consultado por su relación con Kim Kardashian tras la cita en el Super Bowl

TELESHOW
Evelyn Botto, la relación abierta

Evelyn Botto, la relación abierta con Fede Bal y su diálogo con Carmen Barbieri: “Vamos día a día”

El reencuentro de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: nuevo look, mensajes románticos y cena de autor

El enigmático mensaje de Evangelina Anderson que despertó rumores sobre su futuro en MasterChef Celebrity

La China Suárez mostró fotos de la nueva temporada de En el barro: cómo es su personaje

La impotencia de Sergio Lapegüe tras el violento robo a su madre de 90 años: " Le pegaron, la maltrataron”

INFOBAE AMÉRICA

Wim Wenders en el Festival

Wim Wenders en el Festival de Berlín: “Los cineastas tenemos que mantenernos al margen de la política”

CK Hutchison amenaza con acciones legales a Maersk si asume puertos en Panamá

El Reino Unido anunció una nueva ayuda militar a Ucrania por más de 500 millones de libras

La Policía Federal de Brasil pidió apartar a un juez del Tribunal Supremo de la investigación sobre el Banco Master

El vicepresidente de Bolivia denunció al titular de la petrolera estatal por supuesta corrupción