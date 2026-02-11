Sociedad

Incendios en Chubut: brigadistas festejaron que llovió y nevó en cotas altas pero los focos siguen activos

La previsión meteorológica no falló y cayeron 33 milímetros de lluvia e incluso nieve en los sectores de mayor altitud. Hoy se repiten estas condiciones climáticas

Los brigadistas festejaron la llegada de las precipitaciones y nieve en la zona de los incendios

Los incendios que arrasaron con unas 50 mil hectáreas en la provincia de Chubut mantienen focos activos, a pesar de un descenso de la temperatura y de las lluvias, que este martes registraron 33 milímetros de agua e incluso nieve en los sectores altos.

La temperatura alcanzó los 10 grados, a diferencia de otras jornadas en las que el termómetro alcanzó los 30.

Pero más allá de que esas condiciones aliviaron a los brigadistas que trabajan en tierra, también se registraron vientos fuertes, con ráfagas superiores a los 50 kilómetros, factor que mantuvo los focos con actividad plena. Con sirenas y luces encendidas, los bomberos celebraron la llegada de las lluvias.

Los coordinadores de los incendios esperaban con optimismo estas condiciones climáticas, que podrían morigerar la intensidad de ambos siniestros, tanto del que afecta territorio fiscal en el Parque Nacional Los Alerces como el que rodea a poblaciones urbanas, en jurisdicción provincial.

El pronóstico para este miércoles repite las condiciones del martes, con lluvia, viento y nevadas en las cotas elevadas aledañas. “Este martes se cumplieron las condiciones que anunciaban los pronósticos, con 33 milímetros de lluvia en algunos sectores, en lo que es la primera precipitación fuerte desde que comenzaron los incendios” dijeron a Infobae fuentes del gobierno chubutense.

La tarea para este miércoles contempla recorridas en distintos sectores para detectar puntos calientes y analizar cómo incidió la precipitación en esos lugares, mientras que los medios aéreos permanecerán aprestos para operar pero en tierra, debido a que por ahora no pueden operar.

Las dos cabezas del incendio están declaradas activas, sirvió la precipitación teniendo en cuenta que las zonas altas donde había reactivaciones por las fuertes ráfagas de viento quedaron cubiertas de nieve”, afirmaron fuentes del gobierno provincial y destacaron que el rotundo cambio climático “es inédito para la época, teniendo en cuenta que no existen registros históricos de nevadas en pleno verano”.

El Comando Unificado que opera en ambos incendios repetirá este miércoles la estrategia del día anterior, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas serán similares.

El operativo se mantiene con 550 brigadistas para luchar en ambos incendios, con 19 medios aéreos que operan en los dos siniestros ígneos, de acuerdo a si las condiciones meteorológicas son favorables.

Uno de los incendios, el del Parque Nacional Los Alerces, comenzó en el mes de diciembre y se reactivó semanas más tarde, luego de ser contenido por los combatientes. El origen, de acuerdo a la información que aportó Parques Nacionales, fue por motivos naturales a partir de una descarga eléctrica durante una tormenta.

La Justicia avanza en la investigación para determinar si hubo negligencia en la vigilia de la zona afectada por el fuego y si se cumplió con el protocolo para evitar su reactivación. El expediente, al menos por ahora, no arrojó avances aunque sí motivó desplazamientos en la conducción del Parque Nacional y una intervención dispuesta por la conducción nacional del organismo.

El incendio que afecta jurisdicción provincial comenzó los primeros días de enero y arrasó con unas 70 viviendas, tendidos eléctricos y de otros servicios públicos, que están siendo restablecidos por el gobierno que conduce Ignacio Torres.

