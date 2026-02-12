De cobrar la mínima a ganar un pozo millonario: un jubilado de Mendoza acertó los seis números al Loto Plus

La agencia ubicada en Colón y Tiburcio Benegas, Godoy Cruz, que vendió el boleto ganador (Google Maps)

Un jubilado mendocino tuvo este sábado un rotundo cambio en la rutina diaria de su vida al convertirse en el único ganador de un premio récord cercano a los 6.000 millones de pesos en el Loto Plus, tras jugar durante más de 30 años en la misma agencia de Godoy Cruz.

El ganador que -según los dueños de la agencia que le vendieron el billete- percibe el haber mínimo, ya inició los trámites ante el Instituto Provincial de Juegos y Casinos para cobrar el premio, resguardando su identidad y asegurando la legitimidad del proceso.

La ciudad de Godoy Cruz, Mendoza, tiene a un nuevo millonario: un jubilado que ganó al Loto Plus (Municipalidad de Godoy Cruz)

Autoridades de Lotería de la Ciudad y representantes de la agencia “Los Carris”, ubicada en la esquina de Colón y Tiburcio Benegas, coincidieron en señalar el carácter inédito del pozo. El ganador, cliente habitual y conocido por los agencieros, jugó la combinación vencedora —00, 05, 11, 13, 26 y 30 en la edición Tradicional, y el número plus, el 1— con una apuesta de apenas $3.000. Este número fue único en el país y resultó en un premio excepcional.

Germán Carrizo, responsable del establecimiento, manifestó su emoción a Los Andes: “Contento porque a una persona jubilada le hace mucha falta. Felices con mi hijo de haber dado la posibilidad de un nuevo millonario acá en Mendoza”, expresó. Por su parte, su hijo Renzo relató la conmoción tras comprobar que el cartón ganador efectivamente había sido vendido en su negocio, destacando la importancia de este ingreso adicional para la agencia en un contexto donde “la gente apuesta cada vez menos”.

Renzo y Germán Carrizo, los dueños de la agencia que vendieron el afortunado billete en Mendoza y dijeron que el ganador es un habitué de la casa de apuestas (Captura de video)

El monto obtenido por la agencia no solo permitirá afrontar gastos habituales sino que representa un alivio financiero tras tiempos difíciles en el sector, según explicaron a Radio Nihuil.

Por ahora, solo trascendió que el afortunado planea destinar parte de la suma a la compra de una casa. El anonimato del flamante millonario se mantiene a resguardo por pedido expreso del propio ganador y por disposiciones del organismo regulador provincial, mientras avanza el proceso administrativo que definirá la disponibilidad final de los fondos.

Cuánto dinero se llevará el jubilado

El proceso administrativo que acompaña la adjudicación de este tipo de premios incluye la deducción de impuestos significativos. Acorde con la legislación actual, el monto destinado a las arcas públicas corresponde al 27,9% del total: en cifras, $1.541.097.472,25 se retendrán, de acuerdo con lo informado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

De esta manera, de los $5.707.768.415,73 ganados, el jubilado recibirá unos $3.710.049.468 líquidos (unos 2.600.000 de dólares, al cambio oficial), tras deducciones que también contemplan el 2% del premio para la agencia vendedora, equivalente a $114 millones como “premio estímulo”.

Los seis números del sorteo del sábado 7 de febrero del Loto Plus

El Loto Plus, juego organizado por Lotería de la Ciudad, invita semanalmente a participantes de todo el país a elegir seis números del 00 al 45 y un número adicional del 0 al 9, con el billete completo costando $3.000 y participando en cuatro sorteos: Tradicional, Match, Desquite y Siempre Sale.